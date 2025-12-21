Cricket

U19 Asia Cup, IND vs PAK: समीर मिन्हासचं द्विशतक हुकलं, भारतानं पाकिस्तानला साडेतीनशेच्या आत रोखलं; विजयासाठी 'इतक्या' धावांचं लक्ष्य

India neet 348 runs to win U19 Asia Cup: १९ वर्षांखालील आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात समीर मिन्हासच्या दीडशतकी खेळीनंतरही पाकिस्तानला ३५० धावांच्या आत रोखण्यात भारताने यश मिळवले आहे.
U19 Team India

Pranali Kodre
Summary

  • १९ वर्षांखालील आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने भारतासमोर ३४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • समीर मिन्हासने १७२ धावांची खेळी केली, पण द्विशतक हुकले.

  • भारतीय गोलंदाजांनी उत्तरार्धात पुनरागमन करत पाकिस्तानला ३५० धावांच्या आत रोखले.

