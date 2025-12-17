IND vs SA, T20I: भारत-दक्षिण आफ्रिका संघातील लखनौत होणारा चौथा सामना रद्द; कारण घ्या जाणून

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा टी२० सामना रद्द करण्यात आला. लखनौमधील एकाना स्टेडियमवर होणारा हा सामना धुक्यामुळे वेळेत सुरू होऊ शकला नाही. सामनाधिकाऱ्यांनी अनेक वेळा वातावरणाचा अंदाज घेतला, परंतु रात्री ९.३० वाजेपर्यंत धुकं कमी न झाल्याने सामना रद्द करण्यात आला..भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघातील चौथा टी२० सामना रद्द करण्यात आला आहे. बुधवारी (१७ डिसेंबर) हा सामना लखनौमधील एकाना स्टेडियमवर होणार होता. पाच सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील निकालाच्या दृष्टीने हा सामना महत्त्वाचा होता..IND vs SA, 4th T20I : शुभमन गिल खेळणार नाही, मैदानातही पोहचला नाही; मोठं कारण आलं समोर.मात्र बुधवारी संध्याकाळी लखनौमध्ये मोठ्या प्रमाणात धुकं होतं. त्यामुळे मैदानात चेंडू दिसताना अडचणी येऊ शकत असल्याचे लक्षात घेत सामना निर्धारित ७ वाजता वेळेत सुरू झाला नव्हता. त्याआधी नाणेफेकही झाली नव्हती.नंतर जवळपास ६ वेळा सामनाधिकाऱ्यांनी वातावरणाचा अंदाज घेतला. मात्र रात्री ९.३० वाजेपर्यंत प्रतिक्षा केल्यानंतरही धुकं कमी न झाल्याने अखेर हा सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात होत असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील तीन सामने पूर्ण झाले होते. पहिल्या तीन सामन्यातील भारताने दोन सामने जिंकले आहेत, तर दक्षिण आफ्रिकेने एक सामना जिंकला आहे. त्यामुळे मालिकेत भारताने २-१ अशी आघाडी घेतलेली आहे. चौथा सामना जिंकून भारताला विजयी आघाडी घेण्याची संधी होती, तर दक्षिण आफ्रिकेला मालिकेत बरोबरी करण्याची संधी होती. मात्र आता चौथा सामना रद्द झाल्यानंतर अहमदाबादला शुक्रवारी (१९ डिसेंबर) होणारा पाचवा सामना निर्णायक ठरणार आहे. हा सामना भारताने जिंकला, तर मालिकाही ते जिंकतील. तसेच जर दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला, तर मालिकेत बरोबरी होईल..शुभमन गिलला दुखापतदरम्यान, मंगळवारी सरावादरम्यान शुभमन गिलच्या पायाला दुखापत झाली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे तो चौथ्या सामन्यात खेळण्यासाठी उपलब्ध नव्हता. त्याच्या ऐवजी संजू सॅमसन खेळण्याची शक्यता होती. याशिवाय चौथ्या टी२० सामन्यातून जसप्रीत बुमराहही पुनरागमन करण्याची शक्यता होती. तो वैयक्तिक कारणाने तिसऱ्या सामन्यात खेळला नव्हता. पण चौथ्या सामन्याआधी तो पुन्हा संघात दाखल झाली होती. .IND vs SA: शेवटच्या दोन T20I सामन्यांसाठी टीम इंडियात दोन वर्षांनी या अष्टपैलूचं पुनरागमन! अक्षर पटेलची घेणार जागा.आमने-सामने आकडेवारी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात आत्तापर्यंत ३४ टी२० सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील २० सामन्यात भारताने विजय मिळवला आहे. तसेच १३ सामने दक्षिण आफ्रिकेने जिंकले आहेक. एका सामन्याचा निकाल लागलेला नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.