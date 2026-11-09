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IND vs NZ, 3rd ODI: भारताला मालिका खिशात घालण्याची संधी, पण सामना रद्द होण्याची भीती; जाणून घ्या काय आहेत पावसाचे अंदाज

India vs New Zealand 3rd ODI Match Hamilton Weather Updates: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात तिसरा वनडे सामना हेमिल्टनला खेळवला जाणार आहे. याआधीच्या दोन्ही सामन्यात पावसाचा व्यत्यत आला होता. त्यामुळे तिसऱ्या सामन्यात हवामान कसे असेल, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
Team India

Team India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand vs India 3rd ODI Rain Update: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वनडे मालिकेतील तिसरा सामना सेडन पार्क, हेमिल्टन येथे मंगळवारी (१० नोव्हेंबर) पार पडणार आहे. पाच सामन्यांच्या मालिकेतील हा महत्त्वाचा सामना आहे. कारण याआधीचे दोन्ही सामने भारताने जिंकले असल्याने मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे.

त्यामुळे तिसरा सामनाही जिंकला, तर भारतीय संघ ही मालिकाही जिंकणार आहे. न्यूझीलंडला मालिका वाचवण्यासाठी विजयाचीच गरज आहे. त्यामुळे तिसरा सामना रोमांचक असेल, अशी सर्वांना अपेक्षा आहे.

Team India
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