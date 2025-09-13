Cricket

Asia Cup, IND vs PAK: 'आम्ही कोणत्याही संघाला...', भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानच्या कर्णधाराने दिली वॉर्निंग

Salman Agha Statement ahead of IND vs PAK: पहलगाम हल्ल्यानंतर पाच महिन्यांनी होणारा भारत-पाकिस्तान सामना चर्चेचा विषय बनला आहे. या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने मोठे विधान केले आहे.
Suryakumar Yadav, Salman Ali Agha | IND vs PAK | Asia Cup 2025

Pranali Kodre
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामना चर्चेत आहे.

  • पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव आहे, अशा पार्श्वभूमीवर हा सामना होत असल्याने त्याला वादाची किनार आहे.

  • या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने मोठे व्यक्तव्य केले आहे.

