India vs Australia T20: मेलबर्नमध्ये भारताचे वर्चस्व अपेक्षित; आज दुसरा टी-२० सामना, सूर्यकुमारची बॅट तळपणार?

मेलबर्न : कॅनबेरा येथील सामन्यात जेमतेम नऊ षटकांचा खेळ झाला असला तरी त्यात भारतीय फलंदाजांनी आपले इरादे स्पष्ट केले होते आणि हाच आत्मविश्वास आज होणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यासाठीही एक पाऊल पुढे ठेवणारा असेल..अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे यांसारख्या पॉवर हिटर खेळाडूंनी भारतीय संघाची मानसिकता बदलली आहे. त्यातच आता सूर्यकुमारही चमकला आहे, त्यामुळे भारताची फलंदाजी भक्कम दिसून येत आहे..आशिया करंडक स्पर्धेत कर्णधार म्हणून यशस्वी ठरलेल्या सूर्यकुमारला सात सामन्यांत मिळून केवळ ७२ धावा करता आल्या होत्या. कालच्या सामन्यात त्याने २४ चेंडूंत नाबाद ३९ धावांची खेळी केली. त्यातील हेझलवूडला मारलेला षटकार तर १२५ मीटर दूर गेला. हा एक षटकार आत्मविश्वास अधिक बळकट करणारा ठरू शकेल..परिस्थिती कशीही असली तरी बेधडक फलंदाजीची कास सोडायची नाही, हा मंत्र मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी संघाला दिला आहे. या प्रयत्नांत एखाद्या सामन्यात घसरगुंडी होऊ शकते; परंतु त्याचा विचार न करता आपला पवित्रा कायम ठेवायचा, असा सल्ला गंभीर यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे कॅनबेरा येथील सामन्यात शुभमन गिल बाद झाला असला तरी भारतीयांनी जवळपास नऊ धावांच्या सरासरीने धावा केल्या होत्या..कॅनबेरा येथील सामना पावसामुळे वाया गेल्यामुळे भारताला गोलंदाजी करण्याची संधी मिळाली नाही. तरीही भारताकडे जसप्रीत बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल असे ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांचा झंझावात रोखण्यास सक्षम गोलंदाज आहेत; परंतु कर्णधार मिचेल मार्श आणि ट्रॅव्हिस हेड हे किती काळ खेळपट्टीवर रहातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यांच्यासह मार्कस स्टॉयनिस आणि टीम डेव्हिड यांनाही नियंत्रणात ठेवावे लागेल..मिचेल स्टार्कची टी-२० प्रकारातून निवृत्ती आणि पॅट कमिन्स तंदुरुस्त नसल्यामुळे हेझलवूडवर ऑस्ट्रेलियाच्या वेगवान गोलंदाजीची प्रमुख भिस्त आहे. झेव्हियर ब्राटलेट आणि नॅथन इलिस हे गोलंदाज भारतीय फलंदाजीसाठी धोका ठरतील, इतके क्षमतेचे नाहीत..IND vs AUS 1st T20I: जर भारताची इनिंग इथेच थांबवली, तर ऑस्ट्रेलियासमोर किती धावांचे असेल आव्हान? शेवटच्या चार चेंडूंनी फिरवलाय सर्व डाव.. .मेलबर्नमध्येही पाऊस?भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघांनी कॅनबेरा येऊन मेलबर्नमध्ये प्रवास केला; पण त्यांच्यासह पाऊसही येथे आलेला आहे. उद्या येथे पावसाचे भाकीत करण्यात आले आहे; परंतु त्याचा व्यत्यय किती येतो, यावर सामन्याचे भवितव्य ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.