IND vs AFG, T20I: मालिका जिंकण्यासाठी भारत सज्ज! सॅमसनच्या कामगिरीकडे लक्ष, पाचव्या गोलंदाजाची चिंता कायम; कुठे पाहाणार सामना?

Afghanistan vs India 2nd T20I: पहिला टी-२० सामना लिलया जिंकल्यानंतर आज मंगळवारी (ता. १५) होणाऱ्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात दमदार कामगिरी करीत सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याच्या निर्धाराने पाहुणा भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे. टी-२० मध्ये विश्वविजेता असलेल्या भारताने येथेच झालेल्या पहिल्या सामन्यात अफगाणिस्तानचा सात विकेट्सने पराभव केला आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने जवळपास सर्वच आघाड्यांवर प्रभावी कामगिरी केली. वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग आणि सलामीवीर अभिषेक शर्मा यांनी शानदार कामगिरी करत भारताच्या विजयाचा पाया रचला. .IND vs AFG: ३२ चेंडूत ८२ धावांच्या खेळीनंतर काय म्हणाला अभिषेक शर्मा? दुबेला २०वी ओव्हर देण्यावर श्रेयस अय्यरचेही स्पष्टीकरण.दुखापतीतून सावरल्यानंतर पुनरागमन करणारे जसप्रीत बुमरा आणि वरुण चक्रवर्ती यांनीही यशस्वी पुनरागमन केले. मात्र, पाचव्या गोलंदाजाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. हार्दिक पंड्या जायबंदी असल्याने पाचव्या गोलंदाजाची चिंता भारताला चांगलीच भेडसावणार आहे. जपानमध्ये होत असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदकाच्या मोहिमेकडे लक्ष देण्यापूर्वी अय्यरला या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागणार आहे.पाचव्या गोलंदाजाचा शोध घेताना अय्यरने शिवम दुबे आणि नितीश कुमार रेड्डी हे पर्याय तपासून पाहिले. मात्र, त्यांना अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. फलंदाजीच्या आघाडीवर अभिषेक शर्माने आपल्या खराब फॉर्मबाबत निर्माण झालेल्या शंका आपल्या आक्रमक खेळीने दूर केल्या. चांगल्या फॉर्ममध्ये असलेल्या ईशान किशननेही सरावादरम्यान झालेल्या किरकोळ पाठदुखीच्या दुखापतीची चिंता दूर केली. त्याने ३३ चेंडूंत ४२ धावांची खेळी केली. .त्याचवेळी, फॉर्ममध्ये असलेला वैभव सूर्यवंशी सलामीसाठी दावेदारी करत असल्याने सॅमसनला लवकरात लवकर आपला फॉर्म परत मिळवावा लागेल. जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी अय्यर अंतिम संघ निश्चित करत असताना सॅमसनसाठी ही मालिका महत्त्वाची ठरणार आहे.पहिल्या सामन्यात अफगाणिस्तानचा भारतासमोर टिकाव लागला नाही. त्यांच्या फलंदाजीत आवश्यक ताकद दिसली नाही आणि गोलंदाजी आक्रमणातही भारतावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव निर्माण करण्याची क्षमता दिसली नाही. ही मालिका छोटी असल्याने मालिकेत बरोबरी साधण्यासाठी अफगाणिस्तानला फलंदाजीत अधिक भक्कम कामगिरी करावी लागेल..पहिल्या सामन्यात त्यांच्या आघाडीच्या फलंदाजांना डावाला गती देता आली नाही. रविवारी प्रमुख फलंदाज रहमानुल्ला गुरबाज आणि अजमतुल्लाह ओमरझाई लवकर बाद झाल्याने अफगाणिस्तान संघ अडचणीत आला होता.मोहम्मद नबी आणि ओमरझाई यांच्यातील भागीदारीमुळे अफगाणिस्तानला काहीशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र, मालिका बरोबरीत आणण्यासाठी पाहुण्या संघाला फलंदाजांकडून त्यापेक्षा मोठ्या योगदानाची गरज आहे..IND vs AFG: पहिल्या T20I पूर्वी 'जन गण मन'च्या आधी 'वंदे मातरम्' का वाजवलं गेलं? जाणून घ्या ऐतिहासिक घटनेमागचं कारण.संघभारत : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकूर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई.अफगाणिस्तान : इब्राहिम झद्रान (कर्णधार), दरविश रसुली, नूर उल रहमान, रहमानुल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह ओमरझाई, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खारोटे, अब्दुल्ला अहमदझाई, फजलहक फारुकी, नवीन-उल-हक, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद.कुठे आणि कधी पाहाणार?सामना सुरू होण्याची वेळ - रात्री ७.३० वाजताथेट प्रक्षेपण - टीव्हीवर सोटी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर आणि FanCode ऍप किंवा वेबसाईट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.