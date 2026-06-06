Cricket

IND vs AFG: जैस्वाल स्वस्तात बाद, तर केएल राहुलला मिळालं जीवनदान; पहिल्या सत्रात काय घडलं?

India vs Afghanistan Test Lunch Break: भारत आणि अफगाणिस्तान संघातील एकमेव कसोटीला आज सुरुवात झाली आहे. या सामन्याच्या पहिल्या सत्रात यशस्वी जैस्वाल स्वस्तात बाद झाला. पण केएल राहुल आणि साई सुदर्शनने डाव सावरला.
KL Rahul | India vs Afghanistan Test

KL Rahul | India vs Afghanistan Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Afghanistan Test: मुल्लनपूरला होत असलेल्या पहिल्या कसोटीत भारतीय संघाने अफगाणिस्तानविरुद्ध दणक्यात सुरूवात केली आहे. शनिवारपासून (६ जून) सुरू झालेल्या या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुबमन गिलने घरच्या मैदानात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

भारत आणि अफगाणिस्तान (IND vs AFG) संघात होणारा हा केवळ दुसराच कसोटी सामना आहे. हा सामना वर्ल्ट टेस्ट चॅम्पियनशीचा (WTC) भाग नसला, तरी आगामी कसोटी सामन्यांसाठी लय मिळवण्याच्या दृष्टीने भारतासाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे.

KL Rahul | India vs Afghanistan Test
IND vs AFG, Playing XI: भारतीय संघाने जिंकला टॉस, रवींद्र जडेजाच्या जागेवर पदार्पण करणारा मानव सुतार कोण?
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Yashasvi Jaiswal
India vs Afghanistan
Afghanistan Cricket Team
cricket news today
KL Rahul
latest cricket news