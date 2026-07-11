IND vs ENG, 5th T20I: रात्री १० ला नाही, तर मग किती वाजता सुरू होणार पाचवा सामना? जाणून घ्या वेळ अन् Live Streaming डिटेल्स

England vs India, 5th T20I: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात सध्या इंग्लंडमध्ये टी२० मालिका खेळत असलेला भारताचा संघ संघर्ष करताना दिसत आहे. भारताला अद्याप इंग्लंडमध्ये या टी२० मालिकेत एकही विजय मिळवता आलेला नाही. त्यामुळे मालिकाही गमवावी लागली आहे. इंग्लंडने पहिल्यांदाच भारताविरुद्ध दोन सामन्यांपेक्षा अधिक सामने झालेल्या टी२० मालिकेत विजय मिळवण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळे आता ५ सामन्यांच्या या मालिकेतील अखेरच्या सामन्यात भारतीय संघाची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे..IND vs ENG: टीम इंडियाच्या खराब कामगिरीची BCCI ने घेतली गंभीर दखल; वनडे मालिकेनंतर होणार मोठी बैठक, देवजित सैकिया यांची माहिती.इंग्लंड विरुद्ध भारत यांच्यातील टी२० मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. पण नंतरचे तिन्ही सामने इंग्लंडने जिंकले आहेत. त्यामुळे इंग्लंडने ४ सामन्यांनंतर ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. अशात आता इंग्लंडकडे पाचवा सामना जिंकून मालिकेत भारतीय संघाला व्हाईटवॉश देण्याची संधी आहे, तर भारतीय संघाला पाचवा सामना जिंकून किमान प्रतिष्ठा राखण्याचे आव्हान आहे.याशिवाय कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरही पहिल्या विजयाच्या प्रतिक्षेत आहे. या सामन्यात भारतीय संघाला सर्वच विभागात चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे..कधी आणि केव्हा होणार सामना?भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाचवा आणि अखेरचा टी२० सामना शनिवारी (११ जुलै) साउथहॅम्प्टनला खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ७.०० वाजता सुरू होणार आहे, म्हणजेच स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २.३० वाजता हा सामना सुरू होईल. यापूर्वी तिसरा आणि चौथा सामना रात्री १० वाजता सुरू झाले होते. दरम्यान, इंग्लंडच्या वेळेनुसार दुपारीच हा सामना सुरू होणार असल्याने प्रकाशातच हा सामना पूर्ण होईल. दरम्यान, ६.३० वाजता नाणेफेक होईल..कुठे पाहाणार सामना?इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात होणारा पाचवा टी२० सामना टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहाता येणार आहे. तसेच SonyLiv आणि जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर हा सामना लाईव्ह पाहाता येईल..IND VS ENG 4TH T20I: भारतीय संघ जिंकत नसेल तर...! पराभवानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरचं मोठं विधान; म्हणाला, हे खेळाडू...हवामानभारत आणि इंग्लंड संघात होणाऱ्या पाचवा सामन्यावेळी साउथॅम्पटनमध्ये पावसाची आजिबातच शक्यता नाही. या सामन्यावेळी तापमान साधारण ३३ डिग्री सेल्सियस असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.