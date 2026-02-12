T20 World Cup IND vs NAM :६,६,६,६,४! इशान किशनचे २० चेंडूंत अर्धशतक, संजू सॅसमननेही ३०० च्या स्ट्राईक रेटने चोपल्या धावा...

India vs Namibia T20 World Cup Marathi Cricket News : संजू सॅमसन याने भारताला आक्रमक सुरुवात करून दिली, परंतु त्यात त्याने विकेटही टाकली. पण, फॉर्मात असलेल्या इशान किशनने ( Ishan Kishan) नामिबियाच्या गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. त्याने २० चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि भारताला पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ८६ धावांपर्यंत पोहोचवले. सहाव्या षटकात इशानने ०,६,६,६,६,४ अशा २८ धावा चोपल्या. .नामिबियाने आजच्या सामन्यात टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सूर्यकुमार यादवलाही प्रथम फलंदाजी करून आपल्या फलंदाजांचा फॉर्म तपासून पाहायचा होता. अभिषेक शर्मा अजूनही पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला नसल्याने तो आजच्या सामन्यासाठी उपलब्ध नसल्याचे BCCI ने जाहीर केले. त्याच्या जागी संजू सॅमसन प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतला आहे आणि हा त्याचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पदार्पणाचा सामना आहे. मोहम्मद सिराजच्या जागी जसप्रीत बुमराह परतला आहे..Abhishek Sharma Health Update: अभिषेक संघासोबत स्टेडियममध्ये दिसला, पण का नाही खेळला? पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार की नाही? BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.आज सर्वांचे लक्ष संजू सॅमसनच्या फलंदाजीकडेच होते आणि सुरुवातीला तो चाचपडलाही. पण, पहिल्या षटकाचा शेवटचा चेंडू त्याने सरळ रेषेत षटकार खेचला आणि त्यानंतर दुसऱ्या षटकात पूल शॉटवर मारलेले दोन षटकार सर्वांची बोलती बंद करणारे होते. त्यानंतर कव्हर्सवरून मारलेला चौकार उल्लेखनीय होता. पण, शेवटच्या चेंडूवर त्याने झेल दिला. संजू ७ चेंडूंत १ चौकार व ३ षटकारांसह २२ धावा करून माघारी परतला. बेन शिकोंगोने लेंथ थोडी पुढे टाकली आणि संजू फसला. पण, इशान किशनने मैदान गाजवले..इशानने तिलक वर्मासह भारताच्या धावांचा वेग कायम राखला. सहाव्या षटकात इशानने सलग ४ षटकार खेचले आणि पाचव्या चेंडूवर चौकार मारून इशानने अर्धशतक पूर्ण केले. इशानच्या फटकेबाजीच्या जोरावर भारताने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ८६ धावा केल्या, ज्या या वर्ल्ड कपमधील पहिल्या सहा षटकांतील सर्वोत्तम ठरल्या. न्यूझीलंडने यूएईविरुद्ध ७८ धावा केल्या होत्या. भारताने ६.३ षटकांत १०३ धावा चोपून ट्वेंटी-२०तील सर्वात वेगवान संघाचे शतक पूर्ण केले. fastest hundred in men's T20 WCs.भारतीय संघ - संजू सॅमसन, इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थीनामिबाया संघ - लॉरेन स्टीनकॅम्प, जॅन फ्रायलिंक, जॅन निकोल लॉफ्टी-इटन, गेरहार्ड इरास्मस, जेजे स्मित, झेन ग्रीन, रुबेन ट्रम्पलमन, मलान क्रुगर, बेर्नार्ड स्कॉल्ट्ज, बेन शिकोंगो, मॅक्स हेइंगो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.