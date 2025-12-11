IND vs SA, 2nd T20I: सूर्यकुमारने जिंकला टॉस! टीम इंडियात संजू सॅमसनला संधी मिळाली? द. आफ्रिकेने केले तीन बदल; पाहा Playing XI

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या टी२० सामन्यात सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकली. या सामन्यासाठी भारतीय संघात कोणताही बदल झालेला नाही.दक्षिण आफ्रिकेने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन बदल केले आहेत..भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात सध्या टी२० मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना गुरुवारी (११ डिसेंबर) न्यू चंदिगढमधील मुल्लनपूर येथे होत आहे. या मैदानात होणारा हा पुरुषांचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना आहे.या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूर्यकुमार यादवने म्हटले की दवाचा परिणाम जाणू शकतो, त्यामुळे प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला..IND vs SA 2nd T20I : गौतम गंभीर भारताच्या विजयी संघात आज 'प्रयोग' करणार? Playing XI मध्ये बदल दिसणार?.या सामन्यासाठी भारतीय संघात यष्टीरक्षक फलंदाज संजू सॅमसनचे पुनरागमन होणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत होते. पण पहिल्या सामन्यातील विजयी प्लेइंग इलेव्हनच या सामन्यातही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूर्यकुमारने सांगितले. त्यामुळे भारताच्या संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही..मात्र, दक्षिण आफ्रिकेने त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन बदल केले आहेत. त्यांनी रिझा हेड्रिक्स, ओटनील बार्टमन आणि जॉर्ज लिंडे यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे. त्यांना ट्रिस्टन स्टब्स, केशव महाराज आणि एन्रिक नॉर्किया यांच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये निवडले आहे..प्लेइंग इलेव्हनभारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा(यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंगदक्षिण आफ्रिका - रिझा हेड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), एडन मार्कराम(कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेविस, डेव्हिड मिलर, डोनोव्हन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यान्सिन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमन.भारताला आघाडी घेण्याची संधीया मालिकेतील पहिला सामना भारतीय संघाने जिंकला होता. त्यामुळे आता भारताला दुसरा सामना जिंकून आघाडी वाढवण्याची संधी आहे. पण एडेन मार्करमच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या दक्षिण आफ्रिका संघालाही कमी लेखून चालणार नाही. ते देखील मालिकेत बरोबरी साधण्याच्या हेतूने मैदानात उतरतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.