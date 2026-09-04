India vs Japan: टीम इंडिया 'सुझुकी कप'साठी जपानच्या दौऱ्यावर; कधी खेळला जाणार ऐतिहासिक सामना? BCCI कडून घोषणा

India vs Japan T20I Match: भारतीय क्रिकेट संघाने आत्तापर्यंत अनेक देशांमध्ये क्रिकेट सामने खेळले आहेत. आता भारतीय संघ जपानमध्ये ऐतिहासिक टी२० सामना खेळणार आहे. याबाबत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आणि जपान क्रिकेट असोसिएशन (JCA) यांनी घोषणा केली आहे. हा सामना भारत-जपान राजनैतिक संबंधांच्या ७५ व्या वर्धापन दिनाच्या सोहळ्याचा शुभारंभ करण्यासाठी खेळवला जाईल. हा सामना दोन्ही देशांच्या पुरुष संघांमध्ये खेळवला जाणार आहे. हा दोन्ही पुरुष संघातील पहिलाच आंतरराष्ट्रीय टी२० सामना असणार आहे. .IND vs AFG T20I: भारत-अफगाणिस्तानचे संघ जाहीर झाले, तारखा ठरल्या, ठिकाणही ठरले; पण Live मॅच कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या डिटेल्स.भारत आणि जपान या संघांमध्ये होणारा ऐतिहासिक टी२० सामना सुझुकी कप म्हणून ओळखला जाणार असून हा सामना २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी तोचिगी प्रांतातील सानो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर खेळवला जाणार आहे..हा सामना 'स्पोर्ट७५' या उपक्रमातील पहिला टप्पा आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांच्यात झालेल्या शिखर परिषदेदरम्यान झालेल्या करारातून हा उपक्रम उदयास आला आहे. याशिवाय २०३६ मध्ये ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिक खेळांचे आयोजन करण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेऊन क्रीडा क्षेत्रात भारत आणि जपान यांच्यातील मानवी देवाणघेवाण आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे..बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी या सामन्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. तसेच क्रिकेटसाठी हा महत्त्वाचा क्षण असून यामुळे भारतीय संघ एक नव्या ठिकाणी खेळेल आणि जपान व पूर्व आशियातील व्यापक प्रेक्षकवर्गाला या खेळाची ओळख करून देण्याची संधी मिळाली आहे..रोहित शर्माचे भवितव्य ते अजित आगरकरांची गैरहजेरी... BCCI च्या Meeting मध्ये नेमकं काय घडलं?.जपान क्रिकेट असोसिएशनचे सीईओ नाओकी मियाजी यांनीही आनंद व्यक्त केले असून बीसीसीआयचे त्यांच्यासोबत काम करण्याबाबत आभार मानले आहेत. तसेच त्यांनी म्हटले की भारतीय चाहत्यांच्या उत्साही स्वागत करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. क्रिकेटबद्दल उत्सुक असलेल्या स्थानिक जपानी लोकांना आम्ही आवर्जून प्रोत्साहित करतो की, त्यांनी येऊन आमच्या संघाला प्रोत्साहन द्यावे, कारण हा एक खरोखरच अविस्मरणीय प्रसंग असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.