Asia Cup 2025 Final: भारत - पाकिस्तान तिसऱ्यांदा आमने-सामने येणार, फायनलमध्ये महामुकाबला रंगणार! बांगलादेशचे आव्हान संपले

India and Pakistan Asia Cup 2025 Final : पाकिस्तानने बांगलादेशला सुपर फोर सामन्यात पराभूत केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात स्थान मिळवले आहे.
Asia Cup 2025 Final | India vs Pakistan

Pranali Kodre
  • आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान तिसऱ्यांदा आमने-सामने येणार आहेत.

  • पाकिस्तानने बांगलादेशला ११ धावांनी पराभूत करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

  • भारताने सुपर फोरमधील दोन्ही सामने जिंकून आधीच अंतिम फेरीत स्थान मिळवले आहे.

