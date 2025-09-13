Asia Cup, IND vs PAK: 'आम्ही कोणत्याही संघाला...', भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानच्या कर्णधाराने दिली वॉर्निंग

आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामना चर्चेत आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव आहे, अशा पार्श्वभूमीवर हा सामना होत असल्याने त्याला वादाची किनार आहे. या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने मोठे व्यक्तव्य केले आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील रविवारी (१४ सप्टेंबर) होणारा भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना चर्चेचा विषय ठरत आहे. पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशातील संबंध बिघडले आहेत. भारतातून तर या सामन्याला कडाडून विरोध होत आहे. अनेकांनी हा सामना होऊ नये असं म्हटले आहे. मात्र, सध्या दोन्ही संघ या सामन्यात एकमेकांना टक्कर देण्यास सज्ज असल्याचे दिसत आहे..Asia Cup, IND vs PAK: मोदींना शेवटची संधी होती..उद्धव ठाकरे खवळले, महिला शिवसैनिक पंतप्रधानांना सिंदूर पाठवणार!.भारताने युएईविरुद्ध पहिला विजय मिळवल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने स्पष्ट केले होते की पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास भारतीय संघ सज्ज आहे. अशात आता पाकिस्ताननेही पहिला विजय ओमानविरुद्ध मिळवल्यानंतर त्यांचा कर्णधार सलमान आघानेही मोठे विधान केले आहे..पाकिस्तानने शुक्रवारी ओमानविरुद्ध या स्पर्धेतील पहिला सामना खेळताना ९३ धावांनी विजय मिळवला. या विजयानंतर सलमान आघा बोलताना म्हणाला, 'फलंदाजीत आम्हाला अद्यापही सुधारणा कराव्या लागतील. गोलंदाजी शानदार होती. मी गोलंदाजीसाठी खूश आहे. आमच्याकडे तीन फिरकीपटू आहेत आणि तिघेही वेगवेगळे आहेत. आयुबसह ४-५ चांगले पर्याय आमच्याकडे आहेत. दुबई आणि अबुधाबीमध्ये खेळताना त्यांची गरज असते.''आम्ही १८० धावांपर्यंत पोहचायला हवे होते. आम्ही चांगले क्रिकेट खेळतोय, आम्ही तिरंगी मालिकाही सहज जिंकली आहे. जर आम्ही आमच्या योजना दीर्घकाळासाठी अंमलात आणल्या, तर आम्ही कोणत्याही संघाला पराभूत करू शकतो.'.दरम्यान, आता पाकिस्तानला भारताचा सामना करायचा आहे. पण या सामन्याला सध्या असलेल्या पार्श्वभूमीमुळे त्यामुळे या सामन्याकडे संपूर्ण क्रिकेट जगताचे लक्ष असणार आहे. तथापि, स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी आक्रमकतेला पाठिंबा दिला होता. सूर्यकुमारने आक्रमकता मैदानात असालयलाच हवी असं म्हटलं होतं, तर सलमान आघाने जर खेळाडू आक्रमक झाले, तर त्यांना रोखणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..IND vs PAK : श्रेयस अय्यरच्या संघाचा पाकिस्तानवर बहिष्कार, आशिया चषक स्पर्धेतील लढतीपूर्वी केलेली पोस्ट चर्चेत... .FAQs१. भारत-पाकिस्तान सामना कधी होणार आहे?(When will the India vs Pakistan match be played?)➤ भारत-पाकिस्तान सामना रविवारी, १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी खेळवला जाणार आहे.२. भारत-पाकिस्तान सामना कुठे रंगणार आहे? (Where will the match take place?)➤ दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत-पाकिस्तान सामना होणार आहे.३. भारतीय संघाचा कर्णधार कोण आहे? (Who is the captain of Team India?)➤ सूर्यकुमार यादव भारतीय संघाचं नेतृत्व करत आहे.४. पाकिस्तानचा कर्णधार कोण आहे? (Who is leading the Pakistan team?)➤ पाकिस्तानकडून सलमान आघा कर्णधार आहे.५. भारताने स्पर्धेत पहिला विजय कोणावर मिळवला? (Who did India beat in their first match?)➤ भारताने युएईवर पहिला विजय मिळवला.६. पाकिस्तानने आपला पहिला सामना कसा जिंकला? (How did Pakistan win their first match?)➤ पाकिस्तानने ओमानला तब्बल ९३ धावांनी पराभूत केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.