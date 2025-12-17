IND vs SA 4th T20I: हे काहीतरी वेगळंच! भारत-दक्षिण आफ्रिका सामना पावसामुळे नाही, तर 'या' गोष्टीमुळे उशीरा सुरू होणार

भारत-दक्षिण आफ्रिका टी२० मालिकेतील चौथा सामना लखनौमध्ये होणार आहे. मात्र हा सामना धुक्यामुळे उशीराने सुरू होणार आहे. जसप्रीत बुमराहच्या पुनरागमनाची शक्यता असून संजू सॅमसनला शुभमन गिलच्या जागी संधी मिळू शकते..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सध्या टी२० मालिका सुरू असून या मालिकेतील चौथ्या सामना लखनौमध्ये एकाना क्रिकेट स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. हा सामना मालिकेच्या निकालाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा असणार आहे. निर्धारित वेळेनुसार हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार होता आणि त्याआधी ६.३० वाजता नाणेफेक होणार होती. मात्र हा सामना आता उशीराने सुरू होणर असल्याचे समजत आहे..Ind vs SA 4th T20 : मालिका विजयासाठी भारताला विजय आवश्यक; सॅमसनला आज तरी मिळेल का संधी? कशी असेल प्लेईंग XI?.खरंतर लखनौच्या मैदानात सध्या मोठ्याप्रमाणात धुकं आहे. त्यामुळे हे वातावरण सामना खेळवण्यासाठी सध्या योग्य नसल्याने खेळ उशीराने सुरू होणार आहे. नाणेफेकही झाली नसून संध्याकाळी ६.५० मिनिटांनी सामनाधिकारी हवामानाचा अंदाज घेतील आणि त्यानंतर सामन्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. खरंतर बऱ्याचदा पावसामुळे सामना अशाप्रकारे उशीराने सुरू झाल्याचे पाहायला मिळते, मात्र धुक्यामुळे सामना उशीराने सुरू होण्याची ही दुर्मिळ घटना आहे. दरम्यान, सामन्यापूर्वी सराव करताना भारताचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याने धुक्यामुळे मास्क घातला असल्याचेही दिसले होते..बुमराहचे होणार पुनरागमन?तिसऱ्या टी२० सामन्यात जसप्रीत बुमराह खेळला नव्हता. तो वैयक्तिक कारणाने घरी परतला होता. पण चौथ्या टी२० सामन्यापूर्वी तो पुन्हा भारतीय संघात परतला असून खेळण्यासाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे तो चौथ्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे. पण त्याच्या पुनरागमनामुळे प्लेइंग इलेव्हनमधून कोणता खेळाडू बाहेर होणार, हे पाहावे लागणार आहे..संजू सॅमसनला संधी?या सामन्यात संजू सॅमसनला भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता आहे. कारण शुभमन गिलला दुखापत झाल्याची माहिती मिळत आहे. गिल या सामन्यासाठी मैदानातही आलेला नाही. त्यामुळे त्याच्या जागेवर सॅमसनला संधी मिळण्याची शक्यता आहे..भारताला विजयी आघाडीची संधीपहिल्या तीन सामन्यांनंतर भारतीय संघ सध्या पाच सामन्यांच्या या मालिकेत २-१ अशा फरकाने आघाडीवर आहे. त्यामुळे जर भारतीय संघाने चौथा टी२० सामन्यात विजय मिळवला, तर भारतीय संघ विजयी आघाडीसह मालिकाही खिशात खालेल. तसेच जर दक्षिण आफ्रिकेने हा सामना जिंकला, तर मालिकेत २-२ अशी बरोबरी होईल आणि पाचवा सामना निर्णायक ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.