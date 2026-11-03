Shubman Gill confirms India's top four for ODI World Cup 2027: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातल्या वन डे मालिकेतील पहिला सामना बुधवारी खेळवला जाणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृ्त्वाखाली भारताने नुकतीच ट्वेंटी-२० मालिका जिंकली आणि आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वात वन डे मालिका जिंकण्याचा निर्धार आहे. विराट कोहली, रोहित शर्मा हे सीनियर खेळाडू पुन्हा निळ्या जर्सीत दिसणार असल्याने या मालिकेची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. हा त्यांचा शेवटचा न्यूझीलंड दौरा असल्याने भावनिक किनारही आहे आणि या दोघांचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळणे निश्चित आहे. अशात कर्णधार गिलने पहिल्या वन डे साठीच्या प्लेइंग इलेव्हनबाबत महत्त्वाचे विधान केले आहे..न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डेत भारताच्या फलंदाजीच्या फळीबाबत गिलचे विधान चर्चेत ठरतेय.. ट्वेंटी-२० मालिकेनंतर श्रेयसला पहिल्या वन डेत विश्रांती दिली जाईल असा अंदाज होता, परंतु तो उपलब्ध असल्याचे संकेत गिलने दिले. त्यामुळे भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनधील आघाडीचे चार फलंदाज पक्के आहेत. पाचव्या व सहाव्या क्रमांकाबाबत त्याने प्रयोग केला जाण्याचा संकेत दिला आहे. आघाडीचे चार फलंदाज उजव्या हाताने खेळणार असल्याने पाचव्या व सहाव्या क्रमांकासाठी परिस्थितीनुसार डावखुरा फलंदाज उतरवला जाईल, असे तो म्हणाला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND A vs NZ A Live : यशस्वी जैस्वालची १५५ धावांची नाबाद खेळी; पण, चेंडू मानेवर आदळला अन्... मैदानावर जे घडलं ते भयानक होतं; मॅच ड्रॉ.शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली व श्रेयस अय्यर हे चार फलंदाज पक्के आहेत. पाचव्या व सहाव्या क्रमांकावर अक्षर पटेल व लोकेश राहुल यांची नावं निश्चित आहेत. पण, त्यांच्या फलंदाजीच्या क्रमात परिस्थितीनुसार बदल होऊ शकतो. म्हणजे भारतीय संघ पाच स्पेशालिस्ट फलंदाज, दोन अष्टपैलू, एक फिरकीपटू व ३ जलदगती गोलंदाज अशा प्लेइंग इलेव्हनसह मैदानावर उतरेल..India probable playing XI for 1st ODI vs NZ: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग .‘द बिग शो’चा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा; ३८व्या वर्षी ग्लेन मॅक्सवेलची निवृत्ती.वन डे मालिका४ नोव्हेंबर - पहिला वनडे सामना, ऑकलंड (वेळ - स. ७.३० वा)७ नोव्हेंबर - दुसरा वनडे सामना, वेलिंग्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१० नोव्हेंबर - तिसरा वनडे सामना, हॅमिल्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१३ नोव्हेंबर - चौथा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)१५ नोव्हेंबर - पाचवा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.