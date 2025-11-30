Cricket

IND vs SA, 1st ODI: कर्णधार बदलला, पण तरी टीम इंडिया टॉस हरली! ऋतुराज गायकवाडला संधी, तर बावुमा द. आफ्रिका संघातून बाहेर

India vs South Africa 1st ODI Playing XI: रांचीतील पहिल्या वनडेत भारताने कर्णधार केएल राहुलने नाणेफेक गमावली आहे. यशस्वी जैस्वाल, ऋतुराज गायकवाड आणि रवींद्र जडेजा यांचे पुनरागमन झाले. दक्षिण आफ्रिकेचे नेतृत्व तेंबा बावुमाच्या अनुपस्थितीत मार्करम करत आहे.
KL Rahul - Aiden Markram | India vs South Africa ODI

  • भारत व दक्षिण आफ्रिका यांच्यात रांची येथे पहिला वनडे सामना होत आहे.

  • भारताचा कर्णधार केएल राहुल नाणेफेक हरला.

  • ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जैस्वाल व रवींद्र जडेजा यांचे पुनरागमन झाले आहे.

