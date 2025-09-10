Shocking : भारत-पाकिस्तान सामना पाहण्यात चाहत्यांना रस राहिला नाही? तिकीट विकल्याच जात नाही, कारण काय तर...

पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यातला हा पहिलाच क्रिकेट सामना१४ सप्टेंबरला दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार लढतIND vs PAK लढतीकडे चाहत्यांनी फिरवली पाठ.India Pakistan cricket rivalry losing fan interest? : आशिया चषक स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान या सामन्याचीच सर्वांना उत्सुकता आहे, असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर जरा थांबा... पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने शेजाऱ्यांसोबत क्रिकेट खेळू नये अशी मागणी जोर धोरत होती. बीसीसीआयने मात्र बहुदेशीय स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास कोणतीच हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर तरी भारत-पाकिस्तान सामन्याला मोठा प्रतिसाद मिळेल, असे वाटले होते. पण, १४ सप्टेंबरला होणाऱ्या या सामन्याच्या तिकिटांची अद्याप विक्री झालेली नाही. .दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर India vs Pakistan सामना होणार आहे. आतापर्यंत आशिया चषक स्पर्धेत १८ वेळा उभय संघ समोरासमोर आले आणि भारताने १० विजय मिळवले, तर सहामध्ये हार पत्करली. २ सामने अनिर्णीत राहिले. काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत भारत हा आशिया चषकाचा प्रबळ दावेदार आहे, ही चर्चा पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा याने खोडून काढली. त्यात भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेही मैदानावर आक्रमकता दाखणार, असे म्हटले..Asia Cup 2025: 'आशिया चषक स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिका किंवा भारत अ संघाला खेळवा; तेव्हा कुठे ही स्पर्धा आव्हानात्मक होईल'.IND vs PAK सामन्याची वातावरणनिर्मीती होत असली तरी प्रत्यक्ष प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. या सामन्याला आठवड्याहून कमी कालावधी शिल्लक असताना तिकीट अजून विकली गेलेली नाहीत. तिकीट अजून उपलब्ध असल्याचे पाहून चाहत्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. तिकिटांचे प्रचंड वाढलेले दर आणि बंडल विक्री पॅकेजेस, यामुळे भारत-पाकिस्तान सामन्यांच्या तिकीट विक्रिला अल्प प्रतिसाद मिळतोय. Viagogo आणि Platinumlist सारख्या अधिकृत पोर्टलवर तिकीटांसोबत प्रीमियम हॉस्पिटॅलिटीचे पर्याय जोडले जात आहेत, ज्यामुळे ती तिकीटं सामान्य चाहत्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहेत..VIP Suites East: २, ५७, ८१५ रुपये ( दोन जणांसाठी)रॉयल बॉक्स : २,३०,७०० (दोन जणांसाठी)स्काय बॉक्स ईस्ट : ₹१,६७,८५१ (दोन जणांसाठी)मधल्या स्तरातील प्लॅटिनम (७५,६५९) आणि ग्रँड लाऊंज (४१,१५३) सारखे पर्यायही अत्यंत महागडे ठरत आहेत. सर्वात स्वस्त समजला जाणारा जनरल ईस्ट पर्यायसुद्धा दोन आसनांसाठी जवळपास १०,००० रुपये इतका आहे..Asia Cup 2025: शुभमन गिलला नेट बॉलरने त्रिफळाचीत केले, अभिषेक शर्माने २५ Six ठोकले; संजू सॅमसनला मिळेल का संधी?.भारताचा आशिया चषक स्पर्धेतील प्रवास आजपासून सुरू होणार आहे. आज त्यांच्यासमोर संयुक्त अरब अमिरातीचे आव्हान आहे. पाकिस्तानचा पहिला सामना १२ सप्टेंबरला ओमानविरुद्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.