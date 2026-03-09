Cricket

India vs New Zealand T20 World Cup Final Ceremony: अंतिम सामन्याआधी रंगारंग सोहळा लांबला; खेळाडूंना सरावासाठी वेळच मिळाला नाही

Practice Time Affected for Players: भारत-न्यूझीलंड टी-२० विश्वचषक अंतिम सामन्यापूर्वी आयोजित रंगारंग सोहळा अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ चालल्याने खेळाडूंना सरावासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. या प्रकारावर माजी खेळाडूंनी टीव्ही समालोचनादरम्यान नाराजी व्यक्त केली.
सुनंदन लेले
अहमदाबाद : भारत - न्यूझीलंड यांच्यामधील टी-२० विश्‍वकरंडकाच्या आधी रंगारंग सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र हा सोहळा अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ सुरु राहिला.

