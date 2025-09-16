Cricket

'IND vs PAK सामना १५ ओव्हरनंतर बंदच केला, कारण...', सौरव गांगुलीचं मोठं व्यक्तव्य

Sourav Ganguly on India vs Pakistan Match: भारताने दुबईत पाकिस्तानला ७ विकेट्सने हरवले. या सामन्याबद्दल सौरव गांगुलीने प्रतिक्रिया दिली आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत विरुद्ध पाकिस्तान आशिया कप २०२५ सामना दुबईत झाला, ज्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • सौरव गांगुलीने पाकिस्तानच्या संघाची गुणवत्ता कमी असल्याचे सांगितले.

  • भारताने हा विजय भारतीय सैन्यदलाला समर्पित केला.

