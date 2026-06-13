IND vs AFG, ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस! भारतासाठी विदर्भाच्या हर्ष दुबेसह दोन खेळाडूंचे पदार्पण; पाहा Playing XI

भारत आणि अफगाणिस्तान संघात वनडे मालिकेतील पहिला सामना आज (शनिवारी, १३ जून) खेळवला जात आहे. हा सामना धरमशाला येथे होणार आहे. या सामन्यापासून दोन्ही संघ आगामी वनडे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धेसाठी तयारी करताना दिसतील. या सामन्यात पावसाचा मोठा अडथळा आल्याने सामन्यातील षटके कमी करण्यात आली आहेत. हा सामना आता प्रत्येकी २५ षटकांचा होईल. या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी भारताने दोन खेळाडूंना वनडेत पदार्पणाची संधी दिली आहे. विदर्भाच्या हर्ष दुबेसह गुरनूर ब्रार यांचे या सामन्यातून भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण झाले आहे. ते भारतासाठी वनडेत पदार्पण करणारे २६१ आणि २६२ वे खेळाडू ठरले आहेत. मात्र या सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमधून यशस्वी जैस्वाल, प्रिन्स यादव आणि कुलदीप यादव यांना बाहेर बसावे लागणार आहे. याशिवाय दुखापतग्रस्त हार्दिक पांड्याऐवजी नितीश कुमार रेड्डी या सामन्यात खेळताना दिसेल. प्लेइंग इलेव्हन -भारत - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णाअफगाणिस्तान - इब्राहिम झादरन, रहमानउल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), सेदीकुल्ला अटल, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), अजमातुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान, मोहम्मद सलीम साफी, एएम गझनफर, झिया उर रहमान शरीफी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.