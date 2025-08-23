Cricket

Asia Cup 2025: 'माणसाच्या जीवाची किंमत शून्य; IND vs PAK सामना पाहाणार नाही', माजी क्रिकेटपटू बरसला

Controversy Surrounding India vs Pakistan Asia Cup 2025 Match : भारत आणि पाकिस्तान आशिया कप २०२५ मध्ये एकाच गटात आहेत. पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील सामन्याला भारतातून विरोध होत आहे.
  • आशिया कप २०२५ स्पर्धा ९ सप्टेंबरपासून UAE मध्ये सुरू होत आहे.

  • भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना १४ सप्टेंबरला दुबईत होणार आहे.

  • परंतु माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारीने या सामन्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

