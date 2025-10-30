India vs Pakistan अन् मोहसिन नक्वी पुन्हा 'राडा'! पुढील महिन्यात Asia Cup मध्ये हायव्होल्टेज सामना; जाणून घ्या डिटेल्स

India vs Pakistan match in Rising Stars Asia Cup 2025 : आशिया चषक स्पर्धेच्या विजेतेपदाची ट्रॉफी अद्याप भारतीय संघाला मिळालेली नाही. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी ( Mohsin Naqvi) यांनी ती ट्रॉफी लंपास केली आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाने दुबईत पाकिस्तानचे एक नव्हे तर तीन सामन्यांत वस्त्रहरण केले. त्यानंतर जेतेपदाची ट्रॉफी नक्वींच्या हस्ते स्वीकारण्यास नकार देऊन, त्यांना त्यांची जागा दाखवली. आता हे सर्व पुन्हा एकदा पाहायला मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको, कारण नोव्हेंबरमध्ये आणखी एक आशिया चषक स्पर्धा होणार आहे..Emerging Asia Cup स्पर्धा Asia Cup Rising Stars Championship या नव्या नावाने क्रिकेट चाहत्यांच्या भेटीला येत आहे. आशियाई क्रिकेट परिषदेचे ( ACC) प्रमुख असल्याने नक्वी याही स्पर्धेच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात दिसू शकतात आणि भारताने इथेही बाजी मारल्यास सीनियर्सप्रमाणे ज्युनियर्सही नक्वींना इंगा दाखवू शकतात. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या आशिया चषक स्पर्धेतील सर्व आठ संघ आशिया चषक रायझिंग स्टार्स अजिंक्यपद स्पर्धेत खेळणार आहेत. यामध्ये भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती ( UAE) व हाँगकाँग यांचा समावेश आहे..IND vs AUS Semi Final : हे, बरोबर नाय...! Smriti Mandhana अम्पायरवर नाराज झाली, ऑस्ट्रेलियाची चतुराई की भारताचं दुर्भाग्य?.या स्पर्धेतही भारत-पाकिस्तान एकाच गटात दिसल्यास आश्चर्य वाटायला नको. Cricbuzz ने दिलेल्या वृत्तानुसार भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान व श्रीलंका हे पाच कसोटी खेळणारे देश या स्पर्धेसाठी त्यांचा अ संघ पाठवतील. तर यूएई, हाँगकाँग व ओमान हे त्यांचे प्रमुख संघच उतरवतील. १४ ते २३ नोव्हेंबर या कालावधीत दोहा, कतार येथे ही स्पर्धा ट्वेंटी-२०फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेत IND vs PAK यांच्यात दोन लढती होण्याची शक्यता आहे..अफगाणिस्तान गतविजेता म्हणून या स्पर्धेत खेळतील, त्यांनी मागील पर्वात तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखाली खेळलेल्या भारत अ संघाचा पराभव केला होता. या स्पर्धेसाठी यंदा भारतीय संघात वैभव सूर्यवंशी दिसू शकतो. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ लवकरच या स्पर्धेसाठी संघ जाहीर करण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.