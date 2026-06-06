WTC मधील कसोटींसाठी लय मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा सामना; भारत-अफगाणिस्तान यांच्यात आजपासून लढत

India vs Afghanistan Test: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकमेव कसोटी सामना आजपासून सुरू होत आहे. कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये या सामन्याचा समावेश नसला तरी या मोसमात १० कसोटी सामने खेळायचे असल्यामुळे भारतीय संघाला लय मिळवण्याकरिता हा सामना महत्त्वाचा आहे. यंदाच्या मोसमात भारतीय संघाला कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत श्रीलंका, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याविरुद्ध खेळायचे आहे. .IND vs AFG: ६ जूनच्या कसोटीपूर्वी गंभीरचं धक्कादायक विधान; म्हणाला, "सध्या भारतीय संघाकडून जास्त अपेक्षा.. .अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात एका नव्या फिरकी गोलंदाजाचे पदार्पण होणार आहे. हर्ष दुबे की मानव सुथारला संधी मिळते, हे बघावे लागेल. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी साई सुदर्शन तिसऱ्या क्रमांकावर खेळण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत..प्रथम तुम्ही भारतीय संघाचे खेळाडू असता मग कप्तान उपकप्तान हे येते ज्याची सर्वांना कल्पना आहे. अखेर सगळा मामला कामगिरी कोण कशी करते, यावर येतो. आम्ही प्रशिक्षकही त्याच परिमाणाला लागू होतो. रिषभ पंत दर्जेदार खेळाडू आहे त्याने आपला नैसर्गिक खेळ करायला पाहिजे फक्त सामन्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि संघाची गरज ओळखून फलंदाजी करणे शिकायला पाहिजे. कसोटी सामन्यात यश मिळवायला गुणवत्ता आणि मेहनतीला संघाची निकड लक्षात घेऊन खेळात बदल करता यायला पाहिजे, असे गंभीर म्हणाले..जून महिन्यात दुसरा कसोटी सामनाभारताने आतापर्यंत तब्बल ५९८ कसोटी सामने खेळले आहेत. त्यापैकी २८९ सामने भारतात खेळले आहेत. यातील फक्त एकच कसोटी सामना भारतीय संघाने मायदेशात जून महिन्यात खेळला आहे. २०१८ मध्ये अफगाणिस्तानचा कसोटी पदार्पणाचा सामनाही जूनच्या गरमीत खेळवला गेला होता..IND vs AFG: आयपीएलच्या रात्रींपासून कसोटीच्या सकाळीपर्यंत; भारतीय खेळाडूंचे ‘जैविक घड्याळ’ बदलण्याची धडपड.भारत आणि अफगाणिस्तान संघात होणाऱ्या या सामन्याला सकाळी ९.३० वाजता सुरुवात होणार आहे. त्याआधी ९ वाजता नाणेफेक होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.