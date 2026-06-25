India vs Ireland सामना नेमका किती वाजता सुरू होणार आणि कुठे पाहता येणार?

India vs Ireland 1st T20 match time changed: भारत आणि आयर्लंड(India vs Ireland) यांच्यातील आगामी २ टी-२० सामन्यांच्या वेळेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. भारतीय संघ उद्या म्हणजेच २६ जूनपासून आयर्लंडसोबत २ टी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. हे सामने आता नेहमीच्या वेळेपेक्षा १ तास आधी सुरू होणार आहेत. भारतीय संघ आयर्लंड मालिकेसाठी सज्ज झाला असून, या मालिकेसाठी भारतीय संघात मोठे बदल देखील करण्यात आले आहेत. या मालिकेसाठी भारतीय संघाच्या १५ वर्षीय युवा वैभव सूर्यवंशीलाही संघात स्थान देण्यात आले आहे. या मालिकेसाठी श्रेयस अय्यरला कर्णधारपद देण्यात आले आहे, तर उपकर्णधार म्हणून युवा तिलक वर्माची निवड करण्यात आली आहे..का बदलली सामन्याची वेळ?भारत आणि आयर्लंड यांच्यात २ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेची सुरुवात २६ जून म्हणजेच उद्यापासून होणार आहे. मात्र, या सामन्यांच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. हा बदल रविवारी २८ जून रोजी होणाऱ्या भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील महिला टी-२० विश्वचषक सामन्याचे थेट प्रक्षेपण आणि पुरुष संघाच्या सामन्याची वेळ एकाच वेळी येत असल्याने करण्यात आला आहे..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच... संजू सॅमसन IN; आयर्लंडविरुद्ध पहिल्या सामन्यासाठी अशी असेल भारताची Playing XI.सामना कधी आणि कुठे होणार?भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील मालिकेतील पहिला टी-२० सामना बेलफास्ट येथील स्टॉर्मॉन्ट क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. पहिला टी-२० सामना २६ जून २०२६ रोजी शुक्रवारी खेळला जाणार आहे, तर दुसरा सामना २८ जून २०२६ रोजी रविवारी खेळला जाणार आहे..किती वाजता सुरू होणार सामना?या दोन्ही सामन्यांच्या वेळेत बदल झाला आहे. खरं तर भारतीय वेळेनुसार सामने सहसा संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होतात. मात्र, आता नवीन वेळेनुसार दोन्ही सामने संध्याकाळी ६ वाजता सुरू होतील. तर नाणेफेक अर्धा तास आधी म्हणजेच संध्याकाळी ५.३० वाजता होईल..सामने कुठे पाहाल?हे सामने 'सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क'वर थेट पाहता येतील. तसेच ज्यांना मोबाईलवर सामना पाहायचा असेल, त्यांच्यासाठी हे सामने सोनी लिव्ह (Sony LIV) ॲपवर उपलब्ध असतील. भारतीय संघ उद्या म्हणजेच २६ जून रोजी श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली आयर्लंडला भिडण्यासाठी सज्ज आहे..India Squad Change: भारतीय संघात मुंबईकर खेळाडूची एन्ट्री! श्रेयस अय्यरचा भिडू खेळाडू हार्दिक, नितीश कुमारची उणीव भरून काढणार.पहिल्या टी-२० सामन्यासाठी भारतीय संघाची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हनअभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), इशान किशन (यष्टिरक्षक), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.