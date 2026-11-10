IND vs NZ : तिसरा सामना तर पावसामुळे रद्द, आता 4th ODI सामना कुधी अन् कुठे पाहाणार? जाणून घ्या Live Streaming डिटेल्स

India vs New Zealand भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात सध्या ५ सामन्यांची वनडे मालिका सुरू आहे. मात्र ही मालिका सुरू झाल्यापासूनच पाऊस काही पाठ सोडत नाहीये. यापूर्वी टी२० मालिका पार पडली होती, पण त्यावेळी न्यूझीलंडमधील हवामान निरभ्र होते. मात्र वनडे मालिका सुरू झाल्यापासून हवामान अचानक बदलले असून ढगाळ वातावरण आहे. याशिवाय अनेक ठिकाणी पाऊस पडतोय. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या तिन्ही सामन्यात पावसाचा अडथळा आला आहे. .IND vs NZ 3rd ODI Live : शुभमन गिलची 'टॉस' विजयाची हॅटट्रिक! तो निर्णय, पण Playing XI मध्ये केलाय का बदल? मोहम्मद सिराजला मिळाली का संधी?.पावसामुळे पहिल्या दोन्ही सामन्यात षटकांची संख्या कमी करावी लागली होती, पण किमान हे दोन्ही सामने झाले होते. मात्र तिसरा सामना तर एकाही चेंडूचा खेळ न होताच रद्द करण्यात आला आहे. हेमिल्टन येथे तिसरा सामना सुरू होण्याच्या आधीपासून पावसाने हजेरी लावली होती. तरी काही वेळ पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतर नाणेफेक झाली. परंतु, त्यानंतर पुन्हा पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर सामना रद्द झाला..भारताला फायदादरम्यान, तिसरा सामना रद्द झाल्याने भारतीय संघ मालिका हरणार नाही याची खात्री झाली आहे. कारण भारताने मालिकेतील पहिले दोन्ही सामने जिंकून २-० अशी आघाडी घेतलेली आहे. त्यामुळे आता उर्वरित चौथा आणि पाचवा सामना जरी न्यूझीलंडने जिंकला, तरी मालिकेत २-२ अशी बरोबरी होऊ शकते. पण भारताला मालिका विजयाची मात्र संधी आहे. भारताने एक जरी सामना जिंकला, तरी भारतीय संघ मालिका जिंकेल. न्यूझीलंडला मात्र मालिका जिंकण्याची आता संधी नाही, त्यामुळे ते आता बरोबरी करून प्रतिष्ठा राखण्याचा प्रयत्न करतील..चौथा सामना कधी व कुठे?भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील चौथा सामना शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) माउंट मौनगानुईमधील बे ओव्हल मैदानात खेळवला जाणार आहे. हा सामना न्यूझीलंडच्या वेळेनुसार दुपारी ३ वाजता म्हणजेच भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ७.३० वाजता सुरू होणार आहे. हा सामना पूर्ण होईल अशी अपेक्षा क्रिकेट चाहत्यांना असेल.भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात होणारा चौथा सामना भारतात टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहाता येणार आहे, तर SonyLiv या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही हा सामना लाईव्ह पाहाता येईल..IND vs NZ 3rd ODI Live : भारत-न्यूझीलंड सामन्याचा निकाल निश्चित झाला, पावसाने यजमानांना वाचवले; नेमकी काय घोषणा झाली?.दरम्यान, चौथ्या आणि पाचव्या सामन्यात श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. नियमित कर्णधार शुभमन गिल तिसऱ्या सामन्यानंतर कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी जाणार असल्याने तो चौथ्या आणि पाचव्या उपलब्ध नसेल.चौथ्या आणि पाचव्या वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ :श्रेयस अय्यर (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (यष्टिरक्षक, उपकर्णधार), नितीशकुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अकीब नबी, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, यश ठाकूर, कुलदीप यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.