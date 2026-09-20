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IND vs NZ: न्यूझीलंडविरुद्ध शेवटच्या दोन वनडेत श्रेयस अय्यर कर्णधार; शुभमन गिल-गौतम गंभीर का नसणार संघात?

Shreyas Iyer set to Captain India in Final ODIs vs New Zealand: ऑक्टोबरमध्ये भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. दोन महिन्यांच्या या दौऱ्यात तिन्ही प्रकारांच्या मालिका होणार आहेत. दरम्यान, वनडे मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी संघात बदल होण्याची शक्यता आहे.
Shreyas Iyer Likely to Captain India in Final ODIs vs New Zealand

Shreyas Iyer Likely to Captain India in Final ODIs vs New Zealand

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Why Shubman Gill and Gautam Gambhir Will Miss the Final ODIs vs New Zealand: भारतीय संघ मायदेशात वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे आणि टी२० मालिका खेळल्यानंतर लगेचच न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. २२ ऑक्टोबरपासून भारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्याला सुरूवात होणार आहे.

या दौऱ्यात आधी ५ सामन्यांची टी२० मालिका होणार आहे. नंतर ५ सामन्यांची वनडे मालिका होईल, तर त्यानंतर दोन कसोटी सामने होणार आहेत. त्यामुळे हा दोन महिन्यांचा मोठा दौरा असणार आहे.

Shreyas Iyer Likely to Captain India in Final ODIs vs New Zealand
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