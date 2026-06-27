Lorcan Tucker: भारताविरुद्ध आता मालिकाच जिंकलो, तर...' आयर्लंडचा कर्णधार ऐतिहासिक विजयानंतर नेमकं काय म्हणाला?

Lorcan Tucker reaction after Ireland beat India: भारत आणि आयर्लंड(INDvsIRE) यांच्यात दोन सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू असून, मालिकेतील पहिला सामना शुक्रवारी (२७ जून) बेलफास्ट येथे खेळवण्यात आला. या सामन्यात आयर्लंडने भारतावर ३४ धावांनी ऐतिहासिक विजय मिळवत इतिहास रचला. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय फॉरमॅटमध्ये भारताविरुद्धचा हा आयर्लंडचा पहिलाच विजय ठरला. प्रथम फलंदाजी करताना आयर्लंडने ९ बाद १८२ धावा केल्या. कर्णधार लॉर्कन टकरने ५०, तर गॅरेथ डेलेनीने ४९ धावांची महत्त्वाची खेळी केली. प्रत्युत्तरात भारताकडून अभिषेक शर्माने २० चेंडूत ४९ धावांची झंझावाती खेळी केली..मात्र इतर फलंदाजांना मोठी खेळी करता आली नाही आणि भारतीय संघ १४८ धावांत गारद झाला. या ऐतिहासिक विजयानंतर आयर्लंडचा कर्णधार लॉर्कन टकरने मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. या विजयानंतर लॉर्कन टकर खूप आनंदी दिसला. मात्र, हा विजय साजरा करण्यात न रमता आता भारताविरुद्ध मालिका जिंकण्याचे लक्ष्य असल्याचे त्याने स्पष्ट केले..IND vs IRE, T20I: '...तिथंच आम्ही फेल ठरलो', अभिषेक शर्माने भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाचं सांगितलं कारण.काय म्हणाला लॉर्कन टकर?सामन्यानंतर बोलताना टकर म्हणाला, "भारतासारख्या विश्वविजेत्या संघाविरुद्ध घरच्या मैदानावर मालिका जिंकणे आमच्यासाठी खूप खास असेल. आज प्रेक्षकांनी आम्हाला जबरदस्त साथ दिली. आता पुन्हा मैदानात उतरून ही मालिका जिंकण्यावर आमचे लक्ष आहे." पुढे तो म्हणाला, "हा आमच्यासाठी खूप मोठा विजय आहे. सामन्यात काही कठीण क्षण आले, पण आम्ही हार मानली नाही. शेवटपर्यंत लढलो आणि त्याचं फळ आम्हाला मिळालं.".भारताच्या गोलंदाजीचंही केलं कौतुकआयर्लंडची सुरुवात खराब झाली होती. ३६ धावांत तीन विकेट्स गेल्यानंतर टकरने ३६ चेंडूत ५० धावांची महत्त्वाची खेळी करत संघाचा डाव सावरला. याबद्दल बोलताना तो म्हणाला, "भारताच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीला खूप अचूक गोलंदाजी केली. काही वेळ सामना कसोटीप्रमाणे वाटत होता. पण आम्ही संयम ठेवला, भागीदारी केली आणि योग्य संधी मिळताच मोठे फटके खेळले.".पदार्पण करणाऱ्या खेळाडूंचे कौतुकटकरने पदार्पण करणाऱ्या जय मुंद्रा आणि मॅट हॉलर्ड यांचेही विशेष कौतुक केले. या दोघांनी मिळून भारताच्या पाच विकेट्स घेतल्या. तो म्हणाला, "भारताच्या गोलंदाजांकडून आम्ही खूप काही शिकलो. आमच्या गोलंदाजांनीही त्याच अचूकतेने गोलंदाजी केली आणि आखलेली योजना उत्तम राबवली. या विजयाचे श्रेय फक्त खेळाडूंनाच नाही, तर क्रिकेट आयर्लंडमधील सर्वांना जाते.".IND vs IRE 1st T20I: धक्कादायक! विश्वविजेता भारत हरला; आयर्लंडने करेक्ट कार्यक्रम केला, श्रेयसच्या नेतृत्वाची खराब सुरुवात; नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा भारतीय संघ १८३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना १४८ धावांत सर्वबाद झाला. त्यामुळे दोन सामन्यांच्या मालिकेत आयर्लंडने १-० अशी आघाडी घेतली असून, आता दुसरा सामना जिंकून ऐतिहासिक मालिका विजय मिळवण्याचे लक्ष्य लॉर्कन टकरच्या संघासमोर असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.