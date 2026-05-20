भारताच्या कसोटी संघात निवड झालेला विदर्भाचा Harsh Dubey कोण? वडिलांसोबत शाळेची पुस्तकं घेताना रस्ता चुकला, पण क्रिकेटचा मार्ग दिसला

Who is Harsh Dubey? अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात नागपूरचा हर्ष दुबे भारतीय संघाकडून खेळताना दिसू शकतो. उमेश यादवनंतर भारतीय कसोटी संघामध्ये निवड होणारा तो विदर्भाचा दुसरा खेळाडू आहे. त्याच्या या प्रवासाबाबत जाणून घ्या.
Pranali Kodre
Team India Test Squad News: अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या कसोटी व एकदिवसीय सामन्यांसाठी १५ सदस्यीय भारतीय संघात विदर्भाचा (Vidarbha) अष्टपैलू क्रिकेटपटू हर्ष दुबेची (Harsh Dubey) निवड करण्यात आली आहे. वेगवान गोलंदाज उमेश यादवनंतर भारताच्या कसोटी संघात निवड झालेला हर्ष हा दुसरा वैदर्भीय क्रिकेटपटू ठरला आहे.

शुभमन गिलच्या नेतृत्वातील यजमान भारत आणि अफगाणिस्तान (India vs Afghanistan) संघांदरम्यान पुढील महिन्यात एक कसोटी सामना आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळले जाणार आहेत. एकमेव कसोटी सामना ६ ते १० जूनदरम्यान चंदीगड येथे, तर एकदिवसीय लढती १४, १७ व २० जून रोजी अनुक्रमे धर्मशाला, लखनौ व चेन्नई येथे खेळल्या जाणार आहेत.

