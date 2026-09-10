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IND vs AFG T20I मालिकेसाठी अष्टपैलू खेळाडूला ग्रीन सिग्नल, पण वेगवान गोलंदाज मालिकेतून बाहेर; तर बुमराहबाबत सस्पेन्स कायम

Nitish Kumar Reddy Set to Join India Squad: भारत-अफगाणिस्तान टी२० मालिका १३ सप्टेंबरपासून दिल्लीमध्ये सुरू होत आहे. मात्र या मालिकेपूर्वीच भारताच्या चार खेळाडूंच्या उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह होते. आता त्यांच्याबद्दल अपडेट्स समोर आले आहेत.
India T20I Team

India T20I Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Afghanistan T20I Series: भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात १३ सप्टेंबरपासून तीन सामन्यांची टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेसाठी दीड आठवड्यांपूर्वीच भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. मात्र संघाची घोषणा करतानाच चार खेळाडूंच्या उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह होते.

आता याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली असून भारतीय संघासाठी (Team India) अद्याप चिंता मिटलेली नाही, तरी अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डीबाबत (Nitish Kumar Reddy) मात्र भारताला दिलासा मिळाला आहे.

India T20I Team
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