Cricket

Shocking : भारत-पाकिस्तान सामना पाहण्यात चाहत्यांना रस राहिला नाही? तिकीट विकल्याच जात नाही, कारण काय तर...

India vs Pakistan Asia Cup 2025: आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत सर्वाधिक चर्चेचा सामना म्हणजे भारत विरुद्ध पाकिस्तान. प्रत्येक वेळी या सामन्यासाठी चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता पाहायला मिळते. मात्र, यंदा परिस्थिती वेगळी दिसत आहे.
India vs Pakistan
India vs PakistanSakal
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यातला हा पहिलाच क्रिकेट सामना

  • १४ सप्टेंबरला दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार लढत

  • IND vs PAK लढतीकडे चाहत्यांनी फिरवली पाठ

India Pakistan cricket rivalry losing fan interest? : आशिया चषक स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान या सामन्याचीच सर्वांना उत्सुकता आहे, असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर जरा थांबा... पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने शेजाऱ्यांसोबत क्रिकेट खेळू नये अशी मागणी जोर धोरत होती. बीसीसीआयने मात्र बहुदेशीय स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास कोणतीच हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर तरी भारत-पाकिस्तान सामन्याला मोठा प्रतिसाद मिळेल, असे वाटले होते. पण, १४ सप्टेंबरला होणाऱ्या या सामन्याच्या तिकिटांची अद्याप विक्री झालेली नाही.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup
Asia Cup 2025
Dubai International Cricket Stadium

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com