भारताने पाकिस्तानला धूळ चारत जेव्हा जिंकलं Gold Medal, तेव्हा कशी होती खेळाडूंची रिऍक्शन? BCCI ने शेअर केला Video

Asian Games 2026, India vs Pakistan Gold Medal Match: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धा जपानमध्ये नुकतीच पार पडली, ज्यात भारताने ८५ पदके जिंकली. या ८५ पदकांपैकी २१ सुवर्णपदके भारतीय खेळाडूंनी जिंकली. त्यातील एक सुवर्णपदक भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात नुकतेच जिंकले आहे. भारतीय संघाचे हे सलग दुसरे आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही भारताने सुवर्णपदक जिंकले होते. .Asian Games: शेवटच्या दिवशी ५ GOLD! कुमकुम, अमन, प्रणवीपाठोपाठ हॉकी-क्रिकेट संघांची सुवर्ण कामगिरी; भारताच्या खात्यात ८५ मेडल्स.पाकिस्तानला केलं पराभूतआशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेतील पुरुषांच्या क्रिकेटमध्ये सुवर्णपदकासाठीचा अंतिम सामना शनिवारी (३ ऑक्टोबर) भारत आणि पाकिस्तान या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांसोबत झाला. या सामन्यात भारताने १९ धावांनी विजय मिळवला. या विजयानंतर भारतीय संघाने जोरदार सेलिब्रेशनही केले..या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी केली आणि २० षटकात ६ बाद २११ धावा केल्या. भारतासाठी अभिषेक शर्माने २८ चेंडूत ६१ धावांची आणि तिलक वर्माने २२ चेंडूत नाबाद ५१ धावांची आक्रमक खेळी केली. पाकिस्तानकडून अहमद दनियाल आणि अरफत मिन्हास यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. सईम आयुब आणि अब्रार अहमद यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.त्यानंतर पाकिस्तानने २१२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना २० षटकात ६ बाद १९२ धावा केल्या. हसन नवाझने ९६ धावांची झुंज दिली, पण बाकी कोणी काही करू शकले नाही. भारताकडून अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर आणि शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..Asian Games, IND vs PAK: भारताने पाकिस्तानला पार चारी मुंड्या चित करत जिंकले GOLD! सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णकामगिरी.भारतीय संघाचे सेलिब्रेशनया सामन्यात शिवम दुबेने २० व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर हसन नवाझला संजू सॅमसनच्या हातून झेलबाद केले आणि त्याचक्षणी भारताने विजयावर शिक्कामोर्तब केला. विजय मिळवताच भारतीय खेळाडूंनी जोरदार सेलिब्रेशन केले. डगआऊटमधून खेळाडू आणि कोचिंग स्टाफने एकमेकांचे अभिनंदन केले. त्यानंतर खेळाडूंनीही एकमेकांना मिठी मारत अभिनंदन करत जल्लोष केला. भारतीय संघातील खेळाडूंनी हातात भारताचा तिरंगा घेऊन मैदानात चक्कर मारत चाहत्यांचे आभार देखील मानले. यावेळी शिवम दुबेने त्याची कॅपही चाहत्यांना भेट दिली.भारतीय संघाला आयसीसी प्रमुख जय शाह यांच्या हस्ते पदके देण्यत आली. पदर वितरण सोहळा झाल्यानंतर ड्रेसिंग रुममध्येही भारतीय खेळाडूंनी गळ्यात सुवर्णपदक घालून एकमेकांसोबत फोटो काढले. या क्षणांचा खास व्हिडिओ बीसीसीआयने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे..पुढची मालिकाभारतीय संघ लगेचच भारतात परतणार असून ६ ऑक्टोबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळवली जाणार आहे. नुकतीच भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका झाली, ज्यात भारताने २-१ अशा फरकाने विजय मिळवला. आता ६ ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात टी२० मालिका खेळवली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.