IND vs JPN: भारतीय T20I संघ जपानमध्ये पहिल्यांदाच खेळणार! जाणून घ्या संभावित Playing XI अन् कधी व कुठे पाहाणार ऐतिहासिक सामना?

Where to Watch India vs Japan, T20I Match: भारतीय टी२० संघ सध्या जपान दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यात भारताला जपानविरुद्ध ऐतिहासिक टी२० सामना मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) खेळायचा आहे. त्यानंतर आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सामने २८ सप्टेंबरपासून खेळायचे आहेत. भारत आणि जपान या पुरुष संघात मंगळवारी होणारा सामना हा पहिलाच आंतरराष्ट्रीय टी२० सामना आहे. यापुर्वी या दोन संघात सामना झालेला नव्हता. तसेच भारतीय संघ यापूर्वी जपानमध्ये खेळला नव्हता. .Asian Games, IND vs JPN : ३० चेंडूत पहिला विजय अन् भारतीय महिला संघाची पदकाच्या दिशेने कूच; यजमान जपानला हरवून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश.भारत आणि जपान यांच्यात होणारा हा टी२० सामना 'सुझुकी कप' म्हणून ओळखला जाणार आहे. हा सामना भारत-जपान राजनैतिक संबंधांच्या ७५ व्या वर्धापन दिनाच्या सोहळ्याचा शुभारंभ करण्यासाठी खेळवला जात आहे. 'स्पोर्ट७५' या उपक्रमातील हा सामना पहिला टप्पा आहे. या सामन्यात भारताचे नेतृत्व श्रेयस अय्यर करणार आहे, तर जपानचे नेतृत्व केंडेल फ्लेमिंग करेल..कशी असू शकते प्लेइंग इलेव्हन?जपानविरुद्ध होणाऱ्या एकमेव टी२० सामन्यासाठी भारतीय संघ काही खेळाडूंना विश्रांती देण्याची शक्यता आहे. अभिषेक शर्मा गेल्या काही सामन्यांत दमदार कामगिरी करत आहे, तसेच सातत्याने खेळत आहे. अशात त्याला विश्रांती दिली जाऊ शकते. त्याच्याऐवजी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला खेळवले जाऊ शकते, जो संजू सॅमसनसोबत सलामीला खेळू शकतो. याशिवाय जसप्रीत बुमराह अफगाणिस्ताविरुद्धच्या तिन्ही टी२० सामन्यात खेळला होता. अशात त्याला देखील विश्रांती दिली जाऊ शकते. यामुळे अभिषेक आणि बुमराह आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी ताजेतवाने राहतील. याव्यतिरिक्त फारसा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे..भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हनवैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, अर्शदीप सिंग, यश ठाकूर, विपराज निगम.India vs Japan: टीम इंडिया 'सुझुकी कप'साठी जपानच्या दौऱ्यावर; कधी खेळला जाणार ऐतिहासिक सामना? BCCI कडून घोषणा.कधी आणि कुठे पाहाणार सामना?भारत आणि जपान यांच्यात मंगळवारी होणारा सामना तोचिगी प्रांतातील सानो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९.३० वाजता सुरू होणार आहे. सकाळी ९ वाजता सामन्यासाठी नाणेफेक होईल.हा सामना भारतात टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहाता येणार आहे, तर FanCode या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही हा सामना लाईव्ह पाहाता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.