IND vs NZ: न्यूझीलंडविरुद्ध शेवटच्या दोन वनडेत श्रेयस अय्यर कर्णधार; शुभमन गिल-गौतम गंभीर का नसणार संघात?

Why Shubman Gill and Gautam Gambhir Will Miss the Final ODIs vs New Zealand: भारतीय संघ मायदेशात वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे आणि टी२० मालिका खेळल्यानंतर लगेचच न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. २२ ऑक्टोबरपासून भारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्याला सुरूवात होणार आहे. या दौऱ्यात आधी ५ सामन्यांची टी२० मालिका होणार आहे. नंतर ५ सामन्यांची वनडे मालिका होईल, तर त्यानंतर दोन कसोटी सामने होणार आहेत. त्यामुळे हा दोन महिन्यांचा मोठा दौरा असणार आहे. .IND vs AFG: थांब आधी तुझे केस नीट करू... वैभव सूर्यवंशीचा मालिका विजयानंतर अभिषेक शर्मासोबत Bromance; Viral Video.मात्र या दौऱ्यादरम्यान एक समस्या निर्माण होत आहे. वनडे मालिकेतील शेवटचा सामना आणि कसोटी मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये केवळ ४ दिवसांचा कालावधी आहे. मात्र कसोटी आणि वनडे या दोन्ही संघाचा भाग काही खेळाडू असण्याची शक्यता आहे, ज्यात कर्णधार शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज अशा काही खेळाडूंचा समावेश असू शकतो. त्यामुळे आता हे खेळाडू वनडे मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांत न खेळण्याची शक्यता आहे..जागरणने दिलेल्या वृत्तानुसार कसोटी आणि वनडे या दोन्ही संघांचा भाग असलेले खेळाडू न्यूझीलंडविरुद्धचे शेवटचे दोन सामने खेळणार नाहीत. हे खेळाडू कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी जातील. त्यामुळे वनडे संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) न्यूझीलंडविरुद्ध चौथ्या आणि पाचव्या वनडेत शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघाचे नेतृत्व करू शकतो.याशिवाय कोचिंग स्टाफमधील मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरसह सितांशू कोटक किंवा मॉर्ने मॉर्केल यांच्यापैकी एकजण कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी वेलिंग्टनला जातील. तसेच कोटक किंवा मॉर्केलपैकी एकजण सुभदीप घोष यांच्यासह वनडे संघासोबत थांबतील..खरंतर पुढच्या वर्षी २०२७ वनडे वर्ल्ड कप होणार आहे, त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धची वनडे मालिका महत्त्वाची आहे, याशिवाय वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यासाठी शर्यतीत राहण्यासाठी कसोटी मालिकाही महत्त्वाची आहे. अशात दोन्ही गोष्टींचा समतोल भारतीय संघाला साधावा लागणार आहे..IND vs WI: भारताविरुद्धच्या T20-वनडे मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजचा संघ जाहीर; धाकड खेळाडूची झाली दमदार वापसी, पहा संपूर्ण संघ.रिपोर्ट्सनुसार जर वनडे मालिका टी२० मालिकेच्या आधी झाली असती, तर ही परिस्थिती टाळता येऊ शकली असती. कारण भारताचे टी२० आणि कसोटी संघ बऱ्यापैकी वेगले आहेत. त्यामुळे कसोटी आणि वनडे या दोन्ही संघांचा भाग असलेल्या खेळाडूंना पुरेशी विश्रांती आणि तयारीसाठी वेळ मिळाला असता. तसेच असेही रिपोर्ट्स आहेत की या मालिकांचे वेळापत्रक निश्चित करताना भारतीय संघव्यवस्थापनाशी सल्लामसलत झाली नव्हती.तथापि, अद्याप या दौऱ्यासाठी भारताच्या संघांची घोषणा झालेली नाही. ज्यावेळी निवड समिती या दौऱ्यासाठी संघ निवड करेल, त्यावेळी याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.