Asian Games, Cricket: भारत-बांगलादेश सेमीफायनलमध्ये आमनेसामने! गोल्ड मेडलच्या लढतीत मिळवणार साथ? कुठे पाहाणार सामना?

India vs Bangladesh Asian Games Semi-Final: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत क्रिकेटचाही समावेश असून भारतीय महिला संघाने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे भारतीय संघाने पदकाच्या सामन्यांतील स्थानही पक्के केले आहे. आता सुवर्णपदकासाठीच्या लढतीत स्थान मिळवण्यासाठी भारतीय संघ प्रयत्न करताना दिसेल. भारताचा उपांत्य फेरीतील सामना बांगलादेश महिला संघाविरुद्ध होणार आहे. .Team India : शुभमन गिल-गौतम गंभीरच्या मार्गात 'लक्ष्मण'रेषा! Asian Games च्या संघातील खेळाडू देण्यास नकार; विंडीज मालिकेत संघ संकटात... .भारतीय संघाने याआधी उपांत्यपूर्व फेरीत यजमान जपानला पराभूत केलं आहे. तसेच बांगलादेश आणि चीन यांच्यातील सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. मात्र, बांगलादेशचा चीनपेक्षा उच्च मानांकन असल्याने त्यांना उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळाला. त्यामुळे अद्याप तरी बांगलादेशने या स्पर्धेत सामना खेळलेला नाही..दरम्यान आता उपांत्य फेरीत होणाऱ्या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ अंतिम सामन्यात सुवर्णपदकासाठी खेळेले, तर पराभूत होणारा संघ कांस्य पदकासाठी खेळणार आहे. भारत विरुद्ध बांगलादेश सामन्यापूर्वी उपांत्य फेरीत पाकिस्तान आणि श्रीलंका या महिला संघात सामना होईल. यातील विजयी संघ सुवर्णपदकासाठी आणि पराभूत संघ कांस्य पदकासाठी खेळेल. म्हणजेच उपांत्य फेरी खेळणाऱ्या ४ पैकी तीन संघ तर पदके जिंकणार, हे निश्चित आहे. भारतीय संघ या स्पर्धेत त्यांचे सलग दुसरे सुवर्णपदक जिंकण्याच्या हेतूने मैदानात उतरला आहे..उपांत्य फेरीआशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेतील महिला क्रिकेटच्या उपांत्य फेरीतील दोन्ही सामने रविवारी (२० सप्टेंबर) पार पडणार आहेत. पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका हा सामना पहाटे ५.३० वाजता, तर भारत विरुद्ध बांगलादेश हा सामना सकाळी १०.३० वाजता सुरू होईल.कुठे पाहाता येणार सामने?भारत विरुद्ध बांगलादेश महिला संघातील उपांत्य फेरीतील सामना टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर पाहाता येईल. तसेच SonyLiv या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरीही हा सामना पाहाता येणार आहे..Asian Games 2026: श्रेयस अय्यरच्या संघाला जपानला जाण्यापूर्वी धक्का; BCCI, IOA ची पळापळ, नेमकं काय घडलं?.आमने-सामने आकडेवारीभारत आणि बांगलादेश महिला संघात आत्तापर्यंत २५ सामने झाले आहेत. त्यातील २२ सामने भारताने जिंकले आहेत. हे दोन संघ नुकतेच आशिया कप २०२६ स्पर्धेत आमने-सामने आले आहेत. या सामन्यात भारताने ४० धावांनी विजय मिळवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.