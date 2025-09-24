Asia Cup, IND vs BAN: फायनलसाठी टक्कर! बांगलादेशचा कर्णधारच सामन्यातून बाहेर, भारताच्या संघात बदल झाले? पाहा प्लेइंग-११

आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सुपर फोरमध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील महत्त्वाचा सामना दुबईत खेळवला जात आहे. बांगलादेशचा कर्णधार लिटन दास दुखापतीमुळे बाहेर असून, जाकर अली नेतृत्व करणार आहे. विजय मिळवणारा संघ अंतिम फेरीत प्रवेश करणार आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सुपर फोरमध्ये आज (२४ सप्टेंबर) भारत आणि बांगलादेश संघ आमने सामने आहेत. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात आहे. दोन्ही संघांचा सुपर फोरमधील हा दुसरा सामना आहे. दोन्ही संघांनी आपापले सुपर फोरमधील पहिले सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ अंतिम सामन्यात प्रवेश करणार असल्याने दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे..या सामन्यात बांगलादेश संघाने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्याआधी बांगलादेशला धक्का बसला आहे. त्यांचा कर्णधार लिटन दास दुखापतीमुळे या सामन्याला मुकणार आहे. त्याच्याऐवजी जाकर अली बांगलादेशचे नेतृत्व करत आहे. याशिवाय बांगलादेशने एकूण चार बदल या सामन्यासाठी केले आहेत.तसेच भारताने मात्र त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्ध सुपर फोर सामन्यात खेळलेला ११ जणांचा संघच या सामन्यातही खेळताना दिसणार आहे..दोन्ही संघांचे प्लेइंग इलेव्हनभारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन(यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्तीबांगलादेश - सैफ हसन, तन्झिद हसन तमीम, परवेझ हुसैन इमॉन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकेर अली (यष्टीरक्षक/कर्णधार), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसेन, तन्झिम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.भारतीय संघाने आत्तापर्यंत एकही पराभव स्वीकारलेला नाही. साखळी सामन्यातील तिन्ही सामने जिंकून अ गटात अव्वल क्रमांक मिळवला होता. तसेच बांगलादेशने साखळी फेरीत तीनपैकी दोन सामने जिंकले होते. त्यामुळे ब गटात ते दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले होते. सुपर फोरमधील पहिल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला पराभूत केले आहे. तसेच बांगलादेशने सुपर फोरच्या पहिल्या सामन्यात श्रीलंकेला पराभूत केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.