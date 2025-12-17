Cricket

IND vs SA 4th T20I: हे काहीतरी वेगळंच! भारत-दक्षिण आफ्रिका सामना पावसामुळे नाही, तर 'या' गोष्टीमुळे उशीरा सुरू होणार

Why IND vs SA 4th T20I Match Delayed? भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात चौथा टी२० सामना बुधवारी लखनौमध्ये खेळला जाणार आहे. पण हा सामना उशीराने सुरू होणार आहे, यामागील कारण जाणून घ्या.
India vs South Africa 4th T20I

  • भारत-दक्षिण आफ्रिका टी२० मालिकेतील चौथा सामना लखनौमध्ये होणार आहे.

  • मात्र हा सामना धुक्यामुळे उशीराने सुरू होणार आहे.

  • जसप्रीत बुमराहच्या पुनरागमनाची शक्यता असून संजू सॅमसनला शुभमन गिलच्या जागी संधी मिळू शकते.

