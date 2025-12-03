IND vs SA, 2nd ODI: भारतीय संघाने सलग २० वा टॉस हरला! दक्षिण आफ्रिका संघात तेंबा बावुमाचे पुनरागमन; पाहा दोन्ही टीमची Playing XI

रायपूरमध्ये भारत-दक्षिण आफ्रिका संघात दुसरा वनडे सामना होत आहे.या सामन्यात भारतीय संघाने वनडेतील सलग २०वा टॉस गमावला. दक्षिण आफ्रिका संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन बदल केले आहेत. .भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात वनडे मालिकेतील दुसरा सामना रायपूरमध्ये बुधवारी (३ डिसेंबर) होत आहे. भारतीय संघाने या मालिकेची सुरुवात दमदार केली आहे. भारताने पहिल्या सामन्यात १७ धावांनी विजय मिळवत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. आता दुसऱ्या सामन्यात दोन्ही संघ कशी कामगिरी करतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे..या सामन्यातून दक्षिण आफ्रिकेचा नियमित कर्णधार तेंबा बावुमाचे पुनरागमन झाले आहे. त्याला पहिल्या सामन्यासाठी विश्रांती देण्यात आली होती. दरम्यान, बावुमाने पुनरागमन केल्यानंतरही नाणेफेक जिंकली आहे. भारतीय संघ वनडेत सलग २० व्यांदा नाणेफेक हरली आहे. यापूर्वी भारताने अखेरची नाणेफेक नोव्हेंबर २०२३ मध्ये जिंकली होती..दरम्यान, दुसऱ्या वनडेत दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे या सामन्यातही सलामीला रोहित शर्मासह यशस्वी जैस्वाल खेळताना दिसेल, तर ऋतुराज गायकवाड चौथ्या क्रमांकावर खेळताना दिसेल.दक्षिण आफ्रिकेने मात्र प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन बदल केले आहेत. दक्षिण आफ्रिकाच्या संघात तेंबा बावुमा, केशव महाराज आणि लुंगी एनगिडी यांचे पुनरागमन झाले आहे. रायन रिकल्टन, प्रिनेलन सुब्रेन आणि ओटनील बार्टमन हे प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर झाले आहेत..दोन्ही संघांचे प्लेइंग इलेव्हनभारत - रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, वॉशिंग्टन सुंदर, केएल राहुल (कर्णधार/यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णादक्षिण आफ्रिका - क्विंटन डी कॉक(यष्टीरक्षक), एडन मार्करम, तेंबा बावुमा(कर्णधार), मॅथ्यू ब्रिट्झके, टोनी डी झोर्झी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यान्सिन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी.दरम्यान, भारतीय संघ मालिकेत आघाडीवर असल्याने दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून मालिकाही खिशाल घालण्याची संधी आहे. दक्षिण आफ्रिका मात्र या मालिकेत पुनरागमनासाठी प्रयत्न करेल. जर त्यांनी दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवल, तर मालिका बरोबरीत येईल आणि तिसरा सामना निर्णायक ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.