IND vs AFG: थांब आधी तुझे केस नीट करू... वैभव सूर्यवंशीचा मालिका विजयानंतर अभिषेक शर्मासोबत Bromance; Viral Video

Vaibhav Sooryavanshi - Abhishek Sharma, Viral Video: गुरुवारी (१७ सप्टेंबर) भारतीय टी२० संघाने अफगाणिस्तानविरुद्ध १२७ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. या विजयामुळे भारतीय संघाने तीन सामन्यांची मालिका ३-० अशा फरकाने जिंकली. गुरुवारी झालेल्या तिसऱ्या सामन्यात अभिषेक शर्माने मैदान गाजवले. त्याने अनेक विक्रम मोडणारी शतकी खेळी केली. त्यामुळे त्याचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक झाले. पण यासोबतच त्याच्यासोबत वैभव सूर्यवंशीच्या सेलिब्रेशनचीही चर्चा झाली. .IND vs PAK Asian Games : श्रेयस अय्यरचा संघ आशियाई स्पर्धेत पाकिस्तानला भिडणार? जाणून घ्या हा महामुकाबला केव्हा होणार.वैभव सूर्यवंशीचे अभिषेकसोबत सेलिब्रेशनमालिका विजयानंतर मैदानावर अगदी वातावरण रिलॅक्स होते. सर्व खेळाडू एकमेकांसोबत फोटो काढत होते. एकमेकांसोबत चर्चा करत होते. यावेळी 'Winner' बोर्डजवळ अभिषेक आणि वैभव सेल्फी काढताना दिसले. हे दोघेही सेलिब्रेशनच्या मूडमध्ये होते. वैभवने आधी अभिषेक शर्माचे केस नीट केले. त्याची हेअरस्टाईल झाल्यानंतर दोघ इतर खेळाडूंसोबत चर्चेत व्यस्त होते. हा क्षणांचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..वैभवला संधी नाहीदरम्यान, १५ वर्षांच्या वैभवला मात्र या मालिकेत संधी मिळाली नाही. भारतीय संघाकडून सलामीसाठी अभिषेक शर्मासह संजू सॅमसनला पसंती देण्यात आली होती. त्यामुळे वैभवला अद्याप भारतासाठी मायदेशात पदार्पणाची अद्याप वाट पाहावी लागणार आहे. वैभवने आत्तापर्यंत इंग्लंड आणि झिम्बाब्वे येथे भारतासाठी टी२० सामने खेळले आहेत. पण अद्याप तो भारतासाठी मायदेशात खेळलेला नाही..अभिषेक शर्माची ताबडतोड फलंदाजीया सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाकडून अभिषेक शर्माने फक्त ३० चेंडूत शतक केले. त्याने ३४ चेंडूत ९ चौकार आणि ११ षटकारांसह १०८ धावांची खेळी केली. त्याला संजू सॅमसनने ५० धावांची खेळी करत चांगली साथ दिली. कर्णधार श्रेयस अय्यरनेही २० चेंडूत २९ धावा केल्या. त्यामुळे भारताने २० षटकात ७ बाद २२१ धावा केल्या होत्या. अफगाणिस्तानकडून अझमतुल्ला ओमरझाईने २ विकेट्स घेतल्या. राशिद खान आणि अब्दुल्ला अहमदझाई यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Asian Games, IND vs JPN : ३० चेंडूत पहिला विजय अन् भारतीय महिला संघाची पदकाच्या दिशेने कूच; यजमान जपानला हरवून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश.त्यानंतर अफगाणिस्तानचा संघ १४.१ षटकात ९४ धावांवरच सर्वबाद झाला. अफगाणिस्तानकडून कर्णधार इब्राहिम झाद्रानने सर्वाधिक २५ धावांची खेळी केली. अझमतुल्ला ओमरझाईने १७ धावांची आणि रेहमनुल्ला गुरबाजने १५ धावांची खेळी केली. बाकी कोणीही १५ धावांचा टप्पा ओलांडला नाही. भारताकडून नितीश कुमार रेड्डी आणि रवी बिश्नोई यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.