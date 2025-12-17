Cricket

IND vs SA, T20I: भारत-दक्षिण आफ्रिका संघातील लखनौत होणारा चौथा सामना रद्द; कारण घ्या जाणून

India vs South Africa 4th T20I Match abandoned: लखनौमधील एकाना स्टेडियमवर भारत-दक्षिण आफ्रिका चौथा टी२० सामना बुधवारी होणार होता. मात्र नाणेफेकही न होता हा सामना रद्द करण्यात आला.
  • भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा टी२० सामना रद्द करण्यात आला.

  • लखनौमधील एकाना स्टेडियमवर होणारा हा सामना धुक्यामुळे वेळेत सुरू होऊ शकला नाही.

  • सामनाधिकाऱ्यांनी अनेक वेळा वातावरणाचा अंदाज घेतला, परंतु रात्री ९.३० वाजेपर्यंत धुकं कमी न झाल्याने सामना रद्द करण्यात आला.

