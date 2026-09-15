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IND vs AFG, T20I: मालिका जिंकण्यासाठी भारत सज्ज! सॅमसनच्या कामगिरीकडे लक्ष, पाचव्या गोलंदाजाची चिंता कायम; कुठे पाहाणार सामना?

India vs Afghanistan 2nd T20I Live Streaming: भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान दुसरा टी२० सामना मंगळवारी खेळवला जाणार आहे. हा सामना कुठे आणि कधी पाहाणार जाणून घ्या.
India vs Afghanistan 2nd T20I

India vs Afghanistan 2nd T20I

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Afghanistan vs India 2nd T20I: पहिला टी-२० सामना लिलया जिंकल्यानंतर आज मंगळवारी (ता. १५) होणाऱ्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात दमदार कामगिरी करीत सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याच्या निर्धाराने पाहुणा भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे.

टी-२० मध्ये विश्वविजेता असलेल्या भारताने येथेच झालेल्या पहिल्या सामन्यात अफगाणिस्तानचा सात विकेट्सने पराभव केला आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने जवळपास सर्वच आघाड्यांवर प्रभावी कामगिरी केली. वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग आणि सलामीवीर अभिषेक शर्मा यांनी शानदार कामगिरी करत भारताच्या विजयाचा पाया रचला.

India vs Afghanistan 2nd T20I
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