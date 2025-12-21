U19 Asia Cup, IND vs PAK: समीर मिन्हासचं द्विशतक हुकलं, भारतानं पाकिस्तानला साडेतीनशेच्या आत रोखलं; विजयासाठी 'इतक्या' धावांचं लक्ष्य

१९ वर्षांखालील आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने भारतासमोर ३४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले. समीर मिन्हासने १७२ धावांची खेळी केली, पण द्विशतक हुकले. भारतीय गोलंदाजांनी उत्तरार्धात पुनरागमन करत पाकिस्तानला ३५० धावांच्या आत रोखले. .१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेचा अंतिम सामना कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात दुबईत रविवारी (२१ डिसेंबर) सुरू आहे. या सामन्यातून दोन्ही संघ विजेतेपदासाठी प्रयत्न करत आहेत. पाकिस्तानने आता भारतासमोर विजयासाठी ५० षटकात ३४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. पाकिस्तानकडून समीर मिन्हासने दीडशतक केले. त्यामुळे एकाक्षणी पाकिस्तान साडेतीनशेचा टप्पा पार करेल, असं दिसत होते. पण भारताकडूनही गोलंदाजांनी उत्तरार्धात चांगले पुनरागमन केले आणि पाकिस्तानला साडेतीनशेच्या आत रोखले. .U19 Asia Cup India Pakistan: कुमारांनाही आशिया कप जिंकण्याची संधी; पाकिस्तानविरुद्ध आज अंतिम सामना, भारताचे पारडे जड.या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार आयुष म्हात्रे याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे पाकिस्तान प्रथम फलंदाजीसाठी उतरले. पाकिस्तानकडून हामझा जहूर आणि समीर मिन्हास यांनी डावाची सुरुवात केली. झहूरला चौथ्याच षटकात हेनिल पटेलने १८ धावांवर हेनिल पटेलने बाद केले. पण त्यानंतर समीरला उस्मान खानची साथ मिळाली. या दोघांनी ९२ धावांची भागीदारी करत संघाला चांगली सुरुवात देत भक्कम पाया रचला. या दरम्यान आक्रमक खेळणाऱ्या समीरचे अर्धशतकही पूर्ण झाले. ही भागीदारी खिलन पटेलने १७ व्या षटकात उस्मान खानला ३५ धावांवर बाद करत तोडली..पण तरी समीरला अहमद हुसैनने साथ दिली. या दोघांनी मधली षटके खेळून काढताना भारतीय गोलंदाजांना मोठे यश मिळू दिले नव्हते. दोघांनी पाहाता पाहाता शतकी भागीदारीही केली. यादरम्यान समीरने शतक पूर्ण करत दीडशतकाकडे वाटचाल केली होती. तसेच हुसैननेही अर्धशतक साकारले. अखेर त्यांची १३७ धावांची भागीदारी ३८ व्या षटकात खिलन पटेलने तोडली. त्याने हुसैनला ७२ चेंडू ५६ धावांवर बाद केले. .U19 Asia Cup: पुन्हा भारत - पाकिस्तान फायनल! कधी आणि कुठे पाहाणार लाईव्ह सामना? जाणून घ्या एका क्लिकवर.नंतर कर्णधार फरहान युसूफ समीरला साथ देण्यासाठी आता समीर आक्रमक खेळत होता, तो द्विशतक करेल, असंही चित्र दिसत होतं. पण त्याचा मोठा अडथळा ४३ व्या षटकात दीपेश देवेंद्रने दूर केला. त्याने कनिष्क चौहानच्या हातून त्याला बाद केले. समीरने ११३ चेंडूत १७ चौकार आणि ९ षटकारासह १७२ धावांची खेळी केली. तो बाद झाला तेव्हा पाकिस्तानने ३०० धावांचा टप्पा पार केला होता. .मात्र त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी पु्नरागमन करत पाकिस्तान ३५० धावा पार करणार नाही, याची काळजी घेतली. त्यानंतर फरहान युसूफ १९ धावांवर बाद झाला, तर हुझैफा अहसान (०), मोहम्मद शायन (७) आणि अब्दुल सुभान (२) स्वस्तात बाद झाले. शेवटी निकाब शफीक १२ धावांवर आणि मोहम्मद सय्यम १३ धावांवर नाबाद राहिले. त्यामुळे पाकिस्तानने ५० षटकात ८ बाद ३४७ धावा केल्या.भारताकडून दीपेश देवेंद्रनने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. हेनिल पटेल आणि खिलन पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. कनिष्क चौहानने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.