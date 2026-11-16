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पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर मैदानात नेमकं काय घडलं? यशवीर गौडने सांगितला सेलिब्रेशनचा किस्सा; दिवाळीतही ऐकाव्या लागल्या शिव्या

Yashvir Goud Reveals India U19 Celebration After Pakistan Win: अंडर-१९ आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा एका विकेटने पराभव करत नवव्यांदा विजेतेपद पटकावलं. विजयानंतर भारतीय खेळाडूंनी केलेल्या जल्लोषावर टीका झाली होती. आता यशवीर गौडने दिवाळीच्या दिवशी पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या सामन्यात नेमकं काय घडलं होतं, याचा खुलासा केला.
Yashvir Goud Reveals India U19 Celebration After Pakistan Win

Yashvir Goud Reveals India U19 Celebration After Pakistan Win

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Yashvir Goud Reveals India U19 Celebration After Pakistan Win: आशिया कप अंडर-१९ स्पर्धा भारतीय संघाने जिंकली आहे. भारतीय संघाने नवव्यांदा पाकिस्तानला हरवत हा किताब आपल्या नावावर केला आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने अत्यंत रोमांचक सामन्यात विजय मिळवला.

झालं असं की, भारतीय संघ एके काळी संकटात सापडला होता. ३३८ धावांचं लक्ष्य भारतीय संघासमोर होतं. मात्र, भारतीय संघाची अवस्था २५२ धावांवर ८ बाद अशी झाली होती. तरीही भारतीय संघाच्या फलंदाजांनी या थरारक सामन्यात पाकिस्तानचा एका विकेटने पराभव केला आणि १९ वर्षांखालील आशिया कपच्या ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलं.

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