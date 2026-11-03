IND vs NZ : विराट कोहली न्यूझीलंडमध्ये सचिन तेंडुलकरचा आणखी एक विक्रम मोडणार? सेहवागलाही मागे टाकण्याची संधी

New Zealand vs India ODI: बुधवारपासून (४ नोव्हेंबर) भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात पाच सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना ऑकलंडला खेळला जाणार असून या मालिकेसाठी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली देखील सज्ज आहेत. विराट आणि रोहित यांचा हा अखेरचा न्यूझीलंड दौरा असल्याची चर्चा आहे. यादरम्यान, विराटला सचिन तेंडुलकरचा एक मोठा विक्रम मोडण्याची संधी आहे. .IND vs NZ, ODI: रोहित शर्मा न्यूझीलंडमध्ये घडवणार इतिहास? विश्वविक्रमांसह ७ मोठे पराक्रम करण्याची संधी.भारतीय संघ चालू दशकात पहिल्यांदाच पाच सामन्यांची वनडे मालिका खेळणार आहे. ही मालिका आगामी २०२७ वनडे वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. या मालिकेसाठी संघात असलेल्या खेळाडूंचा वर्ल्ड कपसाठीही विचार होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जर विराटने या मालिकेत ५ सामन्यांत मिळून २२६ किंवा त्यापेक्षा अधिक धावा केल्या, तर तो न्यूझीलंडमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा भारतीय फलंदाज ठरेल..सध्या विराटने न्यूझीलंडमध्ये १३ वनडे सामन्यांमध्ये १ शतक आणि ४ अर्धशतकांसह ५९६ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे सध्या तो न्यूझीलंडमध्ये सर्वाधिक वनडे धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर सचिन तेंडुलकर आहे. त्याने २२ वनडेत १ शतक आणि ५ अर्धशतकांसह ८२१ धावा केल्या आहेत. वीरेंद्र सेहवाग दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने १२ सामन्यांत ३ शतके आणि २ अर्धशतकांसह ५९८ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे आता विराट दोन धावा करताच सेहवागला मागे टाकेल..न्यूझीलंडमध्ये वनडेत सर्वाधिक धावा करणारे भारतीय (३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत)८२१ धावा - सचिन तेंडुलकर (२२ सामने)५९८ धावा - वीरेंद्र सेहवाग (१२ सामने)५९६ धावा - विराट कोहली (१३ सामने)५९० धावा - एमएस धोनी (१५ सामने)५१७ धावा - मोहम्मद अझरुद्दीन (१९ सामने).IND vs NZ 1st ODI: ऋतुराज गायकवाड OUT! शुभमन गिलने Playing XIचे दिले संकेत; अक्षर पटेल- लोकेश राहुल यांच्याबाबत होणार टॉस, नेमकी असा असेल संघ?.केवळ न्यूझीलंडमधील वनडे मालिकांमध्ये झालेल्या सामन्यांचा विचार करताचा झाल्यास सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांमध्ये सचिन तेंडुलकर अव्वल क्रमांकावर आहे. त्याने १८ सामन्यांमध्ये ६५२ धावा केल्या आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर वीरेंद्र सेहवाग असून त्याने १२ सामन्यांत ५९८ धावा केल्या आहेत. विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याने ११ सामन्यांत ५१४ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे यातही विराटला सेहवाग आणि सचिन यांना मागे टाकण्याची संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.