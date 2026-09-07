IND vs JPN: भारत-जपानचा T20 सामना कुठे पाहता येणार? मीडिया राइट्समध्ये मोठा पेच; नेमकं काय झालं?

India vs Japan T20: भारतीय संघ लवकरच जपानसोबत क्रिकेटच्या मैदानात पहिल्यांदाच सामना खेळताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. भारतीय संघ जपानविरुद्ध १ टी-२० सामना खेळणार आहे. हा सामना दोन्ही देशांच्या पुरुष संघांमध्ये खेळवला जाणार असून, यासाठी दोन्ही संघ उत्सुक असल्याचं सांगितलं जात आहे. भारत आणि जपान यांच्यातील हा सामना २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी तोचिगी प्रांतातील सानो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर होणार आहे. मात्र, आता हा ऐतिहासिक सामना नक्की कुठे पाहायला मिळणार, हे जाणून घेऊया..भारत आणि जपान यांच्यात हा सामना दोन्ही देशांमधील संबंधांना ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने जपानमध्ये खेळवला जाणार आहे. मात्र, हा सामना नक्की कुठे पाहता येणार, याबाबत अजून चित्र स्पष्ट झालेलं नाही. या सामन्याच्या मीडिया हक्कांबाबत आता वाद निर्माण झाला आहे. भारत विरुद्ध जपान हा टी-२० सामना यूट्यूबवर थेट प्रक्षेपित होण्याची शक्यता आहे..India vs Japan: टीम इंडिया 'सुझुकी कप'साठी जपानच्या दौऱ्यावर; कधी खेळला जाणार ऐतिहासिक सामना? BCCI कडून घोषणा.भारत आणि जपानमधील राजनैतिक संबंधांना ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने हा सामना जपानमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांसाठी हा सामना खास मानला जात आहे. मात्र, या सामन्याच्या मीडिया हक्कांवरून सध्या काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. हा फक्त एकच टी-२० सामना असल्यामुळे त्यासाठी प्रसारण किंवा स्ट्रीमिंग पार्टनर शोधणं आयोजकांसाठी आव्हान ठरत आहे.यूट्यूबवर सामना पाहता येणार?या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण यूट्यूबवर होण्याची शक्यता असल्याचं सांगितलं जात आहे. सुरुवातीला कमीत कमी निर्मिती उपकरणांचा वापर करून यूट्यूबवर सामना दाखवण्याची योजना होती. मात्र, भारतात हा सामना नेमका कुठे पाहता येणार, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. जागतिक प्रेक्षकांसाठी यूट्यूबवर सामना उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय समोर आहे. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मात्र नियमित टीव्ही किंवा स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर सामना दाखवला जाणार का, याबाबत अजून चर्चा सुरू आहे..फॅनकोडही शर्यतीत?क्रिकबझच्या रिपोर्टनुसार, जपान क्रिकेट असोसिएशन आणि आयटीडब्ल्यू युनिव्हर्स यांच्यात प्रसारण हक्कांबाबत चर्चा सुरू आहे. हा करार अद्याप अंतिम झालेला नाही. दरम्यान, जपान क्रिकेट असोसिएशनच्या डिजिटल स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म असलेल्या फॅनकोडकडूनही स्ट्रीमिंग हक्कांसाठी चर्चा सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे.याशिवाय, आयटीडब्ल्यू युनिव्हर्सकडून रेखीय प्रसारण हक्कांसाठी जिओस्टार, सोनी किंवा झी यांच्यासोबतही चर्चा सुरू असल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळे भारतातील चाहते हा सामना टीव्हीवर पाहणार की एखाद्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर, हे लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..भारतात किती वाजता सामना सुरू होणार?भारत आणि जपान यांच्यातील हा सामना जपानच्या वेळेनुसार दुपारी १ वाजता सुरू होणार आहे. म्हणजेच भारतात हा सामना सकाळी ९.३० वाजता सुरू होईल. भारतीय संघ २० सप्टेंबर रोजी सानो येथे पोहोचणार आहे. त्यानंतर २१ सप्टेंबर रोजी संघ सराव करेल आणि २२ सप्टेंबरला जपानविरुद्ध टी-२० सामना खेळेल. जपानविरुद्धच्या सामन्यानंतर भारतीय संघ काही दिवस सानोमध्येच थांबण्याची शक्यता आहे. कारण आशियाई खेळांमध्ये भारतीय संघाचा सामना २८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. हा थेट उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना असेल..IND vs PAK: वर्ल्ड कप नाही, आशिया कपही नाही... तरी भारत-पाकिस्तान भिडणार? ICC घेणार ‘हा’ मोठा निर्णय; जाणून घ्या काय आहे प्लॅन.जपान क्रिकेट असोसिएशनने भारताच्या सामन्यासाठी सानो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानात काही बदल करण्याची तयारी केली आहे. सध्या या मैदानाची क्षमता जवळपास ५०० प्रेक्षकांची आहे. मात्र, भारताचा सामना पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने चाहते येण्याची शक्यता असल्याने जवळपास २ हजार चाहत्यांना सामावून घेण्यासाठी सुविधांचा विस्तार करण्याचा विचार सुरू आहे. आता भारत-जपानमधील हा ऐतिहासिक सामना क्रिकेट चाहते कुठे पाहू शकणार, याबाबत अंतिम घोषणा कधी होते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.