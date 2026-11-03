IND vs NZ, ODI: रोहित शर्मा न्यूझीलंडमध्ये घडवणार इतिहास? विश्वविक्रमांसह ७ मोठे पराक्रम करण्याची संधी

Rohit Sharma on Cusp of Historic Milestones in India vs New Zealand ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात ५ सामन्यांच्या वनडे मालिकेला बुधवारपासून सुरुवात होणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना ऑकलंडला भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ७.३० वाजता सुरुवात होणार आहे. या मालिकेत भारताचे दिग्गज फलंदाज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे देखील खेळताना दिसणार आहेत. हा दोन्ही दिग्गजांसाठी अखेरचा न्यूझीलंड दौरा असल्याचीही चर्चा आहे. या मालिकेदरम्यान रोहित शर्माला अनेक मोठे विक्रम करण्याची संधी आहे. .IND vs NZ 1st ODI: ऋतुराज गायकवाड OUT! शुभमन गिलने Playing XIचे दिले संकेत; अक्षर पटेल- लोकेश राहुल यांच्याबाबत होणार टॉस, नेमकी असा असेल संघ?.रोहितने जर या मालिकेतील एक जरी शतक केले, तर तो वनडेत शतक करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरेल, तो स्वत:चाच विक्रम मोडेल. हा विक्रम सध्या त्याच्याच नावावर असून ३० सप्टेंबर रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्याने गुवाहाटीला केलेल्या शतकावेळी त्याचे वय ३९ वर्षे १५३ दिवस होते. याशिवाय तो चौथाच असा भारतीय खेळाडू ठरेल, ज्याने SENA (दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया) देशांमध्ये किमान एक तरी वनडे शतक केले आहे..इतकेच नाही, तर रोहित शर्माने ३६ किंवा त्यापेक्षा अधिक धावा केल्या, तर तो SENA देशांमध्ये ५००० आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण करणारा पहिलाच भारतीय सलामीवीर फलंदाज ठरेल. यापूर्वी असा विक्रम कोणीही केलेला नाही. रोहितच्या सध्या या चार देशांमध्ये सलामीला खळताना ११४ सामन्यांत ४९६४ धावा आहेत. तसेच त्याने जर एकदा जरी ५० धावांचा टप्पा पार केला, तर तो न्यूझीलंडमध्ये खेळताना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिकवेळा ५० धावांचा टप्पा पार करणारा भारतीय सलामीवीर ठरेल. सध्या या यादीत तो शिखर धवनसह अव्वल क्रमांकावर आहे. दोघांनीही आत्तापर्यंत न्यूझीलंडमध्ये ६ वेळा ५० धावांचा टप्पा पार केला आहे..षटकारांचेही विक्रमरोहितने या मालिकेत २ षटकार मारले, तर तो शाहिद आफ्रिदीला मागे टाकत न्यूझीलंडविरुद्ध वनडेत सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज ठरेल. सध्या या यादीत आफ्रिदी ५० षटकारांसह अव्वल क्रमांकावर आणि रोहित ४९ षटकारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.रोहितने जर ५ षटकार मारले, तर तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज ठरेल. सध्या या यादीत ८७ षटकारांसह ख्रिस गेल अव्वल क्रमांकावर असून रोहित शर्मा ८३ षटकारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..IND vs NZ 1st ODI: "सब मुझे फसा रहे है!"; रोहित शर्मासोबत फसवणुक, विराट कोहली कटात सहभागी! नेमकं काय घडलं?.इतकेच नाही, तर रोहितला जर या मालिकेत ७ षटकार मारता आले, तर तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून ६०० षटकार पूर्ण करेल. हा टप्पा पार करणारा जगातील पहिलाच सलामीवीर ठरेल. याशिवाय ५ षटकारांसह तो SENA देशांच्या संघाविरुद्ध २०० वनडे षटकार मारणारा पहिलाच खेळाडू ठरेल. तसेच त्याने १३ षटकार मारले, तर तो SENA देशांमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारा पाहुणा खेळाडू ठरेल. सध्या या विक्रमाच्या यादीत ख्रिस गेल १३२ षटकारांसह अव्वल क्रमांकावर आहे. रोहित १२० षटकारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.