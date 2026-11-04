IND vs NZ, 1st ODI: रोहित शर्मा पहिल्याच ओव्हरमध्ये डकवर आऊट! कोणी अन् कशी घेतली विकेट?

New Zealand vs India 1st ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघातील वनडे मालिकेला बुधवारपासून (४ नोव्हेंबर) सुरूवात झाली असून पहिला सामना ऑकलंडला खेळला जात आहे. या सामन्यात पहिल्या डावात भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली आणि न्यूझीलंडला १८५ धावांवरच रोखले होते. त्यामुळे भारतासमोर माफक १८६ धावांचे होते. मात्र भारताची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक राहिली आहे. .IND vs NZ 1st ODI Live : विराट कोहलीची SENSATIONAL catch; सेलिब्रेशन लाजवाब... न्यूझीलंडचे ६ फलंदाज तंबूत Video Viral.भारताकडून धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीला आजी-माजी कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा उतरले. पण पहिल्या षटकात काईल जेमिसनने एकही धाव दिली नाही. त्याने शेवटचा चेंडू आधी वाईड टाकल्याने त्याला हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागला. पण त्याने पुन्हा टाकलेल्या अधिकृत चेंडूवर रोहित शर्मा शुन्यावर बाद झाला..जेमिसनने ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकला होता, त्यावर चेंडू रोहितच्या बॅटवर लागून हवेत उडाला. त्यावेळी मिचेल सँटेनरने जमीनीलगत शानदार झेल घेतला. त्यामुळे रोहितला ६ चेंडूत शून्य धावेवरच माघारी परतावे लागले. रोहित बाद झाल्याने विराट कोहली दुसऱ्या षटकात फलंदाजीला आला. त्यामुळे आता गिल आणि विराट यांच्यावर भारताचा डाव सावरण्याची जबाबदारी आहे. दरम्यान, ते भारताचा डाव सावरत असतानाच ११ व्या षटकात पावसाचा व्यत्यय आला. त्यामुळे खेळ थांबवण्यात आला. खेळ थांबला तेव्हा भारताच्या १०.५ षटकात १ बाद ५४ धावा झाल्या होत्या. .दरम्यान, या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी कमालीची गोलंदाजी करताना विल यंग (९) आणि हेन्री निकोल्स (९) यांना अर्शदीप सिंगने १० षटकातच स्वस्तात बाद केले. टीम सिफर्ट आणि डॅरिल मिचेलने झुंज दिली, पण गुरनूर ब्रारने सिफर्टला ३८ धावांवर बाद केलं, तर मिचेल २८ धावांवर धावबाद झाला. टॉम लॅथमही ३ धावांवर गुरनूर ब्रारच्याच गोलंदाजीवर त्यालाच झेल देत बाद झाला. .IND vs NZ 1st ODI Live : अर्शदीप सिंगचा भन्नाट मारा; गुरनूर, अंशुलची साथ अन् रोहित, विराटची जबरदस्त फिल्डिंग; बरंच काही घडलं.मिचेल सँटेनर (४), नॅथन स्मिथ (१), काईल जेमिसन (१) हे देखील झटपट बाद झाले. ग्लेन फिलिप्सही ३० धावांवर बाद झाला. अखेरीस ब्लेअर टिकनरने आक्रमक खेळी केली. त्याने २३ चेंडूत ३४ धावा केल्याने न्यूझीलंडला १८० धावा पार करता आल्या. पण तो बाद झाल्यानंतर ४०.२ षटकात न्यूझीलंडचा डाव १८५ धावांवर संपला.भारताकडून गोलंदाजी करताना अर्शदीप सिंगने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर गुरनूर ब्रारने ३ विकेट्स घेतल्या. अंशुल कंबोजने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.