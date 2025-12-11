Cricket

IND vs SA, 2nd T20I: भारतासमोर दक्षिण आफ्रिकेचे विक्रमी लक्ष्य! क्विंटन डी कॉकचं शतक हुकलं, पण नोंदवला मोठा रेकॉर्ड

India need 214 runs to Win against SA: क्विंटन डी कॉकच्या आक्रमक खेळामुळे दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर २०० धावा पार करत विक्रमी लक्ष्य ठेवले. डी कॉकचे शतक १० धावांनी शतक हुकले.
Quinton de Kock | India vs South Africa 2nd T20I

Pranali Kodre
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर २१४ धावांचे विक्रमी लक्ष्य ठेवले आहे.

  • क्विंटन डी कॉकने ९० धावांची आक्रमक खेळी केली, पण शतक हुकले.

  • भारतासाठी वरुण चक्रवर्तीने किफायतशीर गोलंदाजी केली.

