T20 WC, IND vs NZ, Final: फायनलसाठी भारतीय संघात होणार मोठा बदल; सूर्यकुमार अन् गंभीर हुकमी एक्का असलेल्या खेळाडूला देणार संधी?

Predicted Team India XI vs New Zealand: दोन वेळा विश्वविजेता ठरलेला भारतीय क्रिकेट संघ आज अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडशी सामना करणार आहे. महेंद्रसिंह धोनी व रोहित शर्माच्या नेतृत्वात 'टीम इंडिया'ने दोन वेळा 'टी-२०' वर्ल्ड कप जिंकण्याची किमया करून दाखविली आहे. आता सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघ तिसऱ्यांदा विजेता ठरतो का? हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. भारतीय क्रिकेट संघाकडे सलग दुसऱ्यांदा 'टी-२०' वर्ल्ड कप पटकावत इतिहास रचण्याची संधी असणार आहे. .India vs New Zealand T20 World Cup Final: टी-२० विश्वकरंडकाची अंतिम लढत; सूर्यकुमारच्या संघासमोर न्यूझीलंडचे आव्हान.त्यामुळे आता अंतिम सामन्यासाठी भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हन काही बदल होणार का, असाही प्रश्न आहे. सामन्याच्या आधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सामन्याच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेतो असं म्हटलं होतं. सध्या भारतीय संघाला अभिषेक शर्मा आणि वरुण चक्रवर्ती यांच्या फॉर्मची चिंता आहे. खरंतर हे दोघेही आयसीसी क्रमवारीत अनुक्रमे फलंदाजी आणि गोलंदाजांच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर आहेत. पण दोघांनाही आत्तापर्यंत अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळे या दोघांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कायम केले जाणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..दरम्यान, भारताची फलंदाजी सध्या चांगली होत असल्याने त्यात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. अभिषेक शर्मावर विश्वास ठेवून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अंतिम सामन्यासाठीही कायम केले जाऊ शकते. त्यामुळे वरच्या फळीत अभिषेकसह संजू सॅमसन आणि इशान किशन हे कायम असू शकतात. मधल्या फळीत कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मासह अष्टपैलू हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे आणि अक्षर पटेलही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कायम असू शकतात..गोलंदाजीत मात्र वरुण चक्रवर्तीच्या जागेवर हुकमी एक्का म्हणून कुलदीप यादवला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. डावखुरा गोलंदाज असलेल्या कुलदीपने पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळला आहे. पण त्याला त्याव्यतिरिक्त खेळवण्यात आले नव्हते. मात्र चक्रवर्तीचा सध्याचा फॉर्म पाहाता, कुलदीपचा विचार होण्याची दाट शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त फार बदल होण्याची शक्यता नाही. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग हे वेगवान गोलंदाजीची धुरा सांभाळतील. त्यांना अष्टपैलू खेळाडूंकडूनही साथ मिळेल..T20 WC, IND vs NZ: 'अरे तेच तेच काय बोलता, काहीतरी वेगळं...' न्यूझीलंड कर्णधाराच्या वॉर्निंगवर सूर्यकुमारचं थेट उत्तर.आमने-सामने आकडेवारीभारत आणि न्यूझीलंड संघात आत्तापर्यंत ३० टी२० सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील १८ सामने भारताने जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडने ११ सामने जिंकले आहेत. १ सामना बरोबरीत राहिला आहे.भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हनअभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग.