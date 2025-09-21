IND vs PAK: अरे कॅच घेतला रे! संजू सॅमसनने जमिनीलगत झेलला चेंडू, पाकिस्तानी फलंदाजही झाला शॉक; पाहा Video

आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुपर फोर सामना चर्चेत आहे. भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. फखर जमानला हार्दिक पांड्याने चकवले, परंतु सॅमसनच्या झेलावर वाद निर्माण झाला होता. .भारत आणि पाकिस्तान संघात आशिया कप २०२५ स्पर्धेत सुपर फोरमध्ये रविवारी (२१ सप्टेंबर) सामना होत आहे. यापूर्वी याच स्पर्धेत साखळी फेरीत भारताने पाकिस्तानला पराभूत केले आहे. त्यानंतर आता दुसऱ्यांदा हे दोन संघ आमने-सामने आहेत. गेल्या सामन्यात झालेल्या हस्तांदोलन वादानंतर हा सामना होत असल्याने त्याबद्दल या सामन्याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे..IND vs PAK: अक्षरच्या गोलंदाजीवर मोठा शॉट मारायला गेला पण…; शानदार झेल घेत तिलकने झमानला दाखवला ‘शॉर्टकट टू पॅव्हेलियन’, पाहा व्हिडिओ.दरम्यान, या सामन्यात भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. नाणेफेकीवेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा यांच्यात या सामन्यातही हस्तांदोलन झाले नाही..पाकिस्तानकडून या सामन्यात फखर जमान साहिबजादा फरहान हे सलामीला फलंदाजीला उतरले. यावेळी हार्दिक पांड्या गोलंदाजी करत असलेल्या पहिल्याच षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर अभिषेक शर्माकडून साहिबजादाचा झेल सुटला. त्यानंतर फखर जमानने आक्रमक शॉट्स खेळले. मात्र त्याला हार्दिक पांड्यानेच तिसऱ्या षटकात चकवले. हार्दिक पांड्याने गोलंदाजी केलेल्या तिसऱ्या षटकाचा तिसरा चेंडू फखरच्या बॅटची कड घेऊन यष्टीरक्षक संजू सॅमसनकडे गेला. सॅमसनने चपळाईने अगदी जमिनीलगत चेंडू पकडला..मात्र, सॅमसनने हा झेल घेतला की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह होते. मात्र सॅमसनला हा झेल पकडल्याचा विश्वास होता. पण पंचांनी तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली. रिप्लेमध्ये चेंडू बॅटला लागल्याचे दिसले. मात्र सॅमसनने झेल घेताना त्याचे ग्लव्ह्ज चेंडूच्या खाली आहेत की हे बराचवेळी तपासण्यात आले. विविध अँगल तपासल्यानंतर अखेर स्पष्ट झाले की संजू सॅमसनने हा झेल घेतला आहे. त्यामुळे फखरला बाद देण्यात आले. मात्र या निर्णयामुळे फखर आश्चर्यचकीत झाला. तो ड्रेसिंग रुममध्येही गेल्यानंतर कोचकडे नाराजी व्यक्त करताना दिसला. त्याने ९ चेंडूत ३ चौकारांसह १५ धावा केल्या..PAK vs UAE: पाकिस्तानी विकेटकिपरच्या थ्रोमुळे अंपायरला मोठी दुखापत, मैदानंच सोडावं लागलं; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं.दरम्यान, फखर बाद झाल्यानंतर सैम आयुब तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला. आयुब आणि साहिबजादा यांच्यात अर्धशतकी भागीदारीही झाली. त्यामुळे पाकिस्तानला पहिल्या ८ षटकात ७० धावांपर्यंत पोहचला आले आहे..FAQsप्र.१: आशिया कप २०२५ सुपर फोरमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना कुठे खेळला जात आहे?➤ दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत - पाकिस्तान सामना होत आहे.(Where is the Asia Cup 2025 Super Four India vs Pakistan match being played?)प्र.२: भारताचा कर्णधार कोण आहे?➤ सूर्यकुमार यादव भारताचा कर्णधार आहे.(Who is India’s captain?)प्र.३: पाकिस्तानचा कर्णधार कोण आहे?➤ पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा आहे.(Who is Pakistan’s captain?)प्र.४: संजू सॅमसनने कोणाचा झेल घेतला?➤ फखर जमनचा झेल संजू सॅमसनने घेतला.(Whose catch was taken by Sanju Samson?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.