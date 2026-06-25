IND vs IRE: M.Tech साठी परदेशात गेला अन् थेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पोहोचला; आता भारताविरुद्ध खेळणारा जय मुंद्रा

India vs Ireland T20I Series: भारतीय संघ सध्या आयर्लंड दौऱ्यावर असून २६ आणि २८ जून रोजी टी२० सामने खेळणार आहे. ही मालिका एका २८ वर्षीय भारतीय मुळच्या खेळाडूसाठी अनोखी असणार आहे, तो खेळाडू म्हणजे डावखुरा वेगवान गोलंदाज जय मुंद्रा (Jai Mundra). त्याला या मालिकेसाठी आयर्लंड संघात संधी मिळाली आहे. त्यामुळे त्याला आंतरराष्ट्रीय पदार्पण (International Cricket Debut) करण्याची संधी आहे. .IND vs IRE: भारताचा T20I संघ आयर्लंडला पोहचला! कधी आणि कुठे पाहाणार सामने? तारखेसह Live Streaming डिटेल्स नोट करून ठेवा.जय मुंद्रा हा मुळचा राजस्थानमधील टोंक जिल्ह्यातील आहे. त्याचे कुटुंब अद्यापही राजस्थानमध्येच आहे. त्यामुळे त्याची निवड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांसाठी झाल्याने त्याच्या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण आहे. पण यासोबतच त्यांच्यासाठी भावनिक गोंधळही असेल, कारण जयचे पदार्पण त्याची जन्मभूमी असलेल्या भारताच्या संघाविरुद्ध होण्याची शक्यता आहे..आयर्लंडसाठी कसा काय खेळतोय जय?जय मुंद्रा २०२१ मध्ये M.Tech पदवीचे शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी व्हिसावर आयर्लंडला गेला होता. त्याने त्याच्या आभ्यासासोबत आणि नंतर त्याच्या प्रोफेशनल करियरसोबतच क्रिकेट खेळणेही कायम ठेवले होते. तो क्रिकेटमध्ये प्रगती करत राहिला. यादरम्यानच २०२५ मध्ये त्याला आयर्लंडचे नागरिकत्व मिळाले. त्याने सातत्याने क्रिकेटमध्ये केलेल्या कामगिरीमुळे त्याने आयर्लंड क्रिकेट संघाच्या निवड समितीचे त्याच्याकडे लक्ष गेले आणि त्याला राष्ट्रीय संघासाठी निवडण्यात आले..IND vs IRE T20I: टीम इंडियाशी भिडण्यासाठी नव्या कर्णधारासह आयर्लंड सज्ज! संघाची घोषणा, ३ नव्या खेळाडूंना संधी.कुटुंबाने व्यक्त केला आनंददरम्यान, जयच्या निवडीनंतर त्याच्या कुटुंबाने आनंद व्यक्त केला. त्याची आई विद्या मुंद्रा म्हणाला, 'इथे सर्वजण खूप आनंदी आहेत. त्याचे लहानपणीचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. ही खूप खास भावना आहे. सर्वजण फोन करत आहेत, भेटायला येत आहे. आम्हाला त्याच्यासाठी आनंद वाटत आहे. त्याने आभ्यास केला, जॉब मिळवला, पण यादरम्यान त्याने क्रिकेटवरही लक्ष दिले.'जयची बहीण मानसी म्हणाली, 'मी खूप आनंदी आहे की माझ्या भावाचं स्वप्न सत्यात उतरलं आहे. तो लहानपणापासून क्रिकेट खेळतो. मी भैय्याशी बोलले, तो आणि आम्ही सर्वजण खूश आहोत.'.भारताविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी आयर्लंड संघ -लॉर्कन टकर (कर्णधार), रॉस अडायर, बेन कॅलिट्झ, गॅरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मॅथ्यू हम्फ्रीज, गॅविन होए, मॅथ्यू हॉलार्ड, लियाम मॅकार्थी, जय मूंद्रा, हॅरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रुबेन विल्सन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.