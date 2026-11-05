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IND vs NZ 2nd ODI : पहिल्या सामन्यातील चुका सुधारणार, भारत Playing XI मध्ये बदल करणार; न्यूझीलंडला पेचात टाकणारा संघ उतरवणार

India's Predicted Playing XI against New Zealand for 2nd ODI: भारत आणि न्यूझीलंड संघात दुसरा वनडे सामना शनिवारी वेलिंग्टला खेळवला जाईल. या सामन्यासाठी भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काय बदल करू शकतात, जाणून घ्या.
India vs New Zealand 2nd ODI

Team India

Sakal

Pranali Kodre
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New Zealand vs India, 2nd ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात सध्या ५ सामन्यांची वनडे मालिका सुरू आहे. पावसाच्या व्यत्ययात झालेल्या वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताने ५ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयासह भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.

भारताच्या विजयात विराट कोहली, अर्शदीप सिंग आणि अंशुल कंबोज यांनी मोलाचा वाटा उचलला. पण तरी काही प्रश्नांची उत्तरं शोधावी लागणार आहेत.

India vs New Zealand 2nd ODI
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