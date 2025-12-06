Cricket

IND vs SA, 3rd ODI: अखेर दोन वर्षांनी भारतीय संघाने जिंकला टॉस! निर्णायक सामन्यासाठी Playing XI मध्ये काय झालेत बदल?

India vs South Africa 3rd ODI Match Playing XI: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात विशाखापट्टणला निर्णायक वनडे सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार केएल राहुलने नाणेफेक जिंकली आहे.
  • भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारताने दोन वर्षांनंतर नाणेफेक जिंकली.

  • मालिका १-१ अशी बरोबरीत असल्याने हा सामना निर्णायक ठरणार आहे.

  • केएल राहुलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने तिलक वर्माला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली आहे.

