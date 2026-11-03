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IND vs NZ : विराट कोहली न्यूझीलंडमध्ये सचिन तेंडुलकरचा आणखी एक विक्रम मोडणार? सेहवागलाही मागे टाकण्याची संधी

Virat Kohli set to break Sachin Tendulkar and Virender Sehwag records: भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध ५ सामन्यांची वनडे मालिका बुधवारपासून खेळणार आहे. या मालिकेत विराट कोहलीला सचिन तेंडुलकर आणि वीरेंद्र सेहवागला मागे टाकून नवा विक्रम करण्याची संधी आहे.
Virat Kohli Records | India vs New Zealand ODI

Virat Kohli Records | India vs New Zealand ODI

Sakal

Pranali Kodre
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New Zealand vs India ODI: बुधवारपासून (४ नोव्हेंबर) भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात पाच सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना ऑकलंडला खेळला जाणार असून या मालिकेसाठी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली देखील सज्ज आहेत.

विराट आणि रोहित यांचा हा अखेरचा न्यूझीलंड दौरा असल्याची चर्चा आहे. यादरम्यान, विराटला सचिन तेंडुलकरचा एक मोठा विक्रम मोडण्याची संधी आहे.

Virat Kohli Records | India vs New Zealand ODI
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