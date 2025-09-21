IND vs PAK, Asia Cup: सूर्यकुमारने जिंकला टॉस, प्लेइंग-११ मध्ये बदल; दोन्ही कर्णधारांमध्ये हस्तांदोलन झालं?

आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान सुपर फोर फेरीत पुन्हा आमने-सामने आले आहेत. भारताने साखळी फेरीत पाकिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत केले होते. आजच्या सामन्यातही भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन टाळले आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान आज (रविवारी, २१ सप्टेंबर) दुसऱ्यांदा आमने-सामने आले आहेत. या दोन्ही संघांनी साखळी फेरीनंतर अ गटातून पहिल्या दोन क्रमांकामध्ये स्थान मिळवल्याने सुपर फोर फेरीत स्थान मिळवले होते. त्यामुळे आता सुपर फोरमध्ये पुन्हा हे दोन संघ आमने - सामने आहेत. सुपर फोरमधील दोन्ही संघांचा हा पहिलाच सामना आहे. दरम्यान, साखळी फेरीत भारताने पाकिस्तानला ७ विकेट्सने सहज पराभूत केले होते. आता सुपर फोरमध्येही भारतीय संघ आपली विजयी लय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल..Asia Cup 2025: खरंच, सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी कर्णधारासोबत हस्तांदोलन करणे टाळले? Viral Video ने समोर आलं सत्य... .भारताने साखळी फेरीतील तिन्ही सामन्यात विजय मिळवला आहे, तर पाकिस्तानने तीनपैकी दोन सामन्यात विजय मिळवले आहेत. त्यांनी एकमेव पराभव भारताविरुद्ध स्वीकारला आहे. दरम्यान, सुपर फोरमध्ये आज होणाऱ्या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, नाणेफेकीनंतर दोन्ही कर्णधारांमध्ये हस्तांदोलन झाले नाही.या सामन्यासाठी दोन्ही संघांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केले आहेत. भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांचे पुनरागमन झाले आहे. त्यांना अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा यांच्या जागेवर संधी देण्यात आली आहे. पाकिस्ताननेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले असून त्यांनी हसन नवाझ आणि खुशदील शाह यांना बाहेर केले आहे. त्यांच्याजागेवर हुसैन तलत आणि फहिम अश्रफ यांना संधी दिली आहे..प्लेइंग इलेव्हनभारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्तीपाकिस्तान - सैम अयुब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद.हस्तांदोलनचा वाददरम्यान, या सामन्याकडे सर्वांचेच लक्ष आणखी एका कारणामुळे होते. भारतीय संघाने साखळी फेरीत पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात प्रतिस्पर्ध्यांशी हस्तांदोलन टाळले होते. भारताने पहलगाम दहशतवादी हल्यानंतर पहिल्यांदाच भारत - पाकिस्तान आमने-सामने होते. त्यामुळे भारताने पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय घेत हा विजय भारतीय सैन्यदलाला समर्पित केला होता. तसेच सूर्यकुमार यादवने भारतीय संघ मैदानात फक्त खेळायला आला होता, असं स्पष्टीकरण हस्तांदोलन न करण्याबाबत दिलं होतं. .Ind vs Pak Asia Cup 2025 : भारत पाकिस्तान आज पुन्हा आमने-सामने; पायक्रॉफ्ट सामनाधिकारी म्हणून कायम राहणार?.तथापि, हस्तांदोलन न केल्याने बराच वादही झाला होता. सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याविरुद्ध पाकिस्तानने तक्रारही केली होती. पण आयसीसीने ही तक्रार अमान्य केली. त्यामुळे आज होणाऱ्या भारत - पाकिस्तान सामन्यासाठीही पायक्रॉफ्ट हेच सामनाधिकारी आहेत.या वादानंतरही भारतीय संघ आपल्या भूमिकेवर ठाम असून आजही भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघासोबत नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन करणे टाळले आहे..FAQsप्र.१: भारताने साखळी फेरीत पाकिस्तानविरुद्ध सामना जिंकला का?➤ होय, भारताने पाकिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत केले.(Did India win the group stage match against Pakistan? – Yes, India defeated Pakistan by 7 wickets.)प्र.२: आजच्या सामन्यात नाणेफेक कोण जिंकला?➤ भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फील्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला.(Who won the toss in today’s match? – India won the toss and chose to field.)प्र.३: हस्तांदोलन वाद का झाला होता?➤ भारताने साखळी फेरीत पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन टाळले होते, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला.(Why was the handshake controversy? – India skipped handshake in the group stage, creating controversy.)प्र.४: सामनाधिकारी कोणी आहेत?➤ अँडी पायक्रॉफ्ट आजही सामनाधिकारी आहेत.(Who is the match referee? – Andy Pycroft is officiating again.)प्र.५: भारताचा कर्णधार आज कोण आहे?➤ सूर्यकुमार यादव आज भारतीय संघाचा कर्णधार आहे.(Who is India’s captain today? – Suryakumar Yadav.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.