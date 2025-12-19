U19 Asia Cup: पुन्हा भारत - पाकिस्तान फायनल! कधी आणि कुठे पाहाणार लाईव्ह सामना? जाणून घ्या एका क्लिकवर

१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान संघ अंतिम सामन्यात आमने-सामने येणार आहेत. उपांत्य फेरीत भारताने श्रीलंकेला आणि पाकिस्तानने बांगलादेशला ८ विकेट्सने पराभूत केले. अंतिम सामना रविवारी दुबईत होणार आहे..१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धा दुबईत सुरू आहे. या स्पर्धेतील उपांत्य फेरी शुक्रवारी पार पडली. या उपांत्य फेरीच्या पहिल्या सामन्यात भारताने श्रीलंकेला ८ विकेट्सने पराभूत करत अंतिम सामन्यात प्रवेश केला. तसेच पाकिस्तानने दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात बांगलादेशला ८ विकेट्सनेच पराभूत करत अंतिम फेरी गाठली आहे. त्यामुळे अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी आमने-सामने येणार आहेत..U19 Asia Cup: भारतीय संघाची फायनलमध्ये धडक! वैभव सूर्यवंशी - आयुष म्हात्रे फ्लॉप, पण उपकर्णधाराने उपांत्य सामन्यात मिळवून दिला विजय.दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वीच भारत आणि पाकिस्तान या देशांचे वरिष्ठ संघ आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात खेळले होते, ज्यात भारताने विजय मिळवला होता. मात्र अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे आणि आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वींकडून ट्रॉफी घेण्यास नकारन दिला होता. ज्यानंतर नक्वी यांनी भारतीय संघाला ट्रॉफी न देताच ती ते घेऊन गेले होते. त्यामुळे बरीच चर्चा झाली होती. आता याच पार्श्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्तान युवा संघ रविवारी अंतिम सामन्यात एकमेकांना भिडणार आहेत. त्यामुळे या अंतिम सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष असेल..भारतीय संघ अपराजित१९ वर्षांखालील आशिया कप स्पर्धेत भारतीय संघ अद्याप अपराजित आहे. भारताने साखळी फेरीत पाकिस्तानलाही पराभूत केले आहे. त्यामुळे चालू स्पर्धेत दुसऱ्यांदा भारत आणि पाकिस्तान आमने सामने असतील. भारताने साखळी फेरीत पाकिस्तानशिवाय युएई आणि मलेशिया संघांनाही पराभूत केले. तसेच पाकिस्ताननेही साखळी फेरीत युएई आणि मलेशियाला पराभूत केले, पण भारताविरुद्ध पराभव स्वीकारावा लागला. हा एकमेव पराभव अद्याप त्यांना या स्पर्धेत स्वीकारावा लागला आहे..उपांत्य फेरीत भारत आणि पाकिस्तान विजयीशुक्रवारी झालेल्या उपांत्य फेरीच्या दोन्ही सामन्यात पावसामुळे व्यत्यय आला होता. त्यामुळे भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सामना २०-२० षटकांचा करण्यात आला, तर पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश सामना २७-२७ षटकांचा करण्यात आला होता.भारताने उपांत्य फेरीत श्रीलंकेने दिलेले १३९ धावांचे लक्ष्य १८ षटकात २ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. भारतासाठी ऍरॉन जॉर्जने नाबाद ५८ धावांची खेळी केली. तसेच विहान मल्होत्राने नाबाद ६१ धावांची खेळी केली. त्याआधी भारताच्या पाचही गोलंदाजांना विकेट्स घेण्यात यश आले होते. त्यामुळे त्यांनी श्रीलंकेला २० षटकात ८ बाद १३८ धावांवरच रोखले होते.पाकिस्तानने उपांत्य फेरीत १२२ धावांचे लक्ष्य १६.३ षटकात २ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. त्यांच्याकडून समीर मिन्हासने ५७ चेंडूत ६९ धावांची खेळी केली. त्याआधी त्यांच्या गोलंदाजांनी बांगलादेशचा डाव २६.३ षटकात १२१ धावांवर संपवला होता..U19 Asia Cup: भारताचा सलग तिसरा विजय! आधी अभिज्ञान कुंडूने द्विशतक करत चोपलं अन् मग दीपेशने ५ विकेट्स घेत मलेशियाचा उडवला धुव्वा.अंतिम सामना कधी आणि कुठे पाहाणार?१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान संघात होणारा अंतिम सामना रविवारी दुबईतील आयसीसी ऍकेडमी ग्राऊंडवर खेळवला जाणार आहे. हा सामना सकाळी १०.३० वाजता सुरू होईल. हा अंतिम सामना भारतात टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर लाईव्ह पाहाता येईल. तसेच SonyLiv या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही हा सामना पाहाता येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.