पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर मैदानात नेमकं काय घडलं? यशवीर गौडने सांगितला सेलिब्रेशनचा किस्सा; दिवाळीतही ऐकाव्या लागल्या शिव्या

Yashvir Goud Reveals India U19 Celebration After Pakistan Win: आशिया कप अंडर-१९ स्पर्धा भारतीय संघाने जिंकली आहे. भारतीय संघाने नवव्यांदा पाकिस्तानला हरवत हा किताब आपल्या नावावर केला आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने अत्यंत रोमांचक सामन्यात विजय मिळवला. झालं असं की, भारतीय संघ एके काळी संकटात सापडला होता. ३३८ धावांचं लक्ष्य भारतीय संघासमोर होतं. मात्र, भारतीय संघाची अवस्था २५२ धावांवर ८ बाद अशी झाली होती. तरीही भारतीय संघाच्या फलंदाजांनी या थरारक सामन्यात पाकिस्तानचा एका विकेटने पराभव केला आणि १९ वर्षांखालील आशिया कपच्या ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलं..हा सामना जेव्हा खेळला जात होता, तेव्हा एक वेळ अशी आली होती की, आता हा सामना पाकिस्तानच्या नावावर होणार असं वाटत होतं. मात्र, भारतीय संघाच्या युवा खेळाडूंच्या दमदार खेळीमुळे पाकिस्तानच्या हातातून सामना निसटला. भारतीय संघाने जेव्हा हा सामना जिंकला, तेव्हा खेळाडूंचा जल्लोष पाहण्यासारखा होता. .रोहित विराटशिवाय या आठवड्यात क्रिकेटचा डबल धमाका! शुभमन गिलपासून वैभव सूर्यवंशीपर्यंत स्टार खेळाडू मैदानात; पाकिस्तानशीही रंगणार लढत!.भारतीय संघाचे खेळाडू मैदानात धावत जाऊन आपल्या विजयाचा आनंद साजरा करत होते. मात्र, यानंतर पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूंनी भारतीय संघाच्या खेळाडूंच्या जल्लोषावर टीका केली. अनेक जणांचं असं म्हणणं होतं की, भारतीय खेळाडूंनी अशा प्रकारे जल्लोष करायला नको होता. मात्र, आता भारतीय संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या यशवीर गौडने याबाबत मोठा खुलासा केला आहे..भारतीय संघाच्या जल्लोषाबद्दल बोलताना यशवीर गौड म्हणाला की, या सगळ्याची सुरुवात भारतीय संघाने केली नव्हती, तर पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी केली होती. विशेष म्हणजे, या गोष्टींची सुरुवात त्यांनी दिवाळीच्या दिवशीच केली होती. भारत आणि पाकिस्तानचे संघ अंतिम सामन्यापूर्वी दिवाळीच्या दिवशी साखळी फेरीत आमनेसामने आले होते. या सामन्यात पाकिस्तानने ३ विकेट्सने विजय मिळवला होता. सामन्यादरम्यान आणि विजयानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंनी भारतीय खेळाडूंना शिवीगाळ केली होती. .भारताने तो सामना गमावल्यामुळे खेळाडूंनी त्यावेळी जास्त प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र, अंतिम सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर खेळाडूंना आपला आनंद रोखता आला नाही. जणू काही ते या क्षणाचीच वाट पाहत होते. 'स्पोर्ट्स टुडे'शी बोलताना यशवीरने अंतिम सामना जिंकल्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी एवढा जल्लोष का केला, याबाबत सांगितलं. तो म्हणाला, "दिवाळीच्या दिवशी आम्ही सामना हरलो होतो. .त्यावेळी आमच्यात वाद झाला होता. त्यात शिवीगाळही झाली होती. सामना हरल्यानंतर आम्ही काहीच बोलू शकलो नाही. आम्ही अंतिम सामन्याची वाट पाहत होतो. आम्हाला चांगली कामगिरी करायची होती आणि भारत काय करू शकतो, हे दाखवून द्यायचं होतं.".IND vs NZ 2nd T20I: भारत-न्यूझीलंड दुसरा सामना किती वाजता सुरू होणार? वैभव सूर्यवंशी Playing XI मध्ये दिसणार... Live कुठे दिसणार?.पुढे तो म्हणाला की, भारतीय खेळाडूंनी फक्त आधी जे घडलं होतं, त्यालाच उत्तर दिलं होतं. "त्यांनी जे केलं होतं, तेच आम्ही केलं. ते शांत होते आणि आम्हीही शांत होतो. आम्ही भारतीय जर्सी घातली होती. आम्ही या क्षणाची वाट पाहत होतो. प्रत्येक खेळाडू भावूक झाला होता," असंही यशवीरने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.