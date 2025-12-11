Cricket

IND vs SA, 2nd T20I: सूर्यकुमारने जिंकला टॉस! टीम इंडियात संजू सॅमसनला संधी मिळाली? द. आफ्रिकेने केले तीन बदल; पाहा Playing XI

India vs South Africa Playing XI: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात टी२० मालिकेतील दुसरा सामना गुरुवारी होत आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकली आहे.
Summary

  • भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या टी२० सामन्यात सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकली.

  • या सामन्यासाठी भारतीय संघात कोणताही बदल झालेला नाही.

  • दक्षिण आफ्रिकेने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन बदल केले आहेत.

