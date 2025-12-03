Cricket

IND vs SA, 2nd ODI: भारतीय संघाने सलग २० वा टॉस हरला! दक्षिण आफ्रिका संघात तेंबा बावुमाचे पुनरागमन; पाहा दोन्ही टीमची Playing XI

India vs South Africa 2nd ODI Toss: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात दुसरा सामना रायपूरमध्ये होत आहे. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बावुमाचे पुनरागमन झाले असून त्याने टॉसही जिंकला आहे.
India vs South Africa 2nd ODI

India vs South Africa 2nd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रायपूरमध्ये भारत-दक्षिण आफ्रिका संघात दुसरा वनडे सामना होत आहे.

  • या सामन्यात भारतीय संघाने वनडेतील सलग २०वा टॉस गमावला.

  • दक्षिण आफ्रिका संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन बदल केले आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
South Africa Cricket Team
Cricketer News
cricket news today
ODi Match
India vs South Africa
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com