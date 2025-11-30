IND vs SA, 1st ODI: कर्णधार बदलला, पण तरी टीम इंडिया टॉस हरली! ऋतुराज गायकवाडला संधी, तर बावुमा द. आफ्रिका संघातून बाहेर

भारत व दक्षिण आफ्रिका यांच्यात रांची येथे पहिला वनडे सामना होत आहे. भारताचा कर्णधार केएल राहुल नाणेफेक हरला. ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जैस्वाल व रवींद्र जडेजा यांचे पुनरागमन झाले आहे. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कसोटी मालिकेनंतर आता रविवारी वनडे मलिकेला सुरुवात झाली आहे. पहिला वनडे सामना रांचीमध्ये खेळवला जात आहे. कसोटी मालिकेतील पराभवानंतर वनडे मालिकेत पुनरागमनासाठी भारतीय संघ उत्सुक आहे, तर दक्षिण आफ्रिका विजयी रथ कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल..IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्माला खुणावतायेत दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! शाहिद आफ्रिदीची मक्तेदारी मोडून काढणार; वन डे मालिका गाजवणार.या सामन्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेचे कर्णधारपद एडेन मार्करम सांभाळणार आहे, तर भारताचे नेतृत्व शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर यांच्या अनुपस्थितीत केएल राहुल सांभाळणार आहे. या सामन्यात मार्करमने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, भारतीय संघ गेल्या अनेक सामन्यापासून कर्णधार बदलले तरी नाणेफक हरत आहे. कसोटी मालिकेतही शुभमन गिल आणि रिषभ पंत हे कर्णधार म्हणून नाणेफेक हरले आता केएल राहुलही नाणेफेक हरला आहे..दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या वनडेत ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जैस्वाल आणि रवींद्र जडेजा यांचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन झाले आहे. मात्र रिषभ पंतला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही, त्यामुळे या सामन्यात केएल राहुलच यष्टीरक्षणाची जबाबदारी सांभाळेल. तसेच केएल राहुलने स्पष्ट केले की यशस्वी जैस्वालच रोहित शर्मासोबत सलामीला फलंदाजी करणार आहे. त्यामुळे ऋतुराज मधल्या फळीत फलंदाजी करेल.दक्षिण आफ्रिकेने या सामन्यात ४ वेगवान गोलंदाज खेळवले आहेत. तसेच केशव महाराज आणि नियमित कर्णधार तेंबा बावुमा यांना विश्रांती दिली आहे. त्यामुळे मार्करम नेतृत्व करत आहे..दोन्ही संघांचे प्लेइंग इलेव्हन -भारत - रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, वॉशिंग्टन सुंदर, केएल राहुल (कर्णधार/यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णादक्षिण आफ्रिका - रायन रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक(यष्टीरक्षक), एडन मार्कराम(कर्णधआर), मॅथ्यू ब्रिट्झके, टोनी डी झोर्झी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यान्सिन, कॉर्बिन बॉश, प्रिनेलन सुब्रेन, नांद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमन.IND vs SA: फिरकीसमोरील अपयशाने केएल राहुलही निरुत्तर, म्हणाला ‘तंत्रात आणि मानसिकतेत बदल...’.दवाचा परिणाम होणार?रांचीमध्ये पहिल्या वनडेत दवाचा परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुसऱ्या डावात भारतीय संघाला गोलंदाजी करताना मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. कारण जर दवामुळे चेंडू ओला झाला, तर दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजी सोपी होऊ शकते. त्यामुळे पहिल्या डावात भारतीय संघही मोठी धावसंख्या उभारण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. या सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या कामगिरीकडेही सर्वांचे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.