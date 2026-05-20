भारताच्या कसोटी संघात निवड झालेला विदर्भाचा Harsh Dubey कोण? वडिलांसोबत शाळेची पुस्तकं घेताना रस्ता चुकला, पण क्रिकेटचा मार्ग दिसला

Team India Test Squad News: अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या कसोटी व एकदिवसीय सामन्यांसाठी १५ सदस्यीय भारतीय संघात विदर्भाचा (Vidarbha) अष्टपैलू क्रिकेटपटू हर्ष दुबेची (Harsh Dubey) निवड करण्यात आली आहे. वेगवान गोलंदाज उमेश यादवनंतर भारताच्या कसोटी संघात निवड झालेला हर्ष हा दुसरा वैदर्भीय क्रिकेटपटू ठरला आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वातील यजमान भारत आणि अफगाणिस्तान (India vs Afghanistan) संघांदरम्यान पुढील महिन्यात एक कसोटी सामना आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळले जाणार आहेत. एकमेव कसोटी सामना ६ ते १० जूनदरम्यान चंदीगड येथे, तर एकदिवसीय लढती १४, १७ व २० जून रोजी अनुक्रमे धर्मशाला, लखनौ व चेन्नई येथे खेळल्या जाणार आहेत. .IND VS AFG 2026 SQUAD: "त्याची चर्चाच झाली नाही..."; मोहम्मद शमीला वगळण्यावर अजित आगरकरचं स्फोटक वक्तव्य.२३ वर्षीय डावखुरा ऑफस्पिनर असलेल्या हर्षने वयोगटातील क्रिकेटपासूनच अनेकदा प्रभावित करणारी कामगिरी केली आहे. त्यातही २०२४-२५ मधील रणजी करंडक स्पर्धा त्याच्या कारकिर्दीला वेगळे वळण देणारी ठरली. या स्पर्धेतील १० सामन्यांमध्ये त्याने सर्वाधिक ६९ गडी बाद केले होते. तर फलंदाजीतही चमकदार प्रदर्शन करीत पाच अर्धशतकांसह ४७६ धावा ठोकून अष्टपैलूत्व सिद्ध केले होते. विदर्भाला तिसऱ्यांदा रणजी करंडक जिंकून देण्यात हर्षचा मोलाचा वाटा राहिला होता. याशिवाय २०२५-२६ च्या रणजी मोसमातही हर्षने तीन सामन्यांमध्ये १४ बळी टिपले होते. त्यानंतर विजय हजारे ट्रॉफीमध्येही त्याने विदर्भाचे यशस्वी नेतृत्व केले होते..चुकीच्या वळणानं पोहचवलं क्रिकेट मैदानापर्यंतखरंतर एका चुकीच्या रस्त्याने हर्षला क्रिकेटकडे वळवलं होतं. झालं असं की साधारण ९ वर्षांचा असताना त्याच्या वडिलांसोबत तो शाळेची पुस्तकं घेण्यासाठी जात असताना त्यांनी रस्त्यावर चुकीचं वळण घेतलं. त्यामुळे तो नागपूरच्या रुबी क्रिकेट क्लब जवळ येऊन पोहचले. त्यावेळी त्याने वडिलांना त्याबद्दल प्रश्न विचारले आणि वडिलांच्या इथे क्रिकेटर तयार होतात, या उत्तरानं तो भारावला. तिथूनच त्याच्या क्रिकेटला सुरुवात झाली. त्याचे वडिल CISF ऑफिसर होते. त्यामुळे सातत्याने त्यांची बदली होत होती. मात्र हर्ष त्याच्या क्रिकेटमध्ये रमला होता. त्यामुळे अखेर त्याच्या वडिलांनी त्याच्या क्रिकेटसाठी बदली टाळण्यासाठी नोकरी सोडली. हर्षची आई शिक्षिका होती, तिनेही त्याच्या क्रिकेटला पाठिंबा दिला..पुण्यात जन्मलेल्या आणि नागपूरमध्ये लहानाचा मोठा झालेला हर्ष फलंदाजीत कमाल करतच होता, पण जर क्लबचा एखादा फिरकीपटू नसेल, तर नेट्समध्ये पार्ट टाईम गोलंदाजीही करायचा. त्यावेळी त्याच्या प्रशिक्षकांची नजर त्याच्यावर पडली आणि त्याचा अष्टपैलू बनण्याचा प्रवासही सुरू झाला. मात्र जेव्हा १९ वर्षांखालील भारतीय संघात त्याची निवड झाली नाही, तेव्हा मात्र त्याने त्याच्या करियरसाठी कठोर निर्णय घेतले. फिटनेसकडे लक्ष देताना साखर कमी केली. त्याचा परिणाम लगेचच दिसून आला २५ वर्षांखालील संघात खेळताना आर अश्विनचं लक्ष त्याने वेधलं. त्यानंतर २०२४-२५ रणजी हंगामानं त्याच्या करियरला नवं वळण मिळालं. त्याच्या कामगिरीचं कौतुक सुनील गावसकर आणि सचिन तेंडुलकर यांनीही कौतुक केलं. आदित्य सरवटेने विदर्भाची साथ सोडून केरळ संघात दाखल झाल्याने हर्ष विदर्भ संघाचा प्रमुख गोलंदाज बनला होता..Mumbai Indians ला शेवटच्या सामन्याआधी मोठा धक्का! शतकवीर खेळाडूसह युवा ऑलराऊंडर IPL 2026 मधून बाहेर.सनरायझर्स हैदराबादने दिली आयपीएल खेळण्याची संधीहर्षच्या कामगिरीने त्याला आयपीएल २०२५ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादने बदली खेळाडू म्हणून संघात घंतलं. त्याने त्या हंगामात ३ सामन्यात ५ विकेट्स घेतल्या, ज्यात मिचेल मार्श, विराट कोहली, रसेल यांच्या विकेट्स घेतल्या. विशेष म्हणजे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी त्याने वडिलांना फोनवर त्याला विराटची विकेट घ्यायची असल्याचेही सांगितले होते. त्याने विराटची विकेट घेतल्यावर सामन्यानंतर त्याची स्वाक्षरीही घेतली. लहानपणापासून विराटचा खेळ पाहणाऱ्या हर्षसाठी हा स्वप्नपूर्तीचा क्षण होता. .त्याच्यातील क्षमता पाहून हैदराबादने त्याला २०२६ आयपीएलसाठीही कायम केले. उल्लेखनीय म्हणजे, सध्या सुरू असलेल्या आयपीएलमध्येही त्याने आपली छाप सोडली आहे. सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळताना त्याने आतापर्यंतच्या आठ सामन्यांमध्ये आठ बळी टिपले आहेत.घरगुती स्पर्धेतील सातत्यपूर्ण कामगिरीची बीसीसीआयच्या राष्ट्रीय निवड समितीनेही दखल घेतली आहे. हर्षने काही महिन्यांपूर्वी 'सकाळ'शी बोलताना भारताच्या रेडबॉल संघात स्थान मिळविण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. या निमित्ताने आता त्याचे हे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. गतवर्षी इंग्लंड दौरा करणाऱ्या भारत 'अ' संघातही हर्षला संधी मिळाली होती.