IND vs SA, 5th T20I: संजू सॅमसनचे पुनरागमन, भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन मोठे बदल; द. आफ्रिकेने जिंकला टॉस

भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेतील निर्णायक पाचवा टी२० सामना अहमदाबादमध्ये खेळला जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय संघात संजू सॅमसन आणि जसप्रीत बुमराहचे पुनरागमन झाले आहे. .दक्षिण आफ्रिकेच्या भारत दौऱ्यातील शेवटचा सामना आज (शुक्रवार, १९ डिसेंबर) होत आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सुरू असलेल्या टी२० मालिकेतील पाचवा आणि अखेरचा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जात आहे. हा सामना मालिकेतील निकालाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका संघाने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..IND vs SA 5th Test: शुभमन गिलची पाचव्या सामन्यातून माघार; Sanju Samson ला आता तरी मिळेल जागा, की गौतम गंभीर करेल प्रयोग?.सॅमसन-बुमराहचे पुनरागमनया सामन्यातून भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संजू सॅमसनचे पुनरागमन झाले आहे. उपकर्णधार शुभमन गिल चौथ्या सामन्यापूर्वी सरावादरम्यान दुखापतग्रस्त झाला आहे. त्याच्या पायाला दुखापत झाली असल्याने तो पाचव्या सामन्यासाठी उपलब्ध नाही. त्याला दुखापत असल्याची पुष्टी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेकीवेळी केली आहे. त्यामुळे गिलच्या जागेवर सॅमसनला संधी देण्यात आली आहे..याशिवाय जसप्रीत बुमराहचे देखील या सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन झाले आहे. तो तिसऱ्या टी२० सामन्याआधी काही वैयक्तिक कारणाने घरी गेला होता. त्यानंतर चौथ्या सामन्यापूर्वी तो संघात दाखल झाला होता. मात्र चौथा सामना धुक्यामुळे नाणेफेकही न होता रद्द झाल्याने त्या सामन्यातून बुमराहचे पुनरागमन होऊ शकले नाही. त्याला पाचव्या सामन्यात हर्षित राणाच्या जागेवर संधी देण्यात आली आहे. याशिवाय वॉशिंग्टन सुंदरला कुलदीप यादवच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे.दक्षिण आफ्रिका संघातही बदल झाला असून जॉर्ज लिंडला एन्रिक नॉर्कियाच्या जागेवर संधी देण्यात आली आहे..Ind VS Sa 5th t20: विजयी शिक्क्यासाठी आजची लढत; आफ्रिकेविरुद्ध मालिका खिशात टाकण्याची भारताची संधी.प्लेइंग इलेव्हनभारत : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंगदक्षिण आफ्रिका : क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रीझा हेंड्रिक्स, एडन मार्कराम (कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, डोनोव्हन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यान्सिन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमन.निर्णायक सामनादरम्यान, या मालिकेतील पहिले तीन सामना सुरळीत पार पडले होते. मात्र लखनौला होणारा चौथा सामना धुक्यामुळे रद्द करण्यात आला. चार सामन्यांनंतर दोन विजयांसह भारतीय संघ २-१ अशा फरकाने मालिकेत आघाडीवर आहे. त्यामुळे पाचवा टी२० सामना भारतीय संघाने जिंकला, तर ते मालिकाही जिंकणार आहेत. तसेच मालिकेतील पराभव टाळण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेला या सामन्यात विजयाची गरज आहे. दक्षिण आफ्रिकेना हा सामना जिंकल्यास मालिकेत २-२ अशी बरोबरी होईल..