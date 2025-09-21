Cricket

IND vs PAK, Asia Cup: सूर्यकुमारने जिंकला टॉस, प्लेइंग-११ मध्ये बदल; दोन्ही कर्णधारांमध्ये हस्तांदोलन झालं?

India vs Pakistan Super Four, Playing XI: भारत आणि पाकिस्तान आशिया कप २०२५ च्या सुपर फोर फेरीत पुन्हा आमने - सामने आहेत. या सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकली आहे.
  • आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान सुपर फोर फेरीत पुन्हा आमने-सामने आले आहेत.

  • भारताने साखळी फेरीत पाकिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत केले होते.

  • आजच्या सामन्यातही भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन टाळले आहे.

