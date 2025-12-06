IND vs SA, 3rd ODI: अखेर दोन वर्षांनी भारतीय संघाने जिंकला टॉस! निर्णायक सामन्यासाठी Playing XI मध्ये काय झालेत बदल?

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारताने दोन वर्षांनंतर नाणेफेक जिंकली. मालिका १-१ अशी बरोबरीत असल्याने हा सामना निर्णायक ठरणार आहे. केएल राहुलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने तिलक वर्माला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली आहे..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात वनडे मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना शनिवारी (६ डिसेंबर) खेळला जात आहे. मालिकेतील हा निर्णायक सामना असून विशाखापट्टणमला खेळला जात आहे. हा सामना जिंकून मालिका जिंकण्याची संधी दोन्ही संघांना आहे, कारण सध्या मालिका १-१ अशी बरोबरीत आहे. त्यामुळे तिसरा सामना जिंकणारा संघ मालिकाही जिंकणार आहे..IND vs SA 3rd ODI : निर्णायक सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या तीन खेळाडूंची माघार; अचानक घडलेल्या घडामोडीमुळे पाहुणे गांगरले .या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार केएल राहुलने नाणेफेक जिंकली आहे. भारतीय संघ वनडेत सलग २० नाणेफेक हरल्यानंतर अखेर नाणेफेक जिंकली आहे. यापूर्वी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये भारताने वनडेत अखेरची नाणेफेक जिंकली होती. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षात भारताने २० नाणेफेक हरल्या.दरम्यान, या सामन्यासाठी भारतीय संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक मोठा बदल केला आहे. भारताने अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागेवर तिलक वर्माला संधी देण्यात आली आहे..दक्षिण आफ्रिकेला सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करावे लागले आहेत. त्यांचे नांद्रे बर्गर आणि टोनी डी झोर्झी यांना तिसऱ्या वनडेतून दुखापतींमुळे माघार घ्यावी लागली आहे. त्यामुळे ते हा सामना खेळण्यासाठी उपलब्ध नाहीत. याशिवाय कागिसो रबाडाही अद्याप त्याच्या दुखापतीतून पूर्ण सावरला नसल्याने तिसऱ्या वनडेसाठीही उपलब्ध नव्हता. दरम्यान बर्गर आणि झोर्झी यांच्या जागेवर दक्षिण आफ्रिकेने रायन रिकल्टन आणि बार्टमन यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली आहे..Ind vs SA 3rd ODI : भारतासमोर मालिका वाचवण्याचे आव्हान; रोहित-विराटवर पुन्हा मदार; आफ्रिकाविरुद्ध आज तिसरा एकदिवसीय सामना.प्लेइंग इलेव्हन -भारत - रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, तिलक वर्मा, केएल राहुल(यष्टीरक्षक/कर्णधार), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा.दक्षिण आफ्रिका - रायन रिकल्टन, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), तेंबा बावुमा (कर्णधार), मॅथ्यू ब्रिट्झके, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यान्सिन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमनवर्षातील अखेरचा वनडे सामनाभारतासाठी हा २०२५ वर्षातील अखेरचा वनडे सामना आहे. त्यामुळे वनडेमध्ये वर्षाचा शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न भारतीय संघाचा असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.