IND vs SA, 2nd T20I: भारतासमोर दक्षिण आफ्रिकेचे विक्रमी लक्ष्य! क्विंटन डी कॉकचं शतक हुकलं, पण नोंदवला मोठा रेकॉर्ड

दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर २१४ धावांचे विक्रमी लक्ष्य ठेवले आहे. क्विंटन डी कॉकने ९० धावांची आक्रमक खेळी केली, पण शतक हुकले. भारतासाठी वरुण चक्रवर्तीने किफायतशीर गोलंदाजी केली. .भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात टी२० मालिकेतील दुसरा सामना गुरुवारी (११ डिसेंबर) मुल्लनपूर, न्यू चंदिगढ येथे खेळवला जात आहे. या सामन्यात क्विंटन डी कॉकच्या वादळी अर्धशतकासह दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर २१४ धावांचे लक्ष्य ठेवले. डी कॉकने एक विक्रमही केला. भारतासाठी वरुण चक्रवर्तीने किफायतशीर गोलंदाजी केली. दरम्यान, आत्तापर्यंत भारताने २०९ पेक्षा अधिक धावांचा यशस्वी पाठलाग केलेला नाही. त्यामुळे हा सामना जिंकण्यासाठी भारताला इतिहास घडवावा लागणार आहे..IND vs SA, 2nd T20I: सूर्यकुमारने जिंकला टॉस! टीम इंडियात संजू सॅमसनला संधी मिळाली? द. आफ्रिकेने केले तीन बदल; पाहा Playing XI.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. दक्षिण आफ्रिकेकडून क्विंटन डी कॉक आणि रिझा हेंड्रिक्स यांनी डावाती सुरुवात केली. हेंड्रिक्स पहिल्याच षटकात धावबाद होण्यापासून वाचला. एकिकडे तो संयमी खेळत असताना क्विंटन डी कॉक मात्र आक्रमक खेळत होता. पण संघर्ष करणाऱ्या हेंड्रिक्सला ५ व्या षटकात वरुण चक्रवर्तीने ८ धावांवर त्रिफळाचीत केले. पण त्यानंतर डी कॉकला कर्णधार एडेन मार्करमची साथ मिळाली. या दोघांमध्ये ८३ धावांची आक्रमक भागीदारी झाली. या दरम्यान डी कॉकने अर्धशतकही पूर्ण केले होते. ही जोडी भारतासाठी डोकेदुखी ठरत होती. पण शेवटी मार्करमचा मोठा अडथळा वरुण चक्रवर्तीनेच १२ व्या षटकात दूर केला. मार्करम २६ चेंडूत २९ धावांवर असताना त्याचा झेल अक्षर पटेलने घेतला..नंतर डी कॉकला डेवाल्ड ब्रेव्हिस साथ देत होता. डी कॉकने शतकाच्या दिशेने वाटचाल केली होती, तो शतक करेल असं वाटतही होतं. पण १६ व्या षटकात यष्टीरक्षक जितेश शर्माने चपळाईने डी कॉकला धावबाद करत माघारी धाडले. त्यामुळे डी कॉकचे शतक १० धावांनी थोडक्यात हुकले. त्याने ४६ चेंडूत ५ चौकार आणि ७ षटकारांसह ९० धावांची खेळी केली..डी कॉकचे विक्रमी अर्धशतकत्याने भारताविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये ५० धावांचा टप्पा पार करण्याची ही १२ डावातील पाचवी वेळ होती. त्यामुळे त्याने निकोलस पूरन आणि जॉस बटलर यांची बरोबरी केली आहे. या दोघांनीही भारताविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये पाचवेळा ५० धावांचा टप्पा पार केला आहे. पूरनने २० आणि बटलरने २४ डावात हा कारनामा केला आहे..IND vs SA: भारताच्या T20 संघात संजू सॅमसनशी स्पर्धा; जितेश शर्मा म्हणतो, 'आमच्या दोघांना पण...'.दक्षिण आफ्रिका २०० धावा पारदरम्यान, डी कॉक बाद झाल्यानंतर डेवाल्ड ब्रेव्हिसही १० चेंडूत १४ धावा करून बाद झाला. ब्रेव्हिसचा अफलातून झेल तिलक वर्माने घेतला. पण तो बाद झाल्यानंतर डेनोवन फरेरा आणि डेव्हिड मिलर यांनी आक्रमक खेळत दक्षिण आफ्रिकेला २०० धावा पार करून दिल्या. या दोघांनीही अर्धशतकी भागीदारी केली. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने २० षटकात ४ बाद २१३ धावा केल्या. फरेरा १६ चेंडूत ३० धावांवर नाबाद राहिला, तर डेव्हिड मिलक १२ चेंडूत २० धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून गोलंदाजी करताना वरुण चक्रवर्तीने ४ षटकात २९ धावा देत २ विकेट्स घेतल्या. अक्षर पटेलने १ विकेट घेतली.