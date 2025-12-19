Cricket

U19 Asia Cup: पुन्हा भारत - पाकिस्तान फायनल! कधी आणि कुठे पाहाणार लाईव्ह सामना? जाणून घ्या एका क्लिकवर

India vs Pakistan U19 Final Live Telecast Details: भारत आणि पाकिस्तान युवा संघ १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात आमने-सामने असतील. हा सामना कधी आणि कुठे पाहाता येईल जाणून घ्या.
  • १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान संघ अंतिम सामन्यात आमने-सामने येणार आहेत.

  • उपांत्य फेरीत भारताने श्रीलंकेला आणि पाकिस्तानने बांगलादेशला ८ विकेट्सने पराभूत केले.

  • अंतिम सामना रविवारी दुबईत होणार आहे.

