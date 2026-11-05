IND vs NZ 2nd ODI : पहिल्या सामन्यातील चुका सुधारणार, भारत Playing XI मध्ये बदल करणार; न्यूझीलंडला पेचात टाकणारा संघ उतरवणार

New Zealand vs India, 2nd ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात सध्या ५ सामन्यांची वनडे मालिका सुरू आहे. पावसाच्या व्यत्ययात झालेल्या वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताने ५ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयासह भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. भारताच्या विजयात विराट कोहली, अर्शदीप सिंग आणि अंशुल कंबोज यांनी मोलाचा वाटा उचलला. पण तरी काही प्रश्नांची उत्तरं शोधावी लागणार आहेत. .IND vs NZ, 1st ODI: विराटचं अर्धशतक, अर्शदीपच्या ४ विकेट्स, तरी अंशुल कंबोज कसा ठरला 'प्लेअर ऑफ द मॅच'? म्हणाला, एक वाईट सामना....पहिल्या सामन्यात भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली होती. अर्शदीप सिंग आणि अंशुल कंबोजसोबतच गुरनूर ब्रारने मिळून न्यूझीलंडला ४१ षटकातच १८५ धावांवर रोखले होते. त्यानंतर भारताने रोहित शर्माची विकेट पहिल्याच षटकात शून्यावर गमावली. त्यातच नंतर पावसाचा दोनवेळा अडथळा आला. त्यामुळे भारतासमोर ३२ षटकात १४३ धावा असे लक्ष्य ठेवले होते..या लक्ष्याचा पाठलाग करताना विराट कोहलीने वादळी खेळ केला, त्याने शुभमन गिलसोबत ११३ धावांची भागीदारी केली. पण तरी विराट वेगळ्या खेळपट्टीवर आणि बाकी फलंदाज वेगळ्या खेळपट्टीवर खेळत आहे, असे वाटत होते. गिल ५६ चेंडूत ३७ धावांवर बाद झाला. विराटने ५१ चेंडूत ७४ धावांची खेळी केली. पण श्रेयस अय्यर १३ चेंडूत १५ धावांवर अक्षर पटेल शून्यावर बाद झाले. अक्षर पटेलला केएल राहुलच्या आधी संधी देण्यात आली होती, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यामुळे भारताला मधल्या फळीतील फलंदाजी सुधारावी लागणार आहे..प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणार?दरम्यान असे असले तरी पहिल्या सामन्यात विजय मिळवल्याने हे विजयी कॉम्बिनेशन दुसऱ्या सामन्यात बदलण्याची शक्यता कमी आहे. फिरकीपटू कुलदीप यादवला संधी मिळणार का, हा प्रश्न आहे. कारण भारताने पहिल्या वनडेत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये चार वेगवान गोलंदाज खेळवले होते, तर अक्षर पटेल एकमेव फिरकीपटू होता. नितीश कुमार रेड्डीलाही संधी मिळाली नव्हती. अशात दुसऱ्या सामन्यात तीन वेगवान गोलंदाज आणि अक्षरसह कुलदीप यादवला खेळवले जाऊ शकते. किंवा दुसरा पर्याय नितीश कुमार रेड्डीचाही आहे. पण तो पूर्ण १० षटकांचा कोटा टाकणार का? हा प्रश्न आहे. इतकेच नाही, तर मोहम्मद सिराजलाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली नव्हती. त्यामुळे त्याचेही आकिब नबीच्या जागेवर पुनरागमन होऊ शकते..IND vs NZ: 'चेस मास्टर' विराटचा वाढदिवसाआधीच धुमाकूळ! सचिन - पाँटिंगला मागे टाकत रचले तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड.फलंदाजी फळीत कोणताही बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. कर्णधार शुभमन गिलसोबत रोहित शर्माच सलामीला फलंदाजी करताना दिसू शकतो. तसेच विराट कोहली मधल्या फळीतील प्रमुख फलंदाज असून त्याला श्रेयस अय्यर आणि केएल राहुलकडून साथ मिळू शकते.भारत आणि न्यूझीलंड संघात दुसरा वनडे सामना वेलिंग्टनला (७ नोव्हेंबर) शनिवारी खेळला जाणार आहे. या सामन्यात विजय मिळवला, तर भारतीय संघ मालिकेत भक्कम आघाडी घेईल, तर न्यूझीलंड या सामन्यात विजय मिळवून मालिकेत बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करेल.दुसऱ्या वनडेसाठी भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हन - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी/मोहम्मद सिराज, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.