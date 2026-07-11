Cricket

IND vs ENG, 5th T20I: रात्री १० ला नाही, तर मग किती वाजता सुरू होणार पाचवा सामना? जाणून घ्या वेळ अन् Live Streaming डिटेल्स

India vs England 5th T20I Time & Live Streaming Details: भारत आणि इंग्लंड संघात पाचवा टी२० सामना शनिवारी खेळवला जाणार आहे. या सामन्याची वेळ बदलली आहे. त्याबद्दल जाणून घ्या.
India vs England T20I

India vs England T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs India, 5th T20I: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात सध्या इंग्लंडमध्ये टी२० मालिका खेळत असलेला भारताचा संघ संघर्ष करताना दिसत आहे. भारताला अद्याप इंग्लंडमध्ये या टी२० मालिकेत एकही विजय मिळवता आलेला नाही. त्यामुळे मालिकाही गमवावी लागली आहे.

इंग्लंडने पहिल्यांदाच भारताविरुद्ध दोन सामन्यांपेक्षा अधिक सामने झालेल्या टी२० मालिकेत विजय मिळवण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळे आता ५ सामन्यांच्या या मालिकेतील अखेरच्या सामन्यात भारतीय संघाची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे.

India vs England T20I
IND vs ENG: टीम इंडियाच्या खराब कामगिरीची BCCI ने घेतली गंभीर दखल; वनडे मालिकेनंतर होणार मोठी बैठक, देवजित सैकिया यांची माहिती
Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
T20 Series
India vs England
England vs India
cricket news today
T20 Matches