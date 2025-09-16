'IND vs PAK सामना १५ ओव्हरनंतर बंदच केला, कारण...', सौरव गांगुलीचं मोठं व्यक्तव्य

भारत विरुद्ध पाकिस्तान आशिया कप २०२५ सामना दुबईत झाला, ज्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. सौरव गांगुलीने पाकिस्तानच्या संघाची गुणवत्ता कमी असल्याचे सांगितले. भारताने हा विजय भारतीय सैन्यदलाला समर्पित केला..रविवारी (१४ सप्टेंबर) भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात झालेला आशिया कप २०२५ मधील सामना क्रिकेट वर्तुळात प्रचंड चर्चेचा विषय ठरला. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हा सामना होत असल्याने या सामन्याला भारतातून या सामन्याला प्रचंड विरोध झाला. पण अखेर भारतीय सरकार आणि बीसीसीआयकडून परवानगी मिळाल्यानंतर भारतीय संघ हा सामना खेळला. दुबईत झालेल्या या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने दणदणीत विजय देखील मिळवला. या सामन्यात भारतीय संघ सर्वच क्षेत्रात पाकिस्तानला वरचढ ठरला. आता यावरून भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीनेही प्रतिक्रिया दिली आहे..IND vs PAK: जय शाह यांचा पाकिस्तानला दणका; आशिया कपवर बहिष्काराची दिलेली धमकी, आता तोंडावर आपटण्याची वेळ.कोलकातामध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान सौरव गांगुली बोलत होता, त्याने म्हटले की आता या दोन संघांच्या सामन्यात रोमांच राहिला नाही. पाकिस्तान संघ भारतीय संघाच्या तुलनेचा राहिलेला नाही. तो म्हणाला, 'मी जे पाहिले, त्याने मला खरंतर आश्चर्य वाटले नाही. मी पहिल्या १५ षटकांनंतर हा सामना पाहण्याचं बंद केलं आणि मी इंग्लिश प्रीमियर लीगमधील मँचेस्टर युनायटेड विरुद्ध मँचेस्टर सिटी सामना पाहिला.'.गांगुली पुढे म्हणाला, 'पाकिस्तानची तुलनाच होऊ शकत नाही, मी हे वाईट हेतूने बोलत नाही. कारण मी त्यांचा संघ पूर्वी कसा होता, हे पाहिले आहे. पण आता त्यांच्या संघात गुणवत्तेची कमी आहे. त्यात कोणती स्पर्धाच नव्हती. त्यापेक्षा मी भारतचा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, इंग्लंड, श्रीलंका अगदी अफगाणिस्तानविरुद्धचा सामना पाहिला असता. मला वाटत नाही की भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आता रोमांच राहिला आहे. आपण या सामन्याला खूप हवा देतो, पण गेली पाच वर्षे ही हवा फुसकीच ठरत आहे. हा सामना आता एकतर्फी होत आहे.'.दरम्यान, गांगुलीने म्हटले की फक्त भारत-पाकिस्तानमधीलच नाही, तर जगातील दहशतवाद थांबायला हवा, पण खेळ थांबू शकत नाही. तो म्हणाला, 'दहशतवाद थांबायलाच हवा, हे महत्त्वाचंच आहे. फक्त भारत आणि पाकिस्तानबाबतीत नाही, पण संपूर्ण जगातील दहशतवाद थांबायला हवा. तुम्ही पाहात आहात, जगात खूप गोष्टी सुरू आहेत, त्या थांबायला हव्यात. पण खेळ थांबू शकत नाही.'.Fact Check : भारतीय संघ 'लूझर'..! IND vs PAK हस्तांदोलन प्रकरणावर रिकी पाँटिंगचं विधान Viral; पण हे खरंय का?.भारताचा पाकिस्तानविरुद्ध विजयरविवारी झालेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला २० षटकात ९ बाद १२७ धावांवरच रोखले होते. त्यानंतर भारताने १२८ धावांचे लक्ष्य फक्त १५.५ षटकातच पूर्ण केले होते. हा विजय भारतीय संघाने भारतीय सैन्यदलाला समर्पित केला, तसेच भारतीय संघांची बांधिलकी पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांसोबत असल्याचे म्हटले. दरम्यान, या विजयानंतर भारताने सुपर फोरमधील स्थान पक्के केले आहे..FAQsप्रश्न: भारत-पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे झाला?उत्तर: १४ सप्टेंबर रोजी दुबईत हा सामना झाला.(Q: When and where was the India vs Pakistan match played?)प्रश्न: भारताने पाकिस्तानला किती विकेट्सने पराभूत केले?उत्तर: भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला.(Q: By how many wickets did India defeat Pakistan?)प्रश्न: सौरव गांगुलीने पाकिस्तानबद्दल काय मत व्यक्त केले?उत्तर: त्याच्या मते पाकिस्तान संघ आता भारताच्या तुलनेत स्पर्धात्मक राहिलेला नाही.(Q: What did Sourav Ganguly say about Pakistan?)प्रश्न: गांगुलीने सामना का पूर्ण पाहिला नाही?उत्तर: पहिल्या १५ षटकांनंतर सामना एकतर्फी वाटल्याने त्याने EPL सामना पाहिला.(Q: Why did Ganguly not watch the full match?)प्रश्न: भारतीय संघाने विजय कोणाला समर्पित केला?उत्तर: भारतीय सैन्यदल आणि पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांना.(Q: To whom did the Indian team dedicate the victory?)प्रश्न: गांगुलीच्या मते भारताचा कोणत्या संघांशी सामना रोमांचक असतो?उत्तर: ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, इंग्लंड, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध.(Q: According to Ganguly, matches against which teams are thrilling for India?)प्रश्न: भारताने सुपर फोरमध्ये प्रवेश निश्चित केला का?उत्तर: होय, या विजयानंतर भारताने सुपर फोरमध्ये स्थान निश्चित केले.(Q: Has India qualified for the Super Four?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.