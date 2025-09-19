IND vs PAK लढतीपूर्वी मोदी सरकारचा मॅसेज, ४ मिनिटांत सूत्र हलली अन् पाकिस्तानी खेळाडूंचा अपमान; हस्तांदोलन प्रकरणात मोठा खुलासा

Andy Pycroft’s role in no handshake controversy IND vs PAK : झिम्बाब्वेचे माजी खेळाडू आणि सध्याचे आयसीसीचे सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट हे सध्या पाकिस्तान क्रिकेट संघाचे आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने शत्रू असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. PCB ने त्यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे ( ICC) अनेक तक्रारी केल्या. भारत-पाकिस्तान सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन न केल्यामुळे पाकिस्तानची चिडचिड झाली. त्यांनी स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा केली. पण, या प्रकरणात नवे वळ आले आहे आणि अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी खरं तर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा याची जगासमोर लाज जाण्यापासून वाचवली..स्पोर्ट्स तक ने दिलेल्या वृत्तानुसार अँडी पायक्रॉफ्ट यांना आयत्यावेळी हे सांगण्यात आले की, भारतीय खेळाडू पाकिस्तानी खेळाडूंशी हंस्तादोलन करणार नाहीत. हा निर्णय बीसीसीआय आणि भारत सरकार यांच्या सुचनेनुसार सांगण्यात आले. नाणेफेक होण्याच्या चार मिनिट आधी हा संदेश पायक्रॉफ्ट यांना मिळाला. पीसीबीने पायक्रॉफ्ट यांच्यावर आरोप केला की, त्यांनी वेळीच याची कल्पना पाकिस्तानी खेळाडूंना दिली नाही. यावर पायक्रॉफ्ट यांनी त्यांना तेवढा वेळच मिळाला नसल्याचे, स्पष्टीकरण दिले..Pakistan Cricket in Trouble: पाकिस्तानला 'नाटक' महागात पडणार, ICC ने पाठवला ई मेल! PCB ने स्पर्धेचे अनेक नियम मोडले, आता... .पायक्रॉफ्ट यांनी परिस्थिती पाहता तेव्हा फक्त पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगाला हा संदेश दिला. पायक्रॉफ्ट यांनी असे करून उलट पाकिस्तानी कर्णधाराची लाज वाचवली. पायक्रॉफ्ट यांनी तो संदेश सलमानला दिला नसता, तर त्याने हस्तांदोलनासाठी हात पुढे केला असता अन् सूर्यकुमार यादव असाच निघून गेला असता तर पााकिस्तानी कर्णधाराची लाज गेली असती..पीसीबीला आयसीसीचा ई मेल..."ICC चे सीईओ संजोग गुप्ता यांनी PCB ला पाठवलेल्या ई मेल मध्ये, PMOA नियमांचे वारंवार उल्लंघन झाल्याचा उल्लेख केला आहे. पीसीबीनेही हा मेल प्राप्त झाल्याचे म्हटले आहे," अशी माहिती अधिकाऱ्याने PTI ला दिली. यूएईविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट, मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन आणि कर्णधार सलमान अली आगा यांच्यात बैठक झाली आणि त्या बैठकीचे चित्रीकरण करण्याची परवानगी त्यांचे मीडिया मॅनेजर नईम गिलानी यांना दिली. ही त्यांची सर्वात मोठी चूक ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.