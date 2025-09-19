Cricket

IND vs PAK लढतीपूर्वी मोदी सरकारचा मॅसेज, ४ मिनिटांत सूत्र हलली अन् पाकिस्तानी खेळाडूंचा अपमान; हस्तांदोलन प्रकरणात मोठा खुलासा

IND vs PAK No-Handshake Drama: आशिया चषक २०२५ मधील भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात एक मोठा वाद निर्माण झाला. टॉस होण्याच्या केवळ चार मिनिटांपूर्वी भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती अँडी पायक्रॉफ्ट यांना मिळाली.
Andy Pycroft avoided major embarrassment for Pakistan captain Salman Agha

Andy Pycroft avoided major embarrassment for Pakistan captain Salman Agha

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Andy Pycroft’s role in no handshake controversy IND vs PAK : झिम्बाब्वेचे माजी खेळाडू आणि सध्याचे आयसीसीचे सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट हे सध्या पाकिस्तान क्रिकेट संघाचे आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने शत्रू असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. PCB ने त्यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे ( ICC) अनेक तक्रारी केल्या. भारत-पाकिस्तान सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन न केल्यामुळे पाकिस्तानची चिडचिड झाली. त्यांनी स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा केली. पण, या प्रकरणात नवे वळ आले आहे आणि अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी खरं तर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा याची जगासमोर लाज जाण्यापासून वाचवली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
BCCI
ICC
Cricket News in Marathi
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup
Asia Cup 2025
Andy Pycroft controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com