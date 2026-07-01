IND vs ENG: अभिषेक शर्माचं वादळ घोंगवलं, तर कर्णधार श्रेयस अय्यरचेही अर्धशतक; भारताचे इंग्लंडसमोर मोठे लक्ष्य

England vs India 1st T20I: इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात बुधवारी (१ जुलै) टी२० मालिकेतील पहिला सामना चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथे होत आहे. या सामन्यात भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यर (Abhishek Sharma - Shreyas Iyer) यांनी अफलातून फलंदाजी करताना अर्धशतके केली. रिमझिम पावसात फलंदाजी करताना भारतीय संघाने इंग्लंडसमोर १९० धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. विशेष म्हणजे १८४ पेक्षा अधिक धावा केल्यानंतर भारतीय संघ कधीही इंग्लंडविरुद्ध टी२० सामना पराभूत झालेला नाही. त्यामुळे भारतीय संघ हाच इतिहास कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, तर इंग्लंड या इतिहास बदलण्याचा प्रयत्न करेल..IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच, स्टार खेळाडूचे कमबॅक; पहिल्या T20I साठी कशी आहे Playing XI?.या सामन्यात भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी डावाची सुरुवात केली. पण दुसऱ्या षटकात भारताला दोन मोठे धक्के बसले. साकिब मेहमुदने टाकलेल्या या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर सॅमसनचा १ धावेवर टॉम बँटनने अफलातून झेल घेतला. त्यानंतर शेवटच्या चेंडूवर धाव घेण्याच्या प्रयत्नात ईशान किशनचा अभिषेक शर्मासोबत गोंधळ झाला. ज्यामुळे ईशान शून्यावरच धावबाद होत माघारी परतला..त्यानंतर मात्र अभिषेक शर्माला कर्णधार श्रेयस अय्यरची भक्कम साथ मिळाली. एका बाजूने श्रेयस संयमी खेळ करत असताना दुसऱ्या बाजूने अभिषेक शर्मा आक्रमक खेळ करत होता. त्याने चौकार - षटकारांची बरसात करताना २० चेंडूत अर्धशतक केले. मात्र अर्धशतकानंतर त्याला ९ व्या षटकात सॅम करनने पायचीत पकडले. त्याला आधी पंचांनी बाद दिले नव्हते. पण डीआरएसमध्ये तो बाद असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्याची श्रेयस अय्यरसोबतची ८२ धावांची भागीदारी तुटली..तो बाद झाल्यानंतरही तिलक वर्माने श्रेयस अय्यरची साथ देण्याचा प्रयत्न केला. पण तिलकही १३ धावांवर बाद झाला. नंतर शिवम दुबेने श्रेयसची साथ दिली. या दरम्यान श्रेयसने कर्णधार म्हणून पहिले, तर एकूण ९ वे आंतरराष्ट्रीय टी२० अर्धशतक पूर्ण केले. त्यानंतरही तो चांगला खेळ करत होता. त्यामुळे भारताने दीडशे धावांचा टप्पाही पार केला होता. परंतु, त्याचा अडथळा १८व्या षटकात दूर केला. त्याला साकिब मेहमूदनेच पायचीत केले. त्यामुळे श्रेयसला ४७ चेंडूत ६ चौकार आणि १ षटकारासह ६८ धावा करून माघारी परतला..IND vs ENG 1st T20I: सॅमसनचा भारी कॅच घेतला, तर नंबर वन ईशान किशनला घाई नडली अन् झाला शुन्यावर रनआऊट; Video.१९ व्या षटकात राशिद खानने हर्षित राणालाही बाद केले. त्याच्या गोलंदाजीवर जॉस बटलरने राणाला शून्यावर यष्टीचीत केले. शेवटी शिवम दुबेच्या आक्रमणामुळे भारताने २० षटकात ७ बाद १८९ धावा केल्या आहेत. दुबे २१ चेंडूत ४२ धावांवर नाबाद राहिला. अक्षर पटेल शेवटच्या चेंडूवर ३ धावा करून धावबाद झाला.इंग्लंडकडून साकिब महमूदने ३ विकेट्स घेतल्या, तर आदिल राशिद आणि सॅम करन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.