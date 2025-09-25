Asia Cup 2025 Final: भारत - पाकिस्तान तिसऱ्यांदा आमने-सामने येणार, फायनलमध्ये महामुकाबला रंगणार! बांगलादेशचे आव्हान संपले

आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान तिसऱ्यांदा आमने-सामने येणार आहेत. पाकिस्तानने बांगलादेशला ११ धावांनी पराभूत करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. भारताने सुपर फोरमधील दोन्ही सामने जिंकून आधीच अंतिम फेरीत स्थान मिळवले आहे. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेत गुरुवारी करो वा मरो अशा निर्णायक सुपर फोर सामन्यात पाकिस्तानने बांगलादेशला ११ धावांनी पराभूत केले. कमी धावसंख्येच्या सामन्यात पाकिस्तानी गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे पाकिस्तानने या सामन्यात विजय मिळवत अंतिम सामन्यात स्थानही पक्के केले. पाकिस्तानचे ४ गुण झाल्याने ते अंतिम सामना खेळतील हे निश्चित झाले आहे. बांगलादेशचे मात्र या पराभवासह आव्हान संपले आहे.पुन्हा रंगणार भारत विरुद्ध पाकिस्तानदरम्यान भारताने सपर फोरमधील पहिले दोन्ही सामने जिंकून आधीच अंतिम फेरीतील स्थान पक्के केले आहे. त्यामुळे आशिया कप २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान तिसऱ्यांदा आमने-सामने येणार हे निश्चित झाले आहे. रविवारी (२८ सप्टेंबर) अंतिम सामना दुबईत रंगणार आहे. .यापूर्वी भारताने आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानला साखळी फेरीत ७ विकेट्सने, तर सुपर फोरच्या सामन्यात ६ विकेट्सने पराभूत केले होते. त्यामुळे आता सलग तिसऱ्यांदा पाकिस्तानला पराभूत करून नवव्यांदा आशिया कप जिंकण्यास भारत उत्सुक असेल. तसेच आता पाकिस्तान आधीच्या पराभवांचा वचपा काढण्याचा प्रयत्न करेल.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की आशिया कपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच यंदा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अंतिम सामना रंगणार आहे. यापूर्वी कधीही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आशिया कपचा अंतिम सामना झालेला नाही. त्यामुळे हा अंतिम सामना या कारणामुळेही विशेष असणार आहे. भारतीय संघ आशिया कपमधील सर्वात यशस्वी संघ असून ८ वेळा विजेतेपद जिंकले आहे. तसेच पाकिस्तानला दोनवेळाच आशिया कप जिंकता आला आहे. त्यामुळे आता रविवारी भारत विजेतेपद राखून ९ व्यांदा ट्रॉफीवर नाव कोरणार की पाकिस्तान तिसऱ्यांदा ट्रॉफी उंचावणार हे पाहावे लागणार आहे..पाकिस्तानचा बांगलादेशवर विजयगुरुवारी झालेल्या सुपर फोर सामन्यात पाकिस्तानने बांगलादेशसमोर १७५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगलादेशला २० षटकात ९ बाद १२४ धावा करता आल्या. बांगलादेशची सुरुवातही खराब झाली होती. त्यांनी परवेझ हुसैन इमॉन (०), तौहिद हृदोय (५), सैफ हसन (१८), मेहदी हसन (११) यांनी झटपट विकेट गेल्याने ४४ धावात ४ बाद अशी त्यांची अवस्था होती. नंतर नरुल हसन आणि शमिम हुसैन यांनी डाव पुढे नेला. पण नरुलही १६ धावांवर बाद झाला. कर्णधार जाकर अलीही ५ धावांवर बाद झाला. शमिमला नंतर तान्झिम हसन साकिबने काही वेळ साथ दिली. पण तोही १० धावांवर बाद झाला. शमिम हुसैन ३० धावांवर बाद झाला. .पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी मधल्या षटकांमध्ये केलेल्या शानदार कामगिरीमुळे बांगलादेशला मोठे फटके खेळता आले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे फलंदाज दबावात आले होते. शेवटच्या षटकात बांगलादेशला २३ धावांची गरज होती. यावेळी रिषाद हुसैनने एक चौकार आणि एक षटकार मारला होता. पण शेवटच्या दोन षटकात दोन षटकारांची गरज असताना त्याला मोठे शॉट्स खेळता आले नाहीत. अखेर बांगलादेशचा डाव १२४ धावांवर संपला. रिषाद १६ धावांवर नाबाद राहिला. मुस्तफिजूर रेहमान ६ धावांवर नाबाद राहिला.पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना शाहिन आफ्रिदीने ४ षटकात केवळ १७ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या, तर हॅरिस रौफने ४ षटकात ३३ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. सैम आयुबने ४ षटकात १६ धावाच देत २ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद नवाजने ३ षटकात १४ धावा देत १ विकेट घेतली..Asia Cup 2025: भारतीय संघाची फायनलमध्ये एन्ट्री! बांगलादेशला सुपर फोरमध्ये दिली मात; अभिषेक - कुलदीप पुन्हा हिरो.तत्पुर्वी, बांगलादेशने नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. त्यामुळे पाकिस्तान फलंदाजीला उतरले, मात्र त्यांची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. साहिबजादा फरहान (४), फखर जमान (१३), सैम आयुब (०), हुसैन तलत (३) हे स्वस्तात बाद झाल्याने पाकिस्तानची अवस्था ४ बाद ३३ धावा अशी झाली होती. त्यातच कर्णधार सलमान आघाही १९ धावांवर बाद झाला. तरी मोहम्मद हॅरिस आणि शाहिन आफ्रिकीने डाव पुढे नेला.आफ्रिदीने काही मोठे शॉट्स खेळले. पण तोही १३ चेंडूत १९ धावा करून बाद धाला. यानंतर हॅरिसला मोहम्मद नवाजची साथ मिळाली. यांनी संघाला १०० धांवांचा टप्पा पार करून दिला होता. पण हॅरिस १८ व्या षटकात ३१ धावांवर बाद झाला, तर पुढच्या षटकात नवाज २५ धावांवर बाद झाला. पण अखेरीस फहिम अश्रफने नाबाद १४ आणि हॅरिस रौफने नाबाद ३ धावा करत संघाला २० षटकात ८ बाद १३५ धावांपर्यंत पोहचवले होते.बांगलादेशकडून तस्किन अहमदने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. मेहदी हसन आणि रिषाद हुसैन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. मुस्तफिजूरने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.