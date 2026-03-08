Cricket

T20 WC, IND vs NZ, Final: फायनलसाठी भारतीय संघात होणार मोठा बदल; सूर्यकुमार अन् गंभीर हुकमी एक्का असलेल्या खेळाडूला देणार संधी?

India’s Probable Playing XI for T20 World Cup Final: भारत आणि न्यूझीलंड संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामना रंगणार आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघात बदल होण्याची शक्यता आहे.
Predicted Team India XI vs New Zealand: दोन वेळा विश्‍वविजेता ठरलेला भारतीय क्रिकेट संघ आज अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडशी सामना करणार आहे. महेंद्रसिंह धोनी व रोहित शर्माच्या नेतृत्वात ‘टीम इंडिया’ने दोन वेळा ‘टी-२०’ वर्ल्ड कप जिंकण्याची किमया करून दाखविली आहे.

आता सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघ तिसऱ्यांदा विजेता ठरतो का? हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. भारतीय क्रिकेट संघाकडे सलग दुसऱ्यांदा ‘टी-२०’ वर्ल्ड कप पटकावत इतिहास रचण्याची संधी असणार आहे.

