IND vs AFG T20I मालिकेसाठी अष्टपैलू खेळाडूला ग्रीन सिग्नल, पण वेगवान गोलंदाज मालिकेतून बाहेर; तर बुमराहबाबत सस्पेन्स कायम

India vs Afghanistan T20I Series: भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात १३ सप्टेंबरपासून तीन सामन्यांची टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेसाठी दीड आठवड्यांपूर्वीच भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. मात्र संघाची घोषणा करतानाच चार खेळाडूंच्या उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह होते. आता याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली असून भारतीय संघासाठी (Team India) अद्याप चिंता मिटलेली नाही, तरी अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डीबाबत (Nitish Kumar Reddy) मात्र भारताला दिलासा मिळाला आहे. .IND vs AFG : अफगाणिस्तानच्या 'त्या' कृतीने पाकिस्तानला झोंबल्या मिरच्या! भारताचा नकाशा अन् जगासमोर आणले सत्य… नेमकं काय घडलं?.नितीश भारतीय संघात दाखल होणार?नितीशला मांडीच्या दुखापतीमुळे गेल्या काही सामन्यांमध्ये खेळता आले नव्हते. पण आता तो फिट झाला असून खेळण्यासाठी सज्ज असल्याचे समजत आहे. नितीशचा अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारताच्या संघात समावेश होता, पण त्याची उपलब्धता फिटनेसवर अवलंबून होती. पण क्रिकबझच्या वृत्तानुसार त्याला बीसीसीआयच्या बंगळुरूतील सेंटर ऑफ एक्सलन्सकडून (CoE) हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता दाट आहे. तो CoE मध्ये अखेरच्या चाचणीनंतर गुरुवारी संध्याकाळी भारतीय संघात सामील होण्यासाठी बंगळुरूमधून उड्डाण करेल..२३ वर्षीय नितीश गेल्या दीड महिन्यापासून त्याच्या दुखापतीवर CoE मध्ये उपचार घेत होता आणि मॅच फिटनेस मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. असे समजत आहे की तो मॅच-सिम्युलेशनच्या चाचण्यांमध्ये उत्तीर्ण झाला आहे. तो गेल्या आठवड्यात एक आणि या आठवड्यात दोन सामनेही खेळला. त्यामुळे एकूण चाचण्यांनंतर तो भारतीय संघात सामील होण्यासाठी सज्ज असल्याची शक्यता आहे. त्याच्याबद्दल सुत्रांनी सांगितले की शेवटच्या क्षणी काही ट्विस्ट आला नाही, तर तो पूर्ण फिट म्हणून घोषित होण्यात काही अचडण येईल असं वाटत नाही. नितीश जूनमध्ये भारतासाठी शेवटचा वनडे सामना खेळला होता, तोही अफगाणिस्तानविरुद्ध झाला होता. तसेच नितीश गेल्या दीड वर्षात भारतासाठी टी२० सामना खेळला नाही, त्यामुळे त्याच्या पुनरागमनाकडे सर्वांचे लक्ष असेल..हर्षित राणा संघातून बाहेर?दरम्यान, अफगाणिस्तानविरुद्ध टी२० मालिकेसाठी वेगवान गोलंदाज हर्षित राणाचीही (Harshit Rana) निवड झाली होती. पण आता तो ही मालिका खेळण्यासाठी पूर्ण फिट नसल्याचे समजत आहे. त्याला आधीच्या दुखापतीवर उपचार घेत असताना CoE मध्ये नवी दुखापत झाल्याचे समजत आहे. त्यामुळे तो अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी२० मालिकेतून बाहेर होऊ शकतो. पण त्याला नेमकी कोणती नवी दुखापत झाली आहे, याबाबत माहिती मिळालेली नाही. यापूर्वी जुलैमध्ये इंग्लंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेदरम्यान त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती..बुमराह-वॉशिंग्टबाबत सस्पेन्स कायमअफगाणिस्तानविरुद्ध टी२० मालिकेतील उपब्धतेवर प्रश्नचिन्ह असलेल्या चार खेळाडूंमध्ये जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) आणि वॉशिंग्ट सुंदर (Washington Sundar) हे दोन खेळाडूही आहेत. बुमराहबाबत सध्यातरी काही माहिती नसली, तरी क्रिकबझच्या रिपोर्ट्सनुसार सुत्रांनी सांगितले आहे की तो गुरुवारी फिटनेस टेस्ट देणार आहे. तसेच वॉशिंग्टन सुंदरही फिट असल्याचे रिपोर्ट्स मिळण्याची शक्यता दाट आहे. पण येत्या दोन दिवसात या दोघांच्या फिटनेसबद्दल माहिती मिळू शकते..India T20I Squad: संजू सॅमसनचं कमबॅक! अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर;बुमराह खेळणार की नाही?.भारतीय टी२० संघ -श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिष्णोई*, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा*भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी२० मालिका१३ सप्टेंबर - पहिला टी२० सामना, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१५ सप्टेंबर - दुसरा टी२० सामना, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१७ सप्टेंबर - तिसरा टी२० सामना, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.