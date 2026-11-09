IND vs NZ, 3rd ODI: भारताला मालिका खिशात घालण्याची संधी, पण सामना रद्द होण्याची भीती; जाणून घ्या काय आहेत पावसाचे अंदाज

New Zealand vs India 3rd ODI Rain Update: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वनडे मालिकेतील तिसरा सामना सेडन पार्क, हेमिल्टन येथे मंगळवारी (१० नोव्हेंबर) पार पडणार आहे. पाच सामन्यांच्या मालिकेतील हा महत्त्वाचा सामना आहे. कारण याआधीचे दोन्ही सामने भारताने जिंकले असल्याने मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे तिसरा सामनाही जिंकला, तर भारतीय संघ ही मालिकाही जिंकणार आहे. न्यूझीलंडला मालिका वाचवण्यासाठी विजयाचीच गरज आहे. त्यामुळे तिसरा सामना रोमांचक असेल, अशी सर्वांना अपेक्षा आहे. .IND vs NZ 3rd ODI : मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव IN? तिसऱ्या वन डेत भारताच्या Playing XI मध्ये होणार का बदल? गौतम गंभीरचे डावपेच.परंतु, या मालिकेतील पहिल्या दोन्ही सामन्यात पावसाचा व्यत्यय आला होता. त्यामुळे सामन्यांवरही परिणाम झाला होता. दोन्ही सामन्यात डकवर्थ लुईस नियमाचा वापर करावा लागला होता. त्यामुळे तिसऱ्या सामन्यातही पावसाचा अडथळा येणार का, असा प्रश्न आहे..न्यूझीलंडमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वातावरण बदलले असून अचानक पाऊस सुरू आहे. तिसऱ्या सामन्यावरही पावसाचे सावट आहे. मंगळवारी हेमिल्टनमध्ये जवळपास दिवसभर ढगाळ वातावरण राहणार असून पावसाची शक्यता आहे. तसेच तापमानही दुपारी आणि संध्याकाळी १६ ते १८ डिग्री सेल्सियसदरम्यान असेल. त्यामुळे तिसरा वनडे सामना रद्द होण्याचीही दाट शक्यता आहे किंवा जरी सामना झाला, तरी षटकांची संख्या कमी होऊ शकते..तिसरा सामना जर पावसामुळे रद्द झाला, तर मालिकेत भारतीय संघच २-० असा आघाडीवर राहिल. तसेच मालिका भारत हरणार नाही, यावर शिक्कामोर्तब होईल. कारण जरी चौथ्या आणि पाचव्या वनडेत न्यूझीलंडने विजय मिळवला, तरी मालिकेत बरोबरी होईल. तसेच भारताला मालिका जिंकण्यासाठी आणखी एकाच विजयाची गरज आहे. त्यामुळे पावसामुळे तिसरा सामना रद्द झाला, तरी भारताचे फारसे नुकसान होणार नाही..Team India Update : गौतम गंभीरच्या टीममध्ये दोन गट पडणार; IND vs NZ कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय संघात महत्त्वाच्या हालचाली... नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन सेडन पार्कमध्ये पाण्याचा निचरा अधिक वेगाने करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. न्यूझीलंडमध्ये अवकाळी पाऊस असल्याने ग्राऊंड्समनला तयारीसाठी कमी वेळ मिळाला आहे. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा वनडे सामना निर्धारित भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ७.३० वाजता सुरू होणे अपेक्षित आहे. त्याआधी ७ वाजता नाणेफेक होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.